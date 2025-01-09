«Мой дом в 5 минутах от пожара». Как российские звезды эвакуируются из Калифорнии, которую уничтожает огонь

Российские звезды рассказали, что происходит в Калифорнии во время лесных пожаров Источник: mr.alexsparrow / Instagram (деятельность запрещена в РФ), Sasha Zvereva / T.me











В штате Калифорния бушуют лесные пожары, в результате которых сгорели дома многих знаменитостей — Пэрис Хилтон, Энтони Хопкинса, Бена Аффлека и других. По последним данным, огонь добрался до элитного района Пасифик-Палисейдс, где живут Рианна, Бейонсе, Дженнифер Энистон и другие. Журналисты ABC News со ссылкой на данные компании AccuWeather оценили ущерб от лесных пожаров в $52–57 миллиардов.

Но в Калифорнии, и в частности объятом огнем Лос-Анджелесе, находятся дома и российских знаменитостей. MSK1.RU рассказывает, кто из селебрити приобрел там недвижимость.

Алексей Воробьев

Жилье в Лос-Анджелесе купил и актер Алексей Воробьев. Стоимость дома он отказался называть журналистам и неоднозначно ответил о планах переезда. Актер объяснял, что его цели связаны с мировой киноиндустрией и музыкальным рынком, поэтому он и выбирает жить в Америке. В своих соцсетях Воробьев рассказал, что его дом находится буквально в пяти минутах от эпицентра пожара, поэтому ему пришлось эвакуироваться. А перед этим артист решил залить территорию водой, чтобы разлетающиеся искры не подожгли и его дом.

Источник: mr.alexsparrow / Instagram (деятельность запрещена в РФ)











— У нас срочная эвакуация, я пока держу удар. Облил всю прилегающую территорию водой. <…> Генератор пока работает, вещи собраны и закинуты в машину. Я готов в любой момент если не бороться со стихией, то бежать от нее вместе с песелем. Потому что это самое главное, — рассказал Алексей Воробьев.

Алексею Воробьеву пришлось эвакуироваться из дома в Лос-Анджелесе Источник: mr.alexsparrow / Instagram (деятельность запрещена в РФ)

Данила Поперечный*

Вместе с женой Полиной Чистяковой (в мире блогеров известна по нику Poposha. — Прим.ред.) в Америку переехал стендап-комик Данила Поперечный*. Пара также живет в Лос-Анджелесе. Супруга видеоблогера в своем telegram-канале рассказала, что в сторону их дома огонь распространяется медленнее, так как ветер сменил направление. При этом они чувствуют запах гари.

— Тревожные чемоданы собраны, но пока сидим на месте. Постоянно появляются новые очаги по городу, но их тушат. Всё еще в голове не укладывается, как в стольких местах одновременно может произойти возгорание, — написала Полина Чистякова.

Источник: Poposha / T.me











Мария Шарапова

Самая титулованная теннисистка Мария Шарапова с детства живет и тренируется в Америке. В 2019 году она рассказывала журналу AD о своем трехэтажном доме в японском стиле, который купила в Лос-Анджелесе. Он расположен близко к океану, а внутри самого дома есть две дорожки для боулинга.

Также СМИ указывали, что в январе 2024-го первая ракетка мира купила пятикомнатную виллу в Монтесито (город в Калифорнии) за $11,5 миллионов. Она находится по соседству с коттеджами певицы Кэти Перри и актера Орландо Блума.

В 2024 году теннисистка Мария Шарапова купила особняк в Калифорнии Источник: AD Russia / Rutube











Саша Зверева

Бывшая солистка группы «Демо» Саша Зверева больше трех лет живет в трехэтажном особняке, который находится в прибрежном районе Лос-Анджелеса Венис. В своем блоге певица рассказала, что ситуация с пожарами осложняется сильными ветрами и тем, что в округе не было дождей с мая. А также, что школа, в которой учился ее сын, сгорела.

— Наша семья в безопасности<…> От нашего дома пожары далеко, очистители воздуха включены в доме, все воздушные фильтры новые, мы читаем обновления об эвакуациях, до нашего района не дойдет (причина, по которой я остаюсь в нашем Венисе-Марине уже 10 лет инстинктивно). У некоторых наших знакомых уже нет домов. Страховки, конечно, покроют это, всё отстроят и восстановят, но это займет время, — поделилась Зверева.

И огонь еще не остановлен. Тушат в одном месте — возгорается в другом. А пока мы все плачем. Саша Зверева певица

Так выглядит дом экс-солистки группы «Демо» Саши Зверевой Источник: Sasha Zvereva / T.me

Илья Ковальчук

В 2020-м дом в Беверли-Хиллз на западе Лос-Анджелеса купил и российский хоккеист Илья Ковальчук. Наши коллеги из Starhit указывали, что он обошелся спортсмену в $11 миллионов. Прежде там жили Элвис Пресли, Фрэнк Синатра, Дженнифер Энистон и другие звезды.

Одноэтажный дом, по информации СМИ, отделан натуральными камнями — ониксом и мрамором. Внутри — пять спален, просторная гостиная, кабинет и комната для массажа.

Источник: nikolkovalchukofficial / Instagarm (деятельность запрещена в РФ)











Александр Цекало

Последние годы в Америке живет и шоумен Александр Цекало. Как писали СМИ, вместе с женой Дариной Эрвин он обосновался в Беверли-Хиллз. О жизни пары почти ничего не известно — супруга продюсера крайне редко делится совместными фото.

Starhit писал, что возвращаться в Россию Цекало не планирует и недавно продал свой особняк в элитном подмосковном поселке Шульгино. На его сайте говорится, что там также живут ведущий Дмитрий Дибров, третий муж Аллы Пугачевой Евгений Болдин и другие знаменитости.

Александр Цекало в доме в Калифорнии Источник: darina.ervin / Instagram (деятельность запрещена в РФ)

Ранее мы публиковали кадры из элитного района Пасифик-Палисейдс, где полыхают пожары и живут звезды Голливуда.