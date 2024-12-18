Нужно минимум 200 тысяч — туристка рассказала, что посмотреть в Баку и стоит ли туда ехать

Девушка очень любит Баку Источник: Сабина Назарова











Сабина с рождения живет в Мурманске, но регулярно ездит на историческую родину в Азербайджан. Она рассказала нашим коллегам из 51.RU, в каких местах бывает и что посмотреть в Баку. Далее — от первого лица.

Меня зовут Сабина. В далеком 1986 году мой дядя переехал в Мурманск, чтобы служить в армии. После службы он остался там жить и пригласил моего отца приехать к нему. Так спустя несколько лет моя семья оказалась в этом суровом, но таком родном сердцу северном крае.

В 1992 году мой отец вернулся в Баку, где встретил мою маму. Вскоре она переехала вместе с ним в Россию, и вот уже много лет мы живем здесь, вдали от жаркого южного солнца.

Куда сходить

Каждый год мы приезжаем в Баку. Для меня это не просто город, это целый мир, полный удивительных мест и традиций. Одно из первых мест, куда мы отправляемся, — Бакинский бульвар. Это место вдоль Каспийского моря — идеальное место для прогулок и отдыха. Здесь царит особая атмосфера.

Источник: Сабина Назарова

Самое сердце Баку — это Ичери-Шехер, старый город, окруженный высокими крепостными стенами. Там находится знаменитая Девичья башня, которая привлекает туристов со всего мира.

Источник: Сабина Назарова

Источник: Сабина Назарова

«Берите побольше денег»

Тем, кто собирается посетить Азербайджан, могу сказать одно: берите побольше денег и готовьтесь к незабываемому путешествию! Вас ждет гостеприимство, вкусная еда и уникальные достопримечательности. Помните, что в Азербайджане особое отношение к старшим и женщинам, так что будьте готовы к культурным различиям.

Если планируете поездку в Баку, советую отложить на поездку как минимум 200 тысяч рублей. Билеты на самолет обошлись нам в 90 тысяч рублей. За сутки в отеле придется заплатить примерно 6000 рублей, в кафе можно поесть на любую сумму — это зависит от вашего бюджета.

Поесть в Баку можно на любой бюджет Источник: Сабина Назарова

Источник: Сабина Назарова

Источник: Сабина Назарова

Бакинская кухня — это отдельная история. Ни один из моих русских друзей не смог остаться равнодушным к нашему плову. В Баку еда — это искусство.

Рецепт может быть один, но у каждого он получается по-своему. Всё зависит от ингредиентов и способа приготовления. Я, например, предпочитаю плов с отдельно приготовленной курицей, а дома любят готовить его с говядиной, изюмом и каштанами. Главное — использовать качественный рис басмати. Его сначала нужно замочить на час, затем отварить, слить воду, закрыть крышкой и оставить томиться на медленном огне около часа.