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Страна и мир «В России нет традиции укутывать женщин в темное с головы до ног»: чиновники обсудили мусульманские наряды

«В России нет традиции укутывать женщин в темное с головы до ног»: чиновники обсудили мусульманские наряды

На выставке в Совфеде показали, как исторически одевались жительницы разных регионов страны

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2 комментария

На этнографической выставке «Традиционные женские образы в России» представили женские костюмы различных народов страны

На открытии выставки «Традиционные женские образы в России» глава Совета по правам человека Валерий Фадеев отметил, что в нашей стране «нет традиции укутывать в темное с головы до ног женщин-мусульманок».

— В последнее время есть такая точка зрения, что мусульманку нужно закутать с ног до головы в темные одежды. Я здесь не вижу примеров такой темной одежды. Я вижу яркую, красивую одежду. Причем самые разные регионы нашей страны — и Поволжье, и Кавказ, и Сибирь. Одежда разная, но она вся красивая, она вся великолепная, — отметил Валерий Фадеев.

Чиновник назвал женщин, закутанных с головы до ног, новой традицией, принесенной извне.

— Это не наша традиция, а нашу традицию мы видим здесь, традиции многих народов России, которые здесь жили столетиями, тысячелетиями. И это выбор. Выбор культурный, нравственный, если хотите — политический. Нам нужна женщина, укутанная с головы до ног в темные ткани, или нам нужна своя традиция? Эта выставка убедительно показывает, какой выбор правильный, — подчеркнул глава СПЧ.

Этнографическая выставка «Традиционные женские образы в России» открылась в Совете Федерации, событие приурочено ко Дню народного единства. В экспозиции представлены традиционные женские костюмы и украшения народов Крайнего Севера, Кавказа, Крыма, Сибири и других районов страны.

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Комментарии
2
Гость
2 часа
один Владимир всех насильно крестил, другой Владимир всем сделал обрезание Холопы они такие холопы
Гость
2 часа
Скоро паранджу обяжут носить по плану Таврического
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