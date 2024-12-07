В торговом центре в Москве у мужчины взорвался смартфон: начался пожар, ранены люди. Новости 7 декабря

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 7 декабря.
Взрыв в Москве
В торговом центре в столице произошел взрыв, пишут наши коллеги из MSK1.RU. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник.
По предварительной информации, это случилось в ТЦ «Вавилон-92». В одном из магазинов у мужчины в руке взорвался смартфон. Пострадали два человека, у одного из них ожоги на лице.
На место приехали пожарные, в торговом центре провели эвакуацию. По данным Shot, несколько людей в соседнем магазине оказались заблокированы.
Дела в Южной Корее
Президент Юн Сок Ёль извинился перед корейским народом за объявление военного положения.
В специальном телеобращении он сказал, что введение военного положения было вызвано «отчаянием президента, который в конечном итоге несет ответственность за государственные дела». Сок Ёль пообещал, что не будет вводить его вновь.
Тем не менее множество корейцев продолжают выступать за импичмент и арест президента, а также суд над ним. Действия Сок Ёля могут попасть под статью о мятеже — а за мятеж грозит наказание вплоть до смертной казни.
Бородина сказала да
Ксения Бородина выходит замуж. Ее избранником стал Николай Сердюков, с которым ведущая встречается несколько месяцев.
Предложение руки и сердца Сердюков сделал Бородиной в Эрмитаже, у часов с павлином, которые работают более 200 лет. Ксения ничего такого не подозревала, и совершенно случайно рядом с парочкой оказался человек, который снял трогательный момент на видео.
— Я сказала да! Я не могла бы сказать нет, сказав нет, я бы потеряла возможность каждый день чувствовать себя самой любимой, с такой заботой, что ты мне даешь, я каждый день чувствую себя самой любимой и самой лучшей в этом мире. Я счастлива с тобой, моя любовь, — написала Бородина, придя в себя после предложения.
Поножовщина в краснодарской школе
В краснодарской школе подросток набросился с ножом на своих сверстников. По предварительным данным, пострадало пятеро мальчиков. Состояние двоих оценивают как средней степени тяжести.
Версии произошедшего разнятся. Как сообщает телеграм-канал Baza, причиной драки стала музыка. Один из школьников громко слушал рэп, что не понравилось второму ученику. Он попросил сделать потише, поскольку в треке было слишком много мата. Словесная перепалка перетекла в драку, которая закончилась поножовщиной.
Наши коллеги из 93.RU рассказывают другую версию: конфликт начался из-за девочки. Группа мальчишек обижала одноклассницу, когда за нее заступились другие ребята.
— За нее заступились. [Обидчики] предложили выйти за угол, за камеры, чтобы не было видно. Там всех поизбивали, один достал нож. Только один был с ножом, он ранил двоих, — выяснил корреспондент 93.RU на месте событий.
По данным властей города, в результате драки у 13-летнего школьника ранения в области груди, живота и левого бедра. 14-летнему сломали нос и выбили зуб. У 15-летнего — колото-резаные раны ноги. Всех троих доставили в больницы. Еще двое человек получили «легкие травмы».