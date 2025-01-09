«Удивляет одно — они всегда спокойны»: бывалые туристы рассказали о ценах и отдыхе в Японии

Публикуем честный отзыв на отдых в Японии Источник: читательница 76.RU Мария











Новый год — новые туристические точки. Вы уже загадали, куда бы хотели отправиться в 2025-м? Мы частенько публикуем отзывы ярославцев на отдых в разных направлениях — от Калининграда до Камчатки, от Грузии до Китая.

В этом материале — честный отзыв о путешествии в Японию с ценами и советами при планировании поездки. Нашими героями стали маркетолог Мария и инженер Александр из Рыбинска Ярославской области.

«Выходишь на улицу, а там — чистота»

Пара провела двухнедельный отпуск осенью 2024 года, за 14 дней они успели побывать в нескольких точках острова: в столице, городе с оленями Наре, городе Киото на острове Хонсю и не только. Причем из России в Азию добирались с одной пересадкой.

— Мы летели авиакомпанией China Eastern через Шанхай. Хорошие авиалинии, кормили раза 2-3. По дороге в Японию пересадка была два часа — получилось быстро и удобно, — поделилась Мария в беседе с 76.RU. — Обратно через Пекин, ночная пересадка 15 часов. Мы переночевали в отеле со всеми удобствами.

Улицы в Японии моют с ароматизированным чистящим средством Источник: читательница 76.RU Мария











По словам путешественников, в первую очередь удивила чистота в городах и это с учетом того, что на улицах нет мусорных баков и урн. Ребята собирались в путешествие, учитывая это.

— Все вынуждены носить мусор с собой, и дальше в отеле или магазине выбрасывать его в соответствующий контейнер. Кстати, в Японии очень грамотно сортируют мусор, все уже приучены и кидают в нужный бак на автомате. Нам требовалось немного времени, чтобы понять, куда какой мусор складывать. Еще в городах моют дороги с вкусно пахнущими средствами. Утром выходишь на улицу, а там чистота и запах свежести, — рассказала Мария.

На улицах в Японии нет баков, весь мусор нужно собирать с собой и сортировать в магазинах или отелях Источник: читательница 76.RU Мария











«Друг за другом ждут поезд»

Кроме того, японцы очень вежливы, спокойны и уважают комфорт других, соблюдают личное пространство.

— Как ни странно, но многие, с кем мы общались из японцев, плохо говорили на английском. Несмотря на это они всегда старались помочь через переводчика, жесты, мимику, — добавила девушка. — Мы гуляли в городе в разное время: в часы пик, вечером, в выходные. Удивляет одно — они всегда спокойны. В метро все стоят друг за другом в очереди и ждут поезд, никто не лезет и не толкается.

По словам ярославцев, им ни разу не довелось встретить кого-то, кто кричал бы, громко смеялся или вел себя вызывающе.

— Это наверное то, что впечатлило больше всего. <…> Родители делают вежливое замечание детям, которые могут громко смеяться. А если ребенок заплакал, то его пойдут успокаивать туда, где меньше людей, чтобы никого не тревожить, — обратила внимание на особенность местных Мария.

Стереотипы про Японию

Как отмечают во многих телешоу про путешествия, туристов удивляют унитазы, которые оснащены дополнительными функциями от музыки до душа с феном.

— Туалеты — это отдельная тема. В любом месте в любое время суток в японском туалете будет идеально чисто, а еще там будут все необходимые средства гигиены. Туалеты все бесплатные, они есть везде: в парках, в метро, на оживленных улицах, — поделилась Мария.

В массовой культуре также отмечается обилие игровых и автоматов с игрушками. В японских городах улицы могут быть забиты такими заведениями. И ярославцы подтверждают: японцы любят так проводить время.

В Японии много автоматов с игрушками Источник: читательница 76.RU Мария











Существует еще один стереотип о том, что в Японии людям с татуировками лучше не показывать рисунки на теле в общественных местах, потому что тату можно носить только якудзе (японской мафии. — Прим. ред.).

— Про тату слышала только слухи, что не пускают в японские бани, точно не отвечу. Японцев с татуировками и правда не видели. Наверное, потому что они чаще всего в костюмах — брюки, пиджак, рубашка. Деловой стиль у них распространен, у нас такого не встретишь, — отметила ярославна.

Японская кухня

Что касается местных заведений, самые распространенные варианты в Японии — кафе и идзакая (японский бар. — Прим. ред.).

— Чаще всего классическое японское кафе очень маленькое, все сидят за баром, а повар готовит прямо перед тобой. Мест мало, 10-15, но в них уютно, домашняя атмосфера. Кстати, вечером после работы японцы сидят с друзьями или коллегами в кафешках, выпивают, ужинают и провожают день, — поделилась Мария.

Японская кухня понравилась туристам разнообразием Источник: читательница 76.RU Мария











Кстати, о еде. Как отмечалось выше, в Японии развита сеть готовых блюд в супермаркетах. Продают и рыбу, и салаты, и онигири.

Онигири — небольшие треугольники из отваренного риса, фаршированные начинкой и плотно обвернутые в пласты из водорослей нори.

— Еда просто волшебная. Как я и говорила, поесть вкусно можно не только в кафе, но и в мини-маркете. Там полки ломятся от готовой еды. Везде, где мы были, было вкусно, это удивительно. Ели и в дорогих местах, и в забегаловках. Всегда вкусно и с уважением. А еще всегда бесплатная вода или чай из соевых бобов. Пробовали суши, конечно же, там рыба сантиметра по 2-3. Это просто не описать словами, очень вкусно, — отметила девушка.

Одно из традиционных японских блюд — гедза. Это что-то вроде наших пельменей. Суп Рамен — любимое блюдо местных, он есть везде. По словам путешественников из Рыбинска, в Японии невозможно остаться голодным — кафешки в каждом переулке на любой вкус и цвет.

Что нужно знать при планировании поездки в Японию

Планируйте маршрут заранее Источник: читательница 76.RU Мария

Путешественница из Рыбинска поделилась советами, что нужно знать при планировании путешествия на другой конец света:

— Если думаете, ехать в Японию или нет, ответ однозначный: надо ехать. Но учитывайте следующие пункты:

Для оформления визы нужно заполнить документы и отнести их в посольство в Москве, через четыре дня виза будет готова. Процент отказа минимальный. Кстати, виза бесплатная. Заранее продумайте маршрут. Если едете на неделю и больше, можно путешествовать по стране. Съездите в Киото (Кето), посмотрите на храмы, загляните в Нару и покормите оленей, проездом загляните на Фудзияму. Конечно, увидеть вершину горы редкость, но вдруг вам повезет. Поменяйте рубли на доллары, а по приезде доллары — на йены. Кстати, в аэропорту самый выгодный курс. Если у вас есть зарубежная карта — это хорошо, но наличка тоже нужна. Во многих кафешках только она подойдет. Посмотрите заранее погоду. Мы брали с собой куртки и теплые вещи, которые совсем не пригодились. В октябре было +27 градусов и солнце. Учитывайте джетлаги. Разница во времени +6 часов к московскому. В первые дни могут быть проблемы со сном. Туристы рекомендуют ехать с пустыми чемоданами, потому что, скорее всего, захочется купить многое. Товары высокого качества и значительно дешевле, чем аналогичные в России. Многие даже покупают дополнительные чемоданы. Для поездок на метро лучше оформить карту «suica». Без нее придется каждый раз рассчитывать стоимость поездки самостоятельно, в зависимости от пункта назначения она будет меняться, и нужно купить правильный билет.

— Мы вернулись из поездки с новыми мыслями и идеями, как сделать этот мир чуточку лучше и хоть на немного приблизиться к японскому уровню жизни, — добавила девушка.

Сколько стоит отпуск в Японии

По словам путешественницы, одна из весомых трат в Японии — проезд.

— Билеты на поезда, метро внутри страны стоят дороговато, но за скорость и качество перевозки платить не жалко. В среднем билет из Токио до Киото на скоростном поезде стоит 12 тысяч рублей в одну сторону. Поезд идет 2,5 часа и ходит каждые 15 минут. Поездка на метро около 150 рублей, — отметила Мария.

Ужин на двоих обойдется в среднем в полторы тысячи рублей.

— Здесь есть важный нюанс: вкусно поесть можно не только в кафе, но и в супермаркете. Это будет бюджетно и вкусно. Мы ходили в кафе чаще всего раз в день, в остальное время перекусывали готовой едой. Можно не бояться есть, всё свежее и качественное, — рассказала девушка. — Я бы не сказала, что мы потратили какие-то заоблачные суммы. Знаю, что в сезон отдых на черноморском побережье может выйти в ту же сумму. На двоих у нас вышло: перелет 110 тысяч рублей туда-обратно, отели в среднем 100 долларов за ночь.