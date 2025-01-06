Бизнесмен из Челябинска улетел на отпуск в Индию и исчез. Новости 6 января

Пропавший челябинец Источник: SHOT / Telegram











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 6 января.

Исчез на Гоа

На Гоа загадочно исчез российский турист. Родственники не могут найти его уже месяц.

По данным SHOT, 46-летний Иван Ровейн — бизнесмен из Челябинска, дома он занимался грузоперевозками. 1 декабря мужчина полетел с друзьями в отпуск в Индию. Он отдыхал в мужской компании.

6 декабря Иван внезапно ушел из номера отеля, оставив там свой паспорт, телефон и деньги. Обратно он так и не вернулся.

С тех пор и на связь мужчина не выходил. Его друзья обращались в местную полицию и сами его искали, пока не закончились визы.

27 декабря на Гоа прилетел сын Ивана с супругой. Они сейчас продолжают поиски.

Сейчас родные туриста катаются по Индии и опрашивают людей. Пара местных заявили, что якобы видели похожего россиянина в местном кафе.

Семья на связи с российским посольством. За информацию о местонахождении Ивана обещают вознаграждение.

Криштиану Роналду думает завершить карьеру

Португальский футболист саудовского «Аль‑Насра» Криштиану Роналду может завершить карьеру по окончании сезона. Об этом сообщает издание TEAMtalk.

Также 39-летний футболист думает и о других вариантах. Он может продлить контракт с «Аль-Насром», который истекает летом 2025 года, или вернуться в чемпионат Португалии.

Один из пяти «Золотых мячей» Криштиану Роналду Источник: cristiano / Instagram (деятельность запрещена в РФ)











Роналду — лучший бомбардир в истории мирового футбола. Он первым в мире достиг счета в 900 забитых мячей.

Нападение в Грузии

Неизвестные в Грузии напали на семейную пару из России.

Виктор Соловьев вместе с супругой Алиной ехали по дороге. Сначала путь им преградил автомобиль Subaru. Люди вышли из машины и попросили насос. Они потребовали от мужчины покинуть свое авто Skoda.

Затем, по данным Mash, они стали домогаться девушки и выстрелили несколько раз. По предварительным данным, Виктора ранили.

Видео сняли незадолго до похищения Источник: Mash / Telegram

Преступники разделились. Двое из них похитили Алину. Она просила не убивать и не насиловать. В итоге мужчины выкинули девушку из машины посреди дороги.

Похищенного россиянина вскоре нашли мертвым. Обвинения предъявлены двум местным жителям — 38 и 32 лет. За убийство, разбой и незаконное хранение оружия по грузинским законам им грозит до пожизненного.

Интервью Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский дал трехчасовое интервью американскому журналисту Лексу Фридману. Они обсудили условия для переговоров с Россией, окончания боевых действий и возможность украинского лидера пойти на второй срок.

Зеленский заявил, что сядет за стол переговоров с главой России Владимиром Путиным только после встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом. По его словам, она должна состояться примерно 25 января.

— Я думаю, мы сядем сначала с Трампом. Мы договариваемся прежде всего с ним. Второе — Европа, для нас очень важно, чтобы у нее тоже был голос. После этого уже может быть разговор с русскими, — заявил президент Украины.

Главное из интервью мы собрали в отдельном тексте.

Алиев — об авиакатастрофе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев требует наказания виновных в авиакатастрофе самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines около Актау. Об этом он заявил на встрече с членами семей погибшего в авиакатастрофе экипажа и выжившими бортпроводниками, передает РИА Новости.

— Могу с уверенностью сказать, что вина за то, что азербайджанские граждане погибли в этой катастрофе, лежит на представителях Российской Федерации. И мы требуем справедливости, мы требуем наказания виновных, мы требуем полной прозрачности и человеческого поведения, — сказал Алиев.

Он добавил, что сейчас идет процесс расшифровки черных ящиков самолета.