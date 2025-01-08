Долгожительница или аферистка: как Жанна Кальман дожила до 122 лет и стала старейшей на земле

Жанна Кальман считается старейшим человеком, чей возраст подтвержден документально. Француженка родилась 21 февраля 1875 года. Она пережила две мировые войны, при ней построили Эйфелеву башню, Юрий Гагарин, сказав «Поехали», отправился в космос, а Нил Армстронг ступил на Луну.
Она пережила своего брата, мужа, в 1933 году похоронила скончавшуюся от болезни единственную дочь. А когда женщине было 88, в аварии погиб ее последний родственник — внук. Узнав, что старушка осталась без наследников, 47-летний адвокат Андре-Франсуа Раффе уговорил мадам Кальман оформить на него ее квартиру после смерти. Взамен он ежемесячно выплачивал ей 2500 франков. Вот только пожить в хоромах Жанны ему так и не удалось — Андре-Франсуа скончался на два года раньше мадам Кальман.
Долгожительница умерла 4 августа 1997 года в возрасте 122 лет.
В чем Жанна Кальман видела секрет своего долголетия и как относилась к популярности — смотрите в видео выше.
Ученые долго спорили, как француженке даже после ста лет удавалось сохранить ясность ума и не приобрести возрастные болезни. В 2018 году российский врач-гериатр Валерий Новоселов и математик Николай Зак заявили, в 1933 году умерла вовсе не дочь Жанны Кальман, а она сама. Дочь же присвоила себе личность родительницы, чтобы не платить налог на наследство. Европейские ученые от такой теории пришли в негодование и обвинили российских коллег в предвзятости. Хотя спор абсолютно точно могло завершить исследование останков, проводить эксгумацию тела не стали.