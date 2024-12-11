ВСУ атаковали ракетами США аэродром в Таганроге, есть раненые. Минобороны пообещало ответить: новость 11 декабря

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 11 декабря.
Удар по Таганрогу
Утром ВСУ ударили по Таганрогу баллистическими ракетами ATACMS.
Минобороны России сообщило, что удар пришелся по военному аэродрому. В атаке участвовало шесть западных ракет. Две из них сбили ЗРПК «Панцирь», остальные отклонили средства радиоэлектронной борьбы.
Из-за падения фрагментов ATACMS есть раненые из числа личного состава. Разрушений нет, частично повреждены два здания на технической территории аэродрома и три военных автомобиля.
— Данная атака западным дальнобойным оружием не останется без ответа, соответствующие меры будут приняты, — подчеркнули в Минобороны.
Пивное ДТП в Башкирии
На трассе Уфа — Самара фура, перевозившая банки с пивом, врезалась в отбойник. Банки высыпались прямо на дорогу. Кто-то снял видео, кинул в местный чат, и понеслось — через час на дороге не лежало ни одной банки.
— В местной полиции тоже посмотрели все видео и фотки, а сейчас собираются в гости к пивным баронам — ведь сбор банок после ДТП может считаться кражей, — пишет телеграм-канал Baza.
Наши коллеги из UFA1.RU выяснили, что причина аварии — тот факт, что водитель не справился с управлением. Пострадавших в аварии нет.
Фигурант уголовного дела выпал из окна Следственного комитета
В Красноярске человек выпал из окна 11-го этажа. Он разбился насмерть. Человек упал на соседнее двухэтажное здание, пробив его крышу. Об этом сообщают наши коллеги из NGS24.RU.
Весь 11-й этаж этого здания — Второе управление по расследованию особо важных дел (против государственной власти и в сфере экономики) Следственного комитета по Красноярскому краю.
В пресс-службе следкома сообщили, что «проводится проверка по факту гибели фигуранта по уголовному делу».
Погибший — Александр Лапин, бывший глава городского управления зеленого строительства.