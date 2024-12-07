В торговом центре в Москве у мужчины взорвался смартфон: начался пожар, ранены люди. Новости 7 декабря

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 7 декабря.

Взрыв в Москве

В торговом центре в столице произошел взрыв, пишут наши коллеги из MSK1.RU. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник.

По предварительной информации, это случилось в ТЦ «Вавилон-92». В одном из магазинов у мужчины в руке взорвался смартфон. Пострадали два человека, у одного из них ожоги на лице.

Из здания эвакуировалось 60 человек, пожар ликвидирован Источник: «Медведково Отрадное СВАО» / T.me











На место приехали пожарные, в торговом центре провели эвакуацию. По данным Shot, несколько людей в соседнем магазине оказались заблокированы.

Источник: «СВАО 24/7» / T.me

Дела в Южной Корее

Президент Юн Сок Ёль извинился перед корейским народом за объявление военного положения.

В специальном телеобращении он сказал, что введение военного положения было вызвано «отчаянием президента, который в конечном итоге несет ответственность за государственные дела». Сок Ёль пообещал, что не будет вводить его вновь.

Тем не менее множество корейцев продолжают выступать за импичмент и арест президента, а также суд над ним. Действия Сок Ёля могут попасть под статью о мятеже — а за мятеж грозит наказание вплоть до смертной казни.

Бородина сказала да

Ксения Бородина выходит замуж. Ее избранником стал Николай Сердюков, с которым ведущая встречается несколько месяцев.

Предложение руки и сердца Сердюков сделал Бородиной в Эрмитаже, у часов с павлином, которые работают более 200 лет. Ксения ничего такого не подозревала, и совершенно случайно рядом с парочкой оказался человек, который снял трогательный момент на видео.

Источник: borodylia / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Я сказала да! Я не могла бы сказать нет, сказав нет, я бы потеряла возможность каждый день чувствовать себя самой любимой, с такой заботой, что ты мне даешь, я каждый день чувствую себя самой любимой и самой лучшей в этом мире. Я счастлива с тобой, моя любовь, — написала Бородина, придя в себя после предложения.

Поножовщина в краснодарской школе

В краснодарской школе подросток набросился с ножом на своих сверстников. По предварительным данным, пострадало пятеро мальчиков. Состояние двоих оценивают как средней степени тяжести.

Версии произошедшего разнятся. Как сообщает телеграм-канал Baza, причиной драки стала музыка. Один из школьников громко слушал рэп, что не понравилось второму ученику. Он попросил сделать потише, поскольку в треке было слишком много мата. Словесная перепалка перетекла в драку, которая закончилась поножовщиной.

Момент драки попал на камеры Источник: KubMash / T.me

Наши коллеги из 93.RU рассказывают другую версию: конфликт начался из-за девочки. Группа мальчишек обижала одноклассницу, когда за нее заступились другие ребята.

— За нее заступились. [Обидчики] предложили выйти за угол, за камеры, чтобы не было видно. Там всех поизбивали, один достал нож. Только один был с ножом, он ранил двоих, — выяснил корреспондент 93.RU на месте событий.

Видео из учебного заведения Источник: 93.RU