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Страна и мир обзор В Москве мужчина выбросил с балкона 100 тысяч долларов: новости 18 января

В Москве мужчина выбросил с балкона 100 тысяч долларов: новости 18 января

Что произошло за сутки

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3 комментария

Пенсионер в Москве стал жертвой мошенников

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Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 18 января.

Пенсионер выбросил с балкона деньги

Московский пенсионер выбросил 100 тысяч долларов с балкона. Он действовал по указке мошенников.

Они связались с 92-летним пенсионером по видеосвязи при помощи технологий подмены изображения. Аферисты выдавали себя за руководителя государственного органа и его помощника. О сумме в 100 тысяч долларов у москвича им удалось узнать, когда они пригрозили ему обысками.

Также мошенники убедили пенсионера принять участие в операции по мнимой поимке преступников.

— Аферист уговорил пенсионера выбросить их с балкона после условного сигнала, который рукой подал прибывший криминальный курьер. Якобы для конспирации нужно было выключить свет в квартире, а для поиска подозрительных людей и машин — взять фонарик и посветить на улицу, что пенсионер выполнил, — рассказали в столичной прокуратуре.

Вскоре пенсионер осознал, что его обманули, и обратился в полицию.


Стрельба в Иране

В Тегеране произошла стрельба у здания Верховного суда Ирана. Двое судей убиты, один ранен.

Власти Ирана сообщили, что убитые судьи отвечали за дела подозреваемых в терроризме и шпионаже. Власти расценивают нападение как теракт. Стрелявший покончил жизнь самоубийством.

Погибшие судьи Верховного суда

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Россиянку убили в Сальвадоре

Россиянку Елену Новоселову убили в Сальвадоре. 29-летняя девушка была госпитализирована с огнестрельными ранениями в четверг, от полученных травм она скончалась в больнице.

— Дело Елены Новоселовой квалифицировано как убийство. Судебно-медицинская экспертиза показала, что на руках жертвы не было следов пороха, что исключает возможность того, что она держала в руках оружие, использованное при нападении, — говорится в сообщении в блоге сальвадорской полиции в Х.

Врачам не удалось спасти пострадавшую

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Елену с ранениями обнаружили полицейские, приехавшие по телефонному вызову. Правоохранители выяснили, что россиянка оказывала в Сальвадоре эскорт-услуги, предлагая их онлайн. Девушка работала под псевдонимом Лолита ла Русита.

Полиция задержала мужчину по имени Эрвин Лагос Андраде. По предварительным данным от местных следователей, он был ее сутенером.

ДТП в Петербурге

В Санкт-Петербурге второй за сутки автомобиль упал в реку. По информации SHOT, женщина за рулем перепутала педали после столкновения с другим автомобилем. Позднее выяснилось, что в автомобиле ехали мать и дочь-подросток. Обе погибли.

Спасатели достали одного человека

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Предыдущее ДТП с падением в реку произошло в 04:50 (мск), пишет «Фонтанка». Автомобиль пробил ограждение набережной и упал в воду. В салоне были двое мужчин и женщина. Им удалось выбраться из тонущей машины самостоятельно.

Атаки БПЛА

В ночь на 18 января беспилотники атаковали Калужскую область. Об этом сообщил местный губернатор Владислав Шапша. Глава области передал, что вспыхнуло промышленное предприятие, не уточняя, какое именно.

По предварительной информации, никто не пострадал.

На месте работают пожарные

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Также беспилотники атаковали Тульскую область. Там вспыхнул пожар. Местные жители рассказали, что слышали минимум 15 громких взрывов в небе.

— Произошло возгорание емкости ГСМ (горюче-смазочные материалы) на одном из предприятий региона. Работают пожарные расчеты, — сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

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Комментарии
3
Гость
45 минут
Патриоты хранят честно заработанное в долларах?
Гость
43 минуты
Рублями скоро будем оклеивать стены или топить печки?
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