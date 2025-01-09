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Страна и мир обзор Пассажир самолета, следовавшего в Москву, пригрозил взорвать его в воздухе двумя бомбами: новости 9 января

Пассажир самолета, следовавшего в Москву, пригрозил взорвать его в воздухе двумя бомбами: новости 9 января

Что произошло за день

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К счастью, инцидент с самолетом закончился благополучно, судно приземлилось в Шереметьево

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Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 9 января.

Пьяный пассажир заявил о двух бомбах в салоне самолета, следовавшего в Москву

Мужчина угрожал взорвать самолет из Нижнекамска, приземлившийся в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщают ТАСС и РЕН ТВ.

По данным РЕН ТВ, пассажир заявил, что у него имеются две бомбы, которые он планирует взорвать. Кроме этого, сообщалось, что он напал с ножом на пассажирку, но эта информация не подтвердилась. ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщил, что мужчина также матерился, приставал к бортпроводникам и другим пассажирам.

Никаких взрывных устройств не обнаружили. Telegram-канал «112» сообщил, что мужчина был сильно пьяным.

В Курской области вспыхнула птицефабрика

Корпуса птицефабрики «Куриное царство» горят в Курской области. Причиной случившегося в телеграм-каналах называли удар украинского беспилотника, но пока эта информация подтверждения не нашла, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. Днем в регионе объявлялась ракетная опасность.

По словам Хинштейна, на месте ЧП удалось не допустить распространения огня на большинство корпусов птицефабрики. Сотрудников предприятия эвакуировали. Для тушения привлекаются дополнительные силы и средства МЧС.

Известно об одном пострадавшем. 40-летнего работника фабрики госпитализировали с ожогами рук.

По предварительным данным, которые привел врио губернатора, наиболее вероятной причиной пожара стала неисправность проводки. Ранее на этой фабрике уже были пожары.

Правительство Армении поддержало законопроект о начале процесса по вступлению в ЕС

Об этом заявил глава МИДа страны Арарат Мирзоян. Теперь инициативу рассмотрит парламент республики.

— В качестве гражданской инициативы в Национальное собрание внесен законопроект о начале вступления Армении в ЕС, и теперь правительство должно выразить позицию. Мы предлагаем выразить положительную позицию, исходя из ряда обстоятельств, — сказал Мирзоян.

По словам министра, в последние годы отношения между ЕС и Ереваном «динамично развивались». Мирзоян подчеркнул, что Евросоюз помогал Армении в сфере безопасности, направив в страну наблюдателей, и был готов помочь в экономическом развитии.

Тигран Кеосаян впал в кому после клинической смерти

Режиссер, актер и телеведущий Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому. Об этом рассказала его жена Маргарита Симоньян.

Жена Тиграна Кеосаяна Маргарита Симоньян является главным редактором канала RT

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Журналистка написала, что у Кеосаяна уже давно наблюдались проблемы с сердцем. Сейчас он в реанимации.

— До последнего не хотела, но, поскольку уже начали звонить репортеры, напишу сама. Мой муж, Тигран Кеосаян, пережил клиническую смерть и находится в коме. У него, как многие знают, давным-давно очень больное сердце. Я не умею записывать кружочки в реанимации и делать селфи своих рыданий, поэтому прошу простить меня, что не пишу в соцсети, — написала Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале.

В Лос-Анджелесе горят дома звезд Голливуда

Несколько десятков знаменитостей лишились своих домов в результате сильного пожара, который уже три дня продолжает бушевать в Лос-Анджелесе.

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Огонь уничтожил особняки актеров Леонардо Ди Каприо, Адама Броди, Джона Гудмана и Кэмерона Мэтисона, актрис Лейтон Мистер, Рики Лейк и Анны Фэрис, а также звезд реалити-шоу Спенсера Пратта и Хайди Монтаг. Среди пострадавших оказались и комики Билли Кристал и Юджин Леви, пишет TMZ.

Пострадала и недвижимость российского актера Алексея Воробьева. Из-за пожара ему пришлось эвакуироваться из своего дома в Лос-Анджелесе. Роскошную виллу артист купил в 2021 году. До последнего певец не сдавался и даже готовился самостоятельно бороться с огнем. Покинуть жилье он решился из-за своего пса Моцарта, которого не хотел подвергать опасности.

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В Малибу сгорел дом сына действующего президента США Джо Байдена Хантера. На фотографиях, опубликованных изданием The Daily Mail 9 января, видно, что от здания стоимостью почти 4 миллиона долларов остались только фундамент и трубы.

Байден-младший арендовал одноэтажную резиденцию белого цвета с придомовой территорией и видом на Тихий океан за 15 800 долларов. В этом доме Хантер проживал вместе с супругой Мелиссой Коэн.

Российские авиакомпании начнут предоставлять 50-процентные скидки для детей

Скидки на билеты для детей в размере пятидесяти процентов ввели 23 российские авиакомпании. Данную меру поддержки перевозчики начнут оказывать уже с 10 января этого года, сообщил глава Минтранса Роман Старовойт на совещании у президента России Владимира Путина. Трансляцию 9 января вела пресс-служба Кремля.

Также, рассказал Старовойт, Минтранс проработал вопрос обязательного совместного размещения детей с родителями на борту воздушных судов. С 14 января данное правило вступает в силу.

Глава Минтранса в дополнение привел статистические данные. В небе на борту 56 самолетов отечественных авиакомпаний 2025 год встретили 6 тысяч человек. В 547 поездах дальнего следования Новый год встречали 128 тысяч пассажиров.

В Краснодарском крае спасли более 5 тысяч птиц, вымазанных в мазуте

В Анапе и Темрюкском районе обнаружили более 5 тысяч птиц, пострадавших в результате разлива мазута на побережье. Об этом сообщили в телеграм-канале «Оперативный штаб — Краснодарский край» 9 января.

— Волонтеры и ветеринары обнаружили 5678 птиц, которые вымазались в мазуте. Из них 148 — в течение дня 8 января, — говорится в сообщении.

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Пернатых доставляют в оборудованные для оказания помощи пункты, где оказывается круглосуточный цикл помощи — от мойки и первичной обработки до стационарного лечения и отправки на реабилитацию.

Экс-министр финансов ФРГ получил «тортом» в лицо

Экс-министр финансов Германии Кристиан Линднер подвергся атаке «тортом» в немецком Грайфсвальде. Как пишет Nordkurier 9 января, бывший министр финансов произносил предвыборную речь, когда внезапно молодая женщина подошла и бросила ему в лицо предмет, похожий на торт. Очевидица нападения пояснила журналистам позже, что это был псевдоторт из пены для бритья.

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— Предвыборная кампания начинается. На пути к экономическому повороту (Германии. — Прим. ред.) Кристиан Линднер ничем не позволит себя остановить, — подписано видео в аккаунте политика в соцсетях.

Линднер отреагировал на инцидент спокойно: «Я бы предпочел больше сливок, а не мыло», — с сожалением отметил он и продолжил свою речь.

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Комментарии
12
Гость
41 минута
почти две тысячи тонн отборной пшеницы подарит любимая власть братской Эфиопии, это только маленькая часть того что каждый день отсылается братским народам всего многополярного Мира Работайте больше и платите налоги!
Гость
36 минут
Интересно национальность кто хотел взорвать самолёт и что с ним будет?
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