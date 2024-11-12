«Сначала зовут на отдых, а потом устраивают такое!» Туристы рассказали, что происходит в Абхазии, где второй день массовые беспорядки

Пробка на выезде из Сухума и на подъезде к нему растянулась на несколько километров Источник: читатели SOCHI1.RU











В столице Абхазии второй день массовые беспорядки. Оппозиция протестует против ратификации соглашения об осуществлении российскими юрлицами инвестиционных проектов на территории Абхазии , после которого, по их мнению, иностранцам разрешат строить комплексы апартаментов в республике. Вялотекущий конфликт между властями и оппозиционными силами на эту тему идет уже не первый год. Сейчас он обострился из-за того, что парламент Абхазии 15 ноября снова вынесет на повестку ратификацию инвестсоглашения. Началось всё с драки у парламента. Накануне на въезде в Сухум жестко задержали пятерых представителей оппозиции, которых в МВД считают зачинщиками, и до обеда сегодняшнего дня не пускали к ним адвокатов, а также не сообщали никаких подробностей родственникам. Ночью сторонники пытались прорваться в здание республиканской СГБ, но были остановлены силовиками. Тогда оппозиция перекрыла все мосты, которые ведут в Сухум: Гумистинский, Нижний Гумистинский и Кодорский, полностью заблокировав республиканскую трассу — единственный путь к абхазско-российской границе. По ней пропускают только автомобили оперативных служб и тяжелобольных. Подробности — в материале SOCHI1.RU.

Оппозиция пропускает автомобили скорой помощи Источник: АИАШАРА / Telegram

Президент РА Аслан Бжания выступил с обращением к нации и попросил не нагнетать ситуацию, тем не менее федеральная трасса остается закрытой с 22:00 11 ноября. По данным «Спутник Абхазия», дела задержанных за потасовку у парламента оппозиционеров переданы в Сухумский горсуд, который и примет дальнейшее решение о судьбе мужчин.

Аслан Бжания призвал к спокойствию Источник: пресс-служба администрации президента Абхазии

Кто нам всё возместит? Оппозиция?

Из-за перекрытой трассы российские туристы массово опаздывают в аэропорт Сочи. Из-за пробки, которая растянулась на выезде из Сухума на несколько километров, им остается только идти пешком с чемоданами и ручной кладью.

— Сказать, что я возмущена, ничего не сказать. К этому мосту даже не подъехать, чтобы пройти его пешком. Потому что затор конкретный, а идти 5 километров с баулами и ребенком я не могу физически! Эти люди приглашают российских туристов к себе на отдых, а потом устраивают такое! — негодует туристка из Санкт-Петербурга Юлия Игнатьева, она безнадежно опоздала на свой самолет, а связаться с авиакомпанией не удается с местной сим-карты. Она впервые поехала в Абхазию, да и то с опаской, ее уговорила подруга, которая решила отметить 35-летие в Стране души и именно в Сухуме, поскольку родилась там.

— Это была плохая идея, конечно. Девчонки вылетают послезавтра, поэтому спокойно отдыхают и любуются на море, мне ничего не остается, как к ним присоединиться, продолжить отпуск. Мало того что билеты пропали, а это, на минуточку, 50 тысяч рублей, так я еще и на работу опаздываю. Кошмар, а не страна, никому не рекомендую, — говорит Юлия.

У москвичей Ольги и Алика Мирзоевых пропали билеты на самолет в Турцию. Они приехали в Сухум к родственникам на свадьбу, погостили неделю и решили оставшиеся две недели отпуска провести в Анталье. Из Сухума выезжали с запасом 7 часов до рейса, но всё равно опоздали.

— То, что устроила оппозиция, ударило прежде всего по простым людям, по туристам, в конце концов, которые приносят основной заработок всей Абхазии. С таким отношением никто больше не поедет. Вот такие нецивилизованные средства борьбы портят имидж всей страны. Кто нам всё возместит? Оппозиция? — возмущается Алик Мирзоев. Он всё равно намерен прорываться в Россию, возможно, авиакомпания признает случай форс-мажором и отправит супругов в Турцию другим рейсом.

Многие отдыхающие и не поняли, что происходят массовые беспорядки Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Сидим, пьем вино, на море смотрим

В Сухуме всё спокойно, об этом SOCHI1.RU рассказала отдыхающая из Омска Юлия Бородина.

— Сидим, пьем вино, на море смотрим. Вообще не знали о том, что какие-то беспорядки. Тихо, спокойно и хорошо. Отлично, когда не читаешь интернет, — рассказала Юлия. По ее словам, о том, что в Абхазии очередной политический кризис, ничего не говорит. Сонная жизнь курортного города в межсезонье идет своим чередом.

— Уезжать мы точно не собираемся. Приехали два дня назад. У нас уже очень холодно, здесь тепло и солнечно. Пока, возможно, отложим экскурсии, если дороги перекрыты. Я 10 лет работала без отпуска, мне никакая революция не страшна, — говорит девушка.

О том, что в Сухуме беспорядки, туристов предупреждают в отелях, рассказал отдыхающий из Москвы Максим Оборин.

— Я вчера вечером решил прогуляться по набережной Махаджиров, меня администратор предупредила, что там неспокойно, и порекомендовала остаться в номере, что я и сделал. Следил за развитием ситуации в телеграм-каналах. Но прерывать отпуск не собираюсь, — рассказал Максим.

В консульстве России в Абхазии сообщили, что никаких массовых обращений от российских туристов в связи с событиями в Сухуме к ним не поступало. Пункты пропуска на границе работают в штатном режиме. Большинство жителей Абхазии заняты своими делами. Сейчас в разгаре мандариновый сезон, нужно реализовывать продукцию, а не митинговать.