Владимир Путин вручил премию «Волонтер года»

На форуме гражданского участия «Мы вместе» 5 декабря Владимир Путин наградил лучшего волонтера страны. Президент вручил премию «Волонтер года» Марии Карпенко из Курской области — она участвовала в эвакуации своих земляков, вывозя людей из Суджанского района на личном транспорте.
Мария руководит движением «Вторая жиZнь», которое с 2016 года занимается гуманитарной деятельностью на территории Донецкой и Луганской Народных Республик. С 2022 года организация помогает военным медикам и военнослужащим России, участвующим в СВО.
В 2024 году финалистами премии «Мы вместе» стали 126 проектов. В прошлом году волонтером года стала Наталья Аминева из Воронежа, которая вместе с семьей изготавливает для участников спецоперации окопные свечи и маскировочные сети.