Вяжут не только бабушки! История менеджера, которая уволилась с работы, чтобы создавать дизайнерские сумки и свитера

Каждая сумочка, которую создала Лариса, уникальна. Это кропотливый ручной труд, в который она вкладывает всю душу Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Еще не так давно Лариса Волкова из Тюмени работала на руководящей должности в сфере продаж, но душа у нее лежала к рукоделию. С каждым днем она всё больше убеждалась, что вязать свитера и создавать сумки из полиэфирного шнура ей нравится гораздо больше, чем с утра до ночи решать вопросы в большой компании.

Сначала мастерица создавала красивые вещи и аксессуары в основном только для себя, постепенно появились заказчики. О своем увлечении, переросшем из хобби в нечто большее, она рассказала нашим коллегам из 72.RU.

Источник: Семен Громов / 72.RU

Любовь к вязанию, первый свитер и машинка с японским характером

— В детстве я часто отдыхала на каникулах в деревне, где вязали все кому не лень. У бабушки было много спиц и крючков, деревянная прялка ручной работы. По сути, она меня не учила вязать: я просто сидела рядом и наблюдала, появился интерес. Дальше в ход пошел роспуск [вязаных] вещей, которые я потом перевязывала во что-то другое, — вспоминает Лариса.

Первой самостоятельно связанной вещью, которая поселилась в гардеробе Ларисы, стал модный тогда берет из разноцветной пряжи. Среди сверстниц этот головной убор произвел фурор.

Вязательная история началась в школьные года, с эффектного берета. Сейчас мастерица запросто может связать предмет гардероба любой сложности Источник: Ирина Шарова / 72.RU











— На тот момент я училась в классе пятом, наверное. С цветной пряжей тогда был дефицит: достать было очень сложно. Берет мой вызвал просто феноменальный восторг в школе. Девчонки начали приносить мне клубочки пряжи, и я начала им вязать за конфетку или шоколадку. Первый раз взяла в руки крючок классе в седьмом: связала себе кофту. К окончанию школы уже вязала на заказ, — продолжила рассказ мастерица.

Тогда это не приносило серьезных доходов, скорее, это были скромные денежные награды за ручной труд. Но Ларисе было важнее то, что вязание приносит ей удовольствие. И радость от того, что кто-то получил авторские вещицы, которых больше нет ни у кого.

Одна из теплых шапок, которые связала Лариса. Стоимость подобного головного убора — от 800 рублей Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Следующим шагом стало появление вязальной машинки. Это стало необходимостью: количество заказов начало стремительно расти.

— Первую машинку я даже не купила, мне ее подарили. Я год, наверное, ходила вокруг нее, потом с помощью интернета научилась на ней вязать. Когда уже стало получаться, первые вещи, которые на ней связала, были детские — на заказ. Потом сама приобрела еще три машинки. Предпочитаю старенькие, годов 80-х, например Toyota 834. Сейчас таких в продаже почти уже нет. Они металлические, надежные, в отличие от современных, пластиковых. Такие я могу сама полностью перебрать и, если нужно, починить, — объяснила Лариса Волкова.

Именно так выглядит вязальная машина, которой без малого полвека Источник: Ирина Шарова / 72.RU Настраивает и по мере необходимости ремонтирует ее Лариса сама Источник: личный архив героини публикации

Разумеется, без спиц и крючков никуда. Сумочки, например, мастерица создает исключительно вручную Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Увольнение по собственному желанию ради ежедневной возможности творить

Лариса совмещала вязание на заказ с основной работой, но с ростом спроса пришлось выбрать что-то одно. И она выбрала рукоделие. Хобби, которое уже начало стабильно приносить доход.

— По образованию я юрист, но так случилось, что после учебы меня затянуло в торговлю: в Тюмени как раз тогда с нуля открывался METRO Cash & Carry. Пройдя подготовку в Москве, я год проработала там руководителем. Что только не продавала: одежду, продукты и алкогольные, и безалкогольные напитки — много всего. Дальше только торговля, торговля, торговля. Окончательно на свой страх и риск я ушла с основной работы весной 2021 года, не знала, чем это всё обернется, — призналась наша героиня.

В какой-то момент количество заказов стало таким, что совмещать вязание с основной работой стало тяжело. Пришлось делать выбор Источник: Ирина Шарова / 72.RU











А переживать было из-за чего. Заводоуковск Тюменской области, в котором она живет, крошечный. Где найти достаточное количество заказчиков? Как завоевать их безусловные любовь и доверие? Помогла и поддержала городская администрация, которая устраивает ярмарки с товарами местных мастеров.

— Когда люди смотрят что-то в интернете — это одно, но вживую это может выглядеть совершенно иначе. Можно потрогать, покрутить в руках и принять решение — покупать или нет. Благодаря этому развитие [собственного бренда одежды и аксессуаров] пошло быстро. Полностью нашла себя, это во мне было с детства, но просто реализовать себя на 100% получилось только сейчас. Об уходе с основной работы ни капли не жалею, — заверила Лариса Волкова.

В рукодельном арсенале Ларисы есть еще и вот такие ободки. Всего около 600 рублей Источник: Ирина Шарова / 72.RU











А вот одна из необычных сумочек, связанных крючком из полиэфирного шнура. Стоит такая около 2000 рублей Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Сначала ей было сложно понять, сколько денег брать с заказчиков за свою работу. Но когда поняла, что вязанием занимается уже на профессиональном уровне, и это уже больше, чем хобби, стало проще.

— Поняла, что это моя работа, и я должна ценить свой труд. Нужно закупить материал, фурнитуру, связать вещь, но это еще не всё. Готовое изделие нужно постирать, отпарить и так далее. И когда мне говорят, что дороговато, я объясняю, из чего складывается стоимость, иногда даже снимаю видео, чтобы показать все процессы наглядно. После этого люди меняют свое мнение насчет цены и покупают приглянувшуюся вещь, — признается рукодельница.

Большой опыт работы в продажах помогает Ларисе работать с возражениями. Например, понятно и доходчиво объяснять, почему вещи ручной работы не могут стоить как аналоги из масс-маркета Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Необычные сумки, неожиданные заказы и бандероли в Питер и Москву

По словам Ларисы, на ручную работу есть и будет спрос по нескольким причинам. Свитер, например, создается в том цвете и из тех ниток, которые нравятся и подходят заказчику. Получается предмет гардероба, который идеален по размеру и уникален по своему внешнему виду.

— Сейчас чаще всего меня просят связать платья и кофты, иногда скидывая примеры из соцсетей. На свитер, если вяжу его вручную, у меня с перерывами уходит до четырех дней, если на вязальной машинке — около двух. Кстати, многие не знают, но создавать вещи на этой машинке — сложнее, чем вручную, это не вязальный станок [где всё автоматизировано]. Сама регулирую количество рядов и петель, настраиваю, чтобы вывязать определенный рисунок, сборка деталей — уже моих рук дело, — уточнила Лариса.

Чаще всего Лариса вяжет на заказ, под определенные запросы. Но иногда бывает иначе: создает то, что хочется, а потом уже выставляет на продажу Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Вот этот небесно-голубой костюм ждет, когда обретет заботливую хозяйку Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Относительно недавно она начала создавать авторские вязаные сумки. Методом проб и ошибок выяснила, что лучше всего для их создания подходит полиэфирный шнур — крепкая синтетическая нить, которая не выцветает и не боится влаги. Для создания такого аксессуара, помимо самого шнура, нужен лишь крючок, ножницы, зажигалка (подпалить концы шнуров, чтобы не рассыпались) и фурнитура.

— Если вещи обычно вяжу с перерывами, то с сумками иначе: если села делать утром, заканчиваю уже поздним вечером, не отвлекаясь на что-то другое. Обычно за день успеваю закончить: заранее знаю, какой сумка будет формы, какого цвета. Каких-то невероятных просьб мне не поступало. Единственное, однажды сделала набедренную сумку для байкера. Заказчик остался доволен, — вспоминает мастерица.

Создание сумочек для Ларисы — чистый дзен. Начав работать над новой, она просто не может остановиться, пока не доведет дело до конца Источник: Ирина Шарова / 72.RU











К каждой подбирает подходящую фурнитуру и съемные ремни, которые по желанию можно менять на другие Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Свои творения она продвигает через социальные сети, в основном это «ВКонтакте». А вот вариант продажи через популярные маркетплейсы Лариса отмела сразу и безоговорочно.

— Это нерационально. Вещь катается на складах, человек заказал, получил, через день вернул. Для [одежды и аксессуаров] ручной работы это гиблое дело. Поэтому я стала развивать страницу в соцсетях, мне начали писать из разных городов. Часто отправляю заказы в Тюмень, Москву и на Север (ХМАО, ЯНАО. — Прим. ред.), — говорит Лариса Волкова.

Тот случай, когда сапожник не без сапог. Эту сумку Лариса связала для себя, и, несмотря на уговоры, ни за что не соглашается ее продать (но может создать похожую) Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Отдых без отдыха и другие хобби, которые могут стать чем-то большим

— Очень часто слышу: «Ты стала работать на себя. Наверное, у тебя свободного времени море». Раньше думала также, но не учитывала, что творческий человек болен своим делом. В прошлом и позапрошлом годах я спала по четыре часа в сутки. Поэтому да, с отдыхом очень плохо. Могу себе его позволить, но крайне редко, — честно, но без сожаления призналась наша героиня.

Мысли масштабировать свой вязаный мини-бренд VLY у Ларисы были, но возникли сложности. Найти других вязальщиц, чтобы объединиться и творить вместе, не удалось, а покупку вязального станка, который бы позволил кратно увеличить количество созданных вещей, она даже не рассматривает.

Лариса была бы не прочь вязать еще больше вещей, но в сутках всего 24 часа, а помощников или компаньонов у нее нет Источник: Ирина Шарова / 72.RU











— При создании вещей на станке теряется их индивидуальность. Это уже не ручная работа, а обычные изделия, которые массово продаются в магазинах, — объяснила мастерица.

Она выбрала для себя другой путь: открывать новые грани таланта, учась чему-то новому. Например, освоила кожевенное дело и теперь сумки не только вяжет, но и шьет — из кожи.

Вот одна из первых сумочек, вручную сделанных из кожи. Обвес в виде золоченой ящерки можно снять, если хочется Источник: Ирина Шарова / 72.RU











А еще этим летом Лариса отучилась на брейдера и теперь запросто может заплести необычные косы взрослым и детям. Неожиданно для себя начала выращивать на продажу комнатные растения, поставляя их в магазин. Появится ли у нее новое увлечение? Лариса считает, что, скорее всего, да. Но это уже совсем другая история.

Еще Лариса выращивает комнатные растения Источник: Ирина Шарова / 72.RU Сначала это были только пальмы, но потом всё так завертелось, что, кажется, это не остановить Источник: Ирина Шарова / 72.RU

А еще талантивая рукодельница запросто заплетет вам эффектные косички. Выбирайте цвет канеколона, вам какой? Источник: Ирина Шарова / 72.RU











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