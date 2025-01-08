Долгожительница или аферистка: как Жанна Кальман дожила до 122 лет и стала старейшей на земле

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Жанна Кальман считается старейшим человеком, чей возраст подтвержден документально. Француженка родилась 21 февраля 1875 года. Она пережила две мировые войны, при ней построили Эйфелеву башню, Юрий Гагарин, сказав «Поехали», отправился в космос, а Нил Армстронг ступил на Луну.

Она пережила своего брата, мужа, в 1933 году похоронила скончавшуюся от болезни единственную дочь. А когда женщине было 88, в аварии погиб ее последний родственник — внук. Узнав, что старушка осталась без наследников, 47-летний адвокат Андре-Франсуа Раффе уговорил мадам Кальман оформить на него ее квартиру после смерти. Взамен он ежемесячно выплачивал ей 2500 франков. Вот только пожить в хоромах Жанны ему так и не удалось — Андре-Франсуа скончался на два года раньше мадам Кальман.

Долгожительница умерла 4 августа 1997 года в возрасте 122 лет.

В чем Жанна Кальман видела секрет своего долголетия и как относилась к популярности — смотрите в видео выше.