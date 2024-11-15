В метро Москвы мужчина пнул ребенка в лицо. Он объяснился: новости 15 ноября

Удар в метро попал на видео Источник: Прокуратура Москвы











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 15 ноября.

Девочки украли кота и сбежали в Крым

Удивительная история произошла в Москве. Там две девочки 10 и 12 лет украли из зоомагазина рыжего кота Лучика. После этого они пропали.

Девочки украли кота из зоомагазина в ТЦ Источник: Поиски кота Лучика / T.me











Нашли школьниц… в 1,5 тысячи километров от столицы. Они оказались в крымском городе Алушта.

— В ближайшее время подростков доставят в Москву и передадут родителям. Их жизни и здоровью ничего не угрожает, — рассказала представитель МВД Ирина Волк.

Двух пропавших девочек нашли в Крыму Источник: Ирина Волк / T.me

Сами девочки сказали, что решили прогулять школу, а кота увидели случайно — и он им понравился. К сожалению, Лучик сбежал, его продолжают искать. Предположительно, кот пропал в аэропорту Домодедово.

Источник: Ирина Волк / T.me

Родители девочек отказались от общения с журналистами. Как школьницы оказались в Крыму, пока загадка.

Мужчина пнул подростка в лицо

В метро Москвы мужчина услышал смех в вагоне метро. Он принял смех на свой счет — и ударил смеющегося подростка ногой в лицо.

16-летнему юноше понадобилась помощь медиков. Он во время удара говорил с другом.

Момент удара Источник: прокуратура Москвы

На кадрах видно, как пассажир, стоявший в конце вагона, подходит к подросткам, которые не смотрят в его сторону, и после короткой речи бьет одного из них.

Мужчина объяснил: ему показалось, что друзья смеются именно над ним, и пришел в ярость. На него завели уголовное дело по статье о побоях.

YouTube снова работает

YouTube в России снова заработал без ограничений.

До этого гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров встретился с Путиным и пожаловался ему на замедление сайта. Шахназаров сказал президенту, что замедление платформы «сегодня не очень целесообразно».

— Я разберусь, я посмотрю, — ответил Путин.

Вскоре замедление исчезло.

Протесты в Абхазии

В Абхазии продолжаются протесты. Толпа собралась возле здания парламента, начались стычки с силовиками. Люди прорвались к администрации президента с фаерами и забрасывали оцепление яйцами.

Протестующие ломают забор Источник: RESPUBLICA / T.me

Протесты начались из-за закона, который, по мнению оппозиции, может привести к разорению местного бизнеса. Оппозиция передала президенту Абхазии требование об уходе в отставку, он взял время на раздумье, сообщил представитель координационного штаба оппозиции.

Люди скандируют: «Отставка» Источник: RESPUBLICA / T.me

Чем разрешится ситуация, пока неизвестно. Всё о бунте мы собрали в отдельном материале.

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