Пассажир самолета, следовавшего в Москву, пригрозил взорвать его в воздухе двумя бомбами: новости 9 января

К счастью, инцидент с самолетом закончился благополучно, судно приземлилось в Шереметьево Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 9 января.

Пьяный пассажир заявил о двух бомбах в салоне самолета, следовавшего в Москву

Мужчина угрожал взорвать самолет из Нижнекамска, приземлившийся в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщают ТАСС и РЕН ТВ.

По данным РЕН ТВ, пассажир заявил, что у него имеются две бомбы, которые он планирует взорвать. Кроме этого, сообщалось, что он напал с ножом на пассажирку, но эта информация не подтвердилась. ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщил, что мужчина также матерился, приставал к бортпроводникам и другим пассажирам.

Никаких взрывных устройств не обнаружили. Telegram-канал «112» сообщил, что мужчина был сильно пьяным.

В Курской области вспыхнула птицефабрика

Корпуса птицефабрики «Куриное царство» горят в Курской области. Причиной случившегося в телеграм-каналах называли удар украинского беспилотника, но пока эта информация подтверждения не нашла, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. Днем в регионе объявлялась ракетная опасность.

По словам Хинштейна, на месте ЧП удалось не допустить распространения огня на большинство корпусов птицефабрики. Сотрудников предприятия эвакуировали. Для тушения привлекаются дополнительные силы и средства МЧС.

Известно об одном пострадавшем. 40-летнего работника фабрики госпитализировали с ожогами рук.

По предварительным данным, которые привел врио губернатора, наиболее вероятной причиной пожара стала неисправность проводки. Ранее на этой фабрике уже были пожары.

Правительство Армении поддержало законопроект о начале процесса по вступлению в ЕС

Об этом заявил глава МИДа страны Арарат Мирзоян. Теперь инициативу рассмотрит парламент республики.

— В качестве гражданской инициативы в Национальное собрание внесен законопроект о начале вступления Армении в ЕС, и теперь правительство должно выразить позицию. Мы предлагаем выразить положительную позицию, исходя из ряда обстоятельств, — сказал Мирзоян.

По словам министра, в последние годы отношения между ЕС и Ереваном «динамично развивались». Мирзоян подчеркнул, что Евросоюз помогал Армении в сфере безопасности, направив в страну наблюдателей, и был готов помочь в экономическом развитии.

Тигран Кеосаян впал в кому после клинической смерти

Режиссер, актер и телеведущий Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому. Об этом рассказала его жена Маргарита Симоньян.

Жена Тиграна Кеосаяна Маргарита Симоньян является главным редактором канала RT Источник: Kino-teatr.ru











Журналистка написала, что у Кеосаяна уже давно наблюдались проблемы с сердцем. Сейчас он в реанимации.

— До последнего не хотела, но, поскольку уже начали звонить репортеры, напишу сама. Мой муж, Тигран Кеосаян, пережил клиническую смерть и находится в коме. У него, как многие знают, давным-давно очень больное сердце. Я не умею записывать кружочки в реанимации и делать селфи своих рыданий, поэтому прошу простить меня, что не пишу в соцсети, — написала Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале.

В Лос-Анджелесе горят дома звезд Голливуда

Несколько десятков знаменитостей лишились своих домов в результате сильного пожара, который уже три дня продолжает бушевать в Лос-Анджелесе.

Источник: Кирилл Григошин, Любовь Хмелевская / «Фонтанка.ру»

Огонь уничтожил особняки актеров Леонардо Ди Каприо, Адама Броди, Джона Гудмана и Кэмерона Мэтисона, актрис Лейтон Мистер, Рики Лейк и Анны Фэрис, а также звезд реалити-шоу Спенсера Пратта и Хайди Монтаг. Среди пострадавших оказались и комики Билли Кристал и Юджин Леви, пишет TMZ.

Пострадала и недвижимость российского актера Алексея Воробьева. Из-за пожара ему пришлось эвакуироваться из своего дома в Лос-Анджелесе. Роскошную виллу артист купил в 2021 году. До последнего певец не сдавался и даже готовился самостоятельно бороться с огнем. Покинуть жилье он решился из-за своего пса Моцарта, которого не хотел подвергать опасности.

Источник: starhitru / T.me

В Малибу сгорел дом сына действующего президента США Джо Байдена Хантера. На фотографиях, опубликованных изданием The Daily Mail 9 января, видно, что от здания стоимостью почти 4 миллиона долларов остались только фундамент и трубы.

Байден-младший арендовал одноэтажную резиденцию белого цвета с придомовой территорией и видом на Тихий океан за 15 800 долларов. В этом доме Хантер проживал вместе с супругой Мелиссой Коэн.

Российские авиакомпании начнут предоставлять 50-процентные скидки для детей

Скидки на билеты для детей в размере пятидесяти процентов ввели 23 российские авиакомпании. Данную меру поддержки перевозчики начнут оказывать уже с 10 января этого года, сообщил глава Минтранса Роман Старовойт на совещании у президента России Владимира Путина. Трансляцию 9 января вела пресс-служба Кремля.

Также, рассказал Старовойт, Минтранс проработал вопрос обязательного совместного размещения детей с родителями на борту воздушных судов. С 14 января данное правило вступает в силу.

Глава Минтранса в дополнение привел статистические данные. В небе на борту 56 самолетов отечественных авиакомпаний 2025 год встретили 6 тысяч человек. В 547 поездах дальнего следования Новый год встречали 128 тысяч пассажиров.

В Краснодарском крае спасли более 5 тысяч птиц, вымазанных в мазуте

В Анапе и Темрюкском районе обнаружили более 5 тысяч птиц, пострадавших в результате разлива мазута на побережье. Об этом сообщили в телеграм-канале «Оперативный штаб — Краснодарский край» 9 января.

— Волонтеры и ветеринары обнаружили 5678 птиц, которые вымазались в мазуте. Из них 148 — в течение дня 8 января, — говорится в сообщении.

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Пернатых доставляют в оборудованные для оказания помощи пункты, где оказывается круглосуточный цикл помощи — от мойки и первичной обработки до стационарного лечения и отправки на реабилитацию.

Экс-министр финансов ФРГ получил «тортом» в лицо

Экс-министр финансов Германии Кристиан Линднер подвергся атаке «тортом» в немецком Грайфсвальде. Как пишет Nordkurier 9 января, бывший министр финансов произносил предвыборную речь, когда внезапно молодая женщина подошла и бросила ему в лицо предмет, похожий на торт. Очевидица нападения пояснила журналистам позже, что это был псевдоторт из пены для бритья.

Источник: соцсети

— Предвыборная кампания начинается. На пути к экономическому повороту (Германии. — Прим. ред.) Кристиан Линднер ничем не позволит себя остановить, — подписано видео в аккаунте политика в соцсетях.