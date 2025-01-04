Белье на магазинах, вечеринки на улицах: ярославна показала, как празднуют Новый год в Испании

Ярославна показала новогоднюю Испанию Источник: читательница 76.RU Маргарита











Отгремел Новый год. Для сотен тысяч жителей сложилась традиция встречать ночь на 1 января в кругу семьи или друзей, в гостях или на главной площади города. А как проводят новогоднюю ночь в других странах?

Читательница 76.RU Маргарита из Рыбинска Ярославской области несколько лет назад переехала в Испанию на учебу по обмену, так девушка и живет — на две страны. В беседе с 76.RU Маргарита рассказала, как испанцы отмечают Новый год и что за традиция с 12 виноградинами.

Как отмечают Новый год в Испании

В преддверии Рождества города в Испании обильно украшают. По словам Маргариты, как и в России, в Испании есть конкурсы между улицами на лучшее украшение. Правда, декор даже в небольших испанских провинциях выглядит масштабнее и ярче.

— В церквях перед праздником ставят рождественский вертеп. Любой желающий может зайти и посмотреть на украшения, — поделилась ярославна.

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С наступлением декабря на витринах испанских магазинов появляется нижнее белье в красных оттенках. Это еще одна негласная новогодняя традиция. Испанцы считают, что такая одежда притягивает везение.

— И в новогоднюю ночь принято надевать красное белье, чтобы привлечь удачу и счастье, — раскрыла секрет местных Маргарита.

Традиционно в европейских странах больше ждут именно Рождество. По словам Риты, этот праздник чаще всего испанцы отмечают с семьей.

— Детям приносит подарки Папа Нуэль, а-ля наш Дед Мороз. При этом получают подарки и в Рождество, и на Новый год, и 5 января — это детский праздник, День трех волхвов. Согласно Библии, три волхва из разных частей света шли к Иисусу, чтобы принести три дара. Путь был долгий, ориентировались они по звездам, поэтому задержались в пути и пришли только к 5 января. Это праздник, который отмечают только испаноязычные страны, — объяснила Маргарита.

В ночь с 24 на 25 декабря отмечается католическое Рождество.

Города в Испании украшают в преддверии Рождества. К примеру, в сезон-2023/2024 в центре Саламанки поставили огромный купол с иллюминацией и музыкой Источник: читательница 76.RU Маргарита

Сюрпризы на Новый год и Рождество принято делать только внутри семьи. В Испании нет традиции обмениваться презентами между друзьями.

— Бывает, что дарят тем, с кем отмечают, — добавила Рита.

12 виноградин вместо пепла

Есть необычная испанская традиция с 12 виноградинками. Это что-то вроде аналога нашего ритуала, когда под бой курантов нужно записать желание на Новый год, сжечь его и выпить шампанское с пеплом.

— Есть традиция с 12 виноградинками, ты загадываешь желание и должен успеть под бой курантов съесть их все — тогда твое желание сбудется! — добавила Рита.

Многие считают, что для привлечения удачи нужно лезть под стол. А вот жительница испанского города уверяет: можно обойтись без этого.

Что готовят в Испании на Рождество и Новый год

На российском столе в главную ночь года всегда бывает оливье и бутерброды с икрой — это наши традиционные яства вне зависимости от региона. А вот у каждой области в Испании есть свои рецепты.

— Мои подруги говорят, что в области Эстремадура делают мигас. Мне кажется, что это блюдо на все времена. Мигас делается из хлебной крошки и овощей. Испанцы еще любят готовить рыбу в апельсиновом соке. Однажды мы были на ужине у друзей, они готовили рыбу-черта в апельсиновом соусе. Я, иностранка, готовила на праздники крабовый салат, оливье и обычную запеченную рыбу, — поделилась Маргарита.

На День трех волхвов принято готовить роскон де рейес.

— На 5 января готовят роскон — это десерт, он выглядит как бублик, но внутри него крем. Его украшают небольшими пластиковыми фигурками волхвов. Кому попадет в куске игрушка, тому будет сопутствовать удача в будущем году, — объяснила ярославна.

Снег в Испании под Новый год — чудо для местных Источник: читательница 76.RU Маргарита

«Город стоит на ушах»

В разных городах есть свои традиции. К примеру, в Саламанке принято отмечать студенческий Новый год.

— Я живу в Саламанке, это студенческий город, там находится первый университет Испании. За две недели до Нового года и Рождества там отмечают студенческий Новый год. Город на главной площади устраивает концерт с приглашенными звездами. Ты попадаешь на этот концерт абсолютно бесплатно. Главное — прийти пораньше. Всегда площадь битком. Туда съезжаются автобусы из разных городов и даже продаются туры с отелями или апартаментами. Все тусуются где-то до полуночи. В 12 бьют куранты, — рассказала Маргарита.

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И даже в период массовых гуляний испанцы не забывают о традиции с загадыванием желания.