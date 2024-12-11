ВСУ атаковали ракетами США аэродром в Таганроге, есть раненые. Минобороны пообещало ответить: новость 11 декабря

Фото американской армии. На нем запечатлен пуск ракеты ATACMS Источник: Jhon Hamilton / U.S. Army via AP, File











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 11 декабря.

Удар по Таганрогу

Утром ВСУ ударили по Таганрогу баллистическими ракетами ATACMS.

Минобороны России сообщило, что удар пришелся по военному аэродрому. В атаке участвовало шесть западных ракет. Две из них сбили ЗРПК «Панцирь», остальные отклонили средства радиоэлектронной борьбы.

Минобороны ранее показало кадры обломков ракет ATACMS, которыми атакуют Россию Источник: Минобороны / Telegram











Из-за падения фрагментов ATACMS есть раненые из числа личного состава. Разрушений нет, частично повреждены два здания на технической территории аэродрома и три военных автомобиля.

— Данная атака западным дальнобойным оружием не останется без ответа, соответствующие меры будут приняты, — подчеркнули в Минобороны.

Воздушная тревога звучала в Таганроге рано утром Источник: SHOT / T.me

Пивное ДТП в Башкирии

На трассе Уфа — Самара фура, перевозившая банки с пивом, врезалась в отбойник. Банки высыпались прямо на дорогу. Кто-то снял видео, кинул в местный чат, и понеслось — через час на дороге не лежало ни одной банки.

— В местной полиции тоже посмотрели все видео и фотки, а сейчас собираются в гости к пивным баронам — ведь сбор банок после ДТП может считаться кражей, — пишет телеграм-канал Baza.

Последствия аварии Источник: Мксет / T.me











Наши коллеги из UFA1.RU выяснили, что причина аварии — тот факт, что водитель не справился с управлением. Пострадавших в аварии нет.

Ящики с пивом рассыпались по всей дороге Источник: Мксет / T.me











Фигурант уголовного дела выпал из окна Следственного комитета

В Красноярске человек выпал из окна 11-го этажа. Он разбился насмерть. Человек упал на соседнее двухэтажное здание, пробив его крышу. Об этом сообщают наши коллеги из NGS24.RU.

Весь 11-й этаж этого здания — Второе управление по расследованию особо важных дел (против государственной власти и в сфере экономики) Следственного комитета по Красноярскому краю.

Источник: ЧП Красноярск / Telegram

В пресс-службе следкома сообщили, что «проводится проверка по факту гибели фигуранта по уголовному делу».