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Страна и мир Владимир Путин вручил премию «Волонтер года»

Владимир Путин вручил премию «Волонтер года»

В 2024-м награда досталась жительнице Курской области

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Премию получила волонтер из Курской области Мария Карпенко

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На форуме гражданского участия «Мы вместе» 5 декабря Владимир Путин наградил лучшего волонтера страны. Президент вручил премию «Волонтер года» Марии Карпенко из Курской области — она участвовала в эвакуации своих земляков, вывозя людей из Суджанского района на личном транспорте.

Мария руководит движением «Вторая жиZнь», которое с 2016 года занимается гуманитарной деятельностью на территории Донецкой и Луганской Народных Республик. С 2022 года организация помогает военным медикам и военнослужащим России, участвующим в СВО.

В 2024 году финалистами премии «Мы вместе» стали 126 проектов. В прошлом году волонтером года стала Наталья Аминева из Воронежа, которая вместе с семьей изготавливает для участников спецоперации окопные свечи и маскировочные сети.

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