Школьникам поменяют все учебники, а убийство девочки в свинарнике получило неожиданный поворот: главные события недели

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за всеми просто невозможно. Поэтому мы собираем самое главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги уходящей недели.

Энергетики приравняли к алкоголю

С 1 марта продажа энергетиков будет под особым контролем, как алкоголь и сигареты. Их нельзя будет купить до совершеннолетия.

Правительство РФ поддержало законопроект о введении штрафов за продажу таких напитков детям. Теперь за это физлицам придется заплатить от 30 до 50 тысяч рублей, должностным лицам — от 100 до 200 тысяч рублей и 300–500 тысяч рублей — юридическим лицам.

Сам запрет одобрили еще в августе текущего года, но штрафы в нем не были прописаны.

Какой будет погода в декабре

Россиян ждет довольно теплый декабрь в этом году. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Столбики термометров не опустятся ниже нормы ни в одном регионе.

— Это связано с тем, что прогнозируется частое вторжение Атлантики в азиатскую часть страны, что редко бывает, — приводит слова Вильфанда «Интерфакс».

С осадками ситуация другая. В норме их количество будет только на юге Центрального федерального округа, а в Рязанской, Воронежской, Тульской, Липецкой, Тамбовской областях ожидается дефицит. Похожая ситуация в Якутии: в регионе тоже будет мало снега.

Избыток осадков прогнозируется в Ненецком автономном округе, в Архангельской области, Коми и Мурманской области, а также в северной половине Уральского федерального округа, в Пермском крае, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. Много снега также ждет Сибирь, а именно юг Красноярского края, Иркутскую область и Тыву, и Дальний Восток — Бурятию, Чукотку и Магаданскую область, Приморский край.

У всех школьников будут одинаковые учебники

Новые единые государственные учебники по всем школьным предметам могут появиться до 2029 года. Нововведение анонсировал глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

— Сейчас мы готовим единые учебники по остальным предметам. До 2029 года планируем, что все школы будут учиться по ним, — сказал министр.

Работа Минпросвещения над едиными учебниками для школ и колледжей идет полным ходом. Уже прошла презентация новых учебников по истории — российской и всеобщей для 5–9-х классов, а также для колледжей.

Рубль падает, доллар — выше 110

Доллар дорожает всю неделю. Американская валюта уже перевалила за 110 рублей. Это произошло в первую очередь из-за новых санкций, затрагивающих более 50 российских банков.

21 ноября США ввели новые масштабные санкции против российского финансового сектора. Под них в том числе попал Газпромбанк, который занимает ключевую роль в расчетах с зарубежными покупателями российского газа.

Аналитики предупреждают о росте цен на импортные товары. Уже сейчас начала дорожать техника, при этом даже российская.

Французская «Группа „СЕБ-Восток“» (Tefal, Rowenta, Krups) уведомила о повышении на 10% с 1 января 2025 года. IPH appliances (Beko, Indesit, Grundig) решила поднять ценник раньше, уже с 2 декабря. Правда, какого подорожания стоит ждать, не уточнила.

Эксперты считают, что значительного укрепления рубля ожидать не стоит. Такая ситуация выгодна для бюджета, поскольку позволит получить больше денег с экспорта.

В ЦБ уверены, что ситуация с рублем временная. Зампред Банка России Филипп Габуния заявил, что уже есть признаки стабилизации. Если же колебания курса будут создавать угрозы финансовой стабильности, то у Центробанка есть в запасе ряд мер для того, чтобы сгладить ситуацию.

Путин одобрил бюджет на 2025–2027 годы

Президент России Владимир Путин подписал закон о бюджете на ближайшие три года. Документ опубликован на портале правовой информации.

В 2025 году доходы ожидаются на уровне 40,3 трлн рублей, а расходы — 41,47 трлн рублей. Дефицит составит 1,17 трлн рублей. В 2026 году доходы прогнозируют на уровне 41,84 трлн рублей, а расходы — 44,02 трлн. В 2027 году бюджет заработает 43,15 трлн рублей, но придется потратить уже 45,92 трлн рублей. Следовательно, дефицит сначала вырастет до 2,18 трлн, а затем до 2,76 трлн рублей.

Прогнозы по инфляции довольно оптимистичны: 4,5% в 2025 году и 4% в 2026 и 2027 годах. Пока же показатели почти в два раза выше.

Госдума приняла закон о бюджете 21 ноября. Совет Федерации одобрил его 27 ноября.

Самолет с пассажирами вспыхнул в аэропорту Турции

На самолете российской авиакомпании «Азимут» начался пожар во время посадки в аэропорту Антальи. ЧП произошло на борту Sukhoi Superjet 100-95LR, выполнявшем рейс из Сочи.

Горящий самолет в Турции Источник: «ЧП Сочи» / Vk.com











В самолете находились несколько десятков человек. Они эвакуировались. К счастью, никто не погиб. «Азимут» сообщил, что причиной «грубой посадки» стал сдвиг ветра. Однако есть иная версия. В Межгосударственном авиационном комитете считают, что пожар мог начаться из-за конструктивных особенностей самолета. В «Ростехе» отрицают такую возможность и заверяют, что все происшествия с Superjet — либо с человеческим, либо с внешними факторами.

Протесты в Грузии

Демонстрации в Грузии продолжаются несколько дней подряд. Дошло до стычек протестующих с силовиками. Есть пострадавшие с обеих сторон, были задержаны около 150 человек.

Причиной волнений стало решение правящей партии «Грузинская мечта» отказаться от переговоров о вступлении в Евросоюз как минимум до конца 2028 года.

Во время столкновений не обошлось без пострадавших Источник: Tbilisi_life / Telegram

Еще в субботу вечером демонстранты сожгли чучело основателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили. Некоторые участники акции запускали фейерверки.

Обстрел фейерверками Источник: Известия / Telegram

В центре Тбилиси начались столкновения. Полиция использовала водометы, демонстранты направляли в их сторону петарды и бросали различные предметы.

В ночь на воскресенье сотрудники полиции применили слезоточивый газ и разогнали большую часть протестующих, собравшихся у здания парламента Грузии. Пока волнения в стране продолжаются.

Убитая в свинарнике

Россию на прошлой неделе потрясла новость о смерти 17-летней школьницы. Девушку нашли разорванную в свинарнике со следами укусов в Ужурском районе Красноярского края.

На момент трагедии родителей девушки не было дома. Они уехали в Красноярск. Они начали беспокоиться, когда дочь перестала выходить на связь. Проведать школьницу по просьбе отца и матери пришел ее друг. Он и обнаружил в хлеву страшную картину.

Первыми подозреваемыми в деле стали свиньи. Обсуждалась версия о том, что школьницу сбила с ног агрессивная свиноматка. Затем в список подозреваемых попали быки.

Однако на этой неделе в деле появился неожиданный поворот. Животные не собирались нападать на девушку. В Следственном комитете выяснили, что мужчина, работавший у отца погибшей девушки, затаил обиду и хотел отомстить.

Девушка потеряла много крови Источник: NGS24.RU