Как вырастут выплаты, что подорожает и когда получится еще отдохнуть: главные изменения 2025 года

Повышение цен и возникновение новых болезней не самое страшное в новом году, для россиян есть и хорошие новости Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Новый год принес с собой не только праздничные выходные, но и важные изменения, которые коснутся множества россиян. Пока все были на каникулах, в стране изменились пенсии и льготы, начали действовать новые законы, а цены уже пошли вверх. Собрали в одном материале все изменения, которые принес с собой 2025 год.

Какие выплаты повысят

С 1 января в России проиндексировали прожиточные минимумы (ПМ), минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и некоторые пособия.

Прожиточный минимум на душу населения по стране теперь составляет 17 733 рубля в месяц. ПМ трудоспособного населения — 19 329 рублей, пенсионеров — 15 250 рублей, детей — 17 201 рубль. Эти показатели используются для расчета разного рода выплат и пособий. Например, людям с маленькой пенсией государство доплачивает до пенсионного ПМ, семьи с доходами меньше подушевого ПМ могут претендовать на единое пособие, а размеры этого пособия рассчитываются исходя из прожиточного минимума трудоспособного населения или детей — в зависимости от того, кому его назначают.

МРОТ в 2025 году проиндексировали на 16,6%. Теперь работодатель обязан платить сотруднику на полной ставке не менее 22 440 рублей. Этот показатель применяют и для расчета больничных или пособия по беременности и родам, если средний заработок получателя оказался ниже МРОТ. Кроме того, размер МРОТ работодатели учитывают и для индексации зарплат всем остальным сотрудникам. Согласно Трудовому кодексу, ее должны проводить регулярно, но размер индексации при этом работодатель определяет сам.

Пособия по беременности и родам и по уходу за ребенком до полутора лет также рассчитываются на основании зарплаты. Первое равняется среднему доходу, второе — 40% от него. Минимальные выплаты для работающих женщин рассчитываются исходя из МРОТ, максимальное же пособие по беременности и родам составит 794 тысячи рублей за 140 дней декрета. Ежемесячно ухаживая за ребенком, женщина сможет получать максимум 69 тысяч рублей (при условии, что ее зарплата была не ниже 172,5 тысячи рублей).

Маткапитал тоже ежегодно индексируют, правда, повышенную сумму смогут получить те, кто родит после 1 февраля. За первенца государство выплатит 676,4 тысячи рублей, за второго ребенка — 893,8 тысячи рублей. Полная сумма на второго ребенка начисляется в случае, если ранее родители не получали права на маткапитал. Если же материнский капитал на первенца был получен, то за второго ребенка доначисляется разница — 217,4 тысячи рублей.

Как изменятся пенсии

Самое масштабное повышение пенсий придется на январь. Оно затронет получателей страховых пенсий, в том числе до сих пор работающих. Их выплаты с 1 января проиндексировали на 7,3%.

Страховая пенсия — это пожизненная ежемесячная выплата гражданам, имеющим трудовой (страховой) стаж и достигшим определенного законом возраста. Она состоит из суммы пенсионных баллов (то есть индивидуального пенсионного коэффициента, ИПК), умноженной на стоимость ИПК в год выхода на пенсию.

Итоговая прибавка у каждого пенсионера индивидуальна, как и сумма выплаты. Средний размер страховой пенсии вырос на 1634 рубля 94 копейки и составляет 24 059 рублей 12 копеек.

К страховой части государство доплачивает фиксированную (базовую) пенсию, не зависящую от стажа. В 2025 году сумма выросла до 8728,73 рубля.

Позднее, с 1 апреля, проиндексируют и социальные пенсии — на 14,75%. После этого их средний размер поднимется с 13 475 рублей 96 копеек до 15 456 рублей 93 копеек.

В 2025 году произведут индексацию различных видов пенсий Источник: Полина Авдошина / Городские медиа











Помимо этого, будут и индивидуальные перерасчеты. Подробнее о них мы рассказали в отдельном материале.

Как подорожает жизнь

Цены в 2024 году активно росли. К концу года инфляция разогналась до 9,5%. В новом году ЦБ ожидает, что цены вырастут на 4,5–5%. Правда, реальные расходы могут превысить эти показатели.

К росту цен на алкоголь в 2025 году приведет возросший акциз. За водку придется отдать минимум 349 рублей, за коньяк — 651 рубль. Купить бренди обойдется минимум в 472 рубля, а 0,5 литра пива — в 80 рублей. Пачка сигарет будет стоить дороже 135 рублей.

С июля 2025 года россиянам придется больше платить и за жилищно-коммунальные услуги . В среднем по стране коммуналка подорожает на 11,9%. Каждый регион будет устанавливать уровень индексации самостоятельно. Наиболее заметный рост тарифов ожидается в Кемеровской (19,8%), Архангельской (20%) областях и в Пермском крае (21,1%). Самое маленькое повышение ждет жителей Амурской области — на 8,6%.

Дороже обойдется и оплата госпошлин . Например, раньше, чтобы развестись, нужно было заплатить 650 рублей. Теперь эта сумма увеличится в восемь раз — до 5000 рублей. Другие повышения мы собрали в материале.

Подорожают и путешествия . С 1 января на 11,6% вырастут цены за билеты на поезда дальнего следования. Но детям до 18 лет будут давать скидку 50%. Из-за введения туристического налога цена за ночь в гостинице тоже вырастет.

Туристический налог — это новый обязательный платеж с выручки от гостиничной деятельности. Его будут платить владельцы гостиниц, хостелов, кемпингов, глэмпингов и других подобных объектов. Обязательное условие — гостиничный объект должен находиться в реестре классифицированных средств размещения.

Максимальный размер курортного сбора — 100 рублей в сутки. По решению региональных властей он может отличаться в зависимости от сезона или города.

Эксперты прогнозируют и рост цен на недвижимость , несмотря на обвал рынка ипотеки. Вслед за этим подрастет и цена за аренду квартир. По мнению руководителя отдела по работе с новостройками TYMY Александра Перевозчикова, съем жилья подорожает в 2025 году на 20–25%.

Что изменится для автомобилистов

С 1 января в России изменили размер штрафов за нарушение ПДД. Например, за превышение скорости раньше платили 500–5000 рублей. Теперь автомобилистам придется отдать 750–7500 рублей. При этом скидку для оплаты штрафов сократили — с 50 до 25%.

В России выросли штрафы за нарушения ПДД Источник: Мария Романова / Городские медиа











Вырастут и цены на автомобили — на 10–15%. Это связано с тем, что в России стало меньше машин европейских, японских и корейских марок. Зато появилось больше авто из Китая. На 20–38% вырастут и таможенные тарифы на ввоз иномарок в Россию. Они будут зависеть от цены автомобиля. Так, за машину стоимостью от 1 200 000 до 2 700 000 рублей придется заплатить 11 746 рублей. Привезти авто станет дороже еще и из-за повышенного утильсбора.

Минимум на 1 рубль подорожает литр топлива на заправках, потому что акциз на бензин АИ-95 в 2025 году вырастет с 15 650 до 17 880 рублей за тонну, а на дизельное топливо — с 10 842 до 12 120 рублей. Экономисты дают более неутешительные прогнозы: цены вырастут на все марки бензина на 10–20%.

В России подорожают бензин и дизельное топливо Источник: Мария Романова / Городские медиа











Как реформируют систему образования

С 1 сентября в России вводят обновленную систему высшего образования и отходят от Болонской системы. Вместо привычного «бакалавриата», «специалитета» и «магистратуры» появится три категории — базовое высшее, специализированное высшее образование и аспирантура. Эта система заменит уже существующие программы бакалавриата и магистратуры

Дипломы нынешних студентов-бакалавров не потеряют своей значимости. Переходить на новую систему образования будут постепенно, а те, кто уже учится по старой программе, смогут успешно завершить обучение без каких-либо изменений.

ЕГЭ будут сдавать не только школьники, но и иностранные абитуриенты при поступлении в российские вузы. Для них предусмотрен единый государственный экзамен по русскому языку. Кроме того, при приеме в школу теперь необходимо тестирование на знание русского языка для детей мигрантов.

На чём получится сэкономить

В 2025 году изменится размер налоговых вычетов, то есть средств, которые можно вернуть из уплаченных в казну государства денег.

Социальные

вычеты на обучение, лечение или спорт — 150 000 рублей в год;

вычет на обучение детей — 110 000 рублей для обоих родителей на одного ребенка.

Стандартные

С 2025 года сумма, которую можно вернуть на второго и последующих детей, тоже вырастет:

на второго ребенка — 2800 рублей;

на третьего и последующего ребенка — 6000 рублей;

на ребенка-инвалида — 12 000 рублей.

Также начнут поощрять людей, которые ведут здоровый образ жизни. Если успешно сдать нормы ГТО и получить знаки отличия, то можно вернуть из уплаченных налогов 18 000 рублей.

Семьям с детьми

В 2025 году начнет действовать и совершенно новый налоговый вычет. Оба родителя по итогам этого года смогут вернуть себе 7% из уплаченных налогов. Рассчитывать на вычет смогут семьи с двумя и более детьми, если доход на члена семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума в соответствующем регионе.

Как будем отдыхать в 2025 году

Помимо основного отпуска у всех россиян есть нерабочие праздничные дни, которые устанавливает Минтруд вместе с правительством. Первые каникулы мы уже отгуляли, а следующих длинных праздников придется ждать долго. Дело в том, что 23 Февраля и 8 Марта выпадают на выходной день, и власти решили не добавлять дополнительных дней к ним. Зато в мае получится не работать 8 дней.