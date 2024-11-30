Хотел отомстить начальнику и убил его 17-летнюю дочь: подробности убийства школьницы в сибирском поселке

Чудовищная история, которая потрясла всю страну, произошла в маленьком поселке Ушканка в Красноярском крае. Там жестоко убили 17-летнюю девушку. Школьницу ударили по голове и бросили умирать в сарае со свиньями и коровами.

Следователи определили подозреваемого не сразу. Сначала предполагалось, что девушка упала сама и ударилась головой, или ее ударил бык, она потеряла сознание, а после ее покусали свиньи и пробили артерию. Но позже силовики сообщили, что на нее напал сосед.

По версии следователей, мужчина работал на местном сельхозпредприятии и постоянно конфликтовал с управляющим — отцом девочки. Однажды он решил отомстить ему и перерезать его животных. Перед этим мужчина выпил, взял нож, палку, и пошел в сарай со скотиной. В это время там находилась девочка, она кормила животных. Как позже следователям рассказывал сам мужчина, завязалась драка, подозреваемый ударил девушку по голове, она потеряла сознание. А затем он надругался над ней и скрылся.