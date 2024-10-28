«Отдохнул лучше, чем мог бы за неделю в Турции». Турист — о семидневном путешествии на поезде во Владивосток

Свое путешествие Никита называет отпуском интроверта Источник: Никита Словиковский

У многих при слове «отпуск» в голове рисуется картинка с морем и беззаботным лежанием на пляже, но далеко не у всех. Екатеринбуржец Никита Словиковский, директор агентства недвижимости и портала аренды «Драже», решил провести свой отпуск во Владивостоке, причем добраться туда на поезде, проведя в пути семь дней.

Забегая вперед скажем, что он ни разу не пожалел об этом решении и успел отдохнуть в купе не хуже, чем на турецком пляже.

Как ему в голову пришла идея такого путешествия, сколько денег на это ушло, чем можно заниматься семь дней в поезде и, конечно, о красотах Владивостока — читайте в колонке Никиты для портала E1.RU!

«Решил устроить себе настоящий отпуск интроверта»

Вы читали Жюля Верна «Вокруг света за 80 дней»? Я в детстве зачитывался этим и другими романами о путешественниках.

Но в наш век авиаперелетов классическое путешествие — это как будто что-то на забытом.

Романтика дальних поездок автостопом никогда меня не манила. Другое дело — поезда. Есть в них что-то успокаивающее. Когда смотришь, как за окном сменяются картинки, мозг замедляется и перезагружается.

У ночных стоянок есть какая-то особая атмосфера Источник: Никита Словиковский

В какой-то момент я так устал от накопившегося стресса, что решил — а почему бы не устроить себе настоящий отпуск интроверта и не исполнить давнюю мечту: проехать через всю страну на поезде Москва — Владивосток?

К теплому морю еще успеем съездить. Да и я сейчас в разводе, и путешествовать одному по теплым странам как-то не тянет.

Сомневался я примерно неделю. Мне очень хотелось ехать в комфорте, а это значило, что нужно выкупить себе одному все места в купе.

Сумма набегала приличная, и я думал: а стоят ли эти траты того? Спойлер — однозначно стоят .

Собрали короткое видео о семидневной поездке Никиты в поезде Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU

Мой план был такой: проехать через всю Россию по самой длинной железной дороге в мире, а потом еще несколько дней провести во Владивостоке, исследуя этот город.

И вот что из этого получилось.

Билеты на поезд обошлись в 75 тысяч

Фирменный поезд стартует из Москвы в час ночи с Ярославского вокзала и едет семь полных дней, пересекая семь часовых поясов. Это самая длинная железная дорога в России и в мире!

Решились бы проехать семь суток на поезде? Источник: Никита Словиковский

Я заранее выкупил все места в своем купе, чтобы комфортно ехать одному, без попутчиков.

При покупке билетов в таком случае нужно выбирать тариф «Купе целиком», он дает неплохую скидку. По нему общая стоимость билетов у меня вышла в 75 тысяч рублей , без этого тарифа — в районе 100 тысяч.

Еще около восьми тысяч у меня ушло на питание в поезде и две тысячи — на всякие съестные ништяки в дорогу. Питание я брал полное, завтрак-обед-ужин на все семь дней.

Готовят еду в вагоне-ресторане и затем горячей приносят в купе в заранее указанное официанту время.

Питание в поезде не разочаровало Источник: Никита Словиковский

Одной из целей поездки у меня было выспаться, поэтому завтраки мне приносили в 12 часов дня. На завтрак были яичница, несколько раз был омлет с сыром или с овощами, один раз были сырники и один раз — запеканка. Всё очень вкусное.

На обед обязательно шли суп и горячее, на ужин просто горячее. Десертов в комплексном питании не предусмотрено, но можно заказать дополнительно.

Знаю, что поездка в поезде у многих ассоциируется с «Дошираками», но мне хотелось питаться вкусно и полноценно, поэтому такой вариант для себя даже не рассматривал. Никита Словиковский

Когда я только загрузился в купе в Москве, сразу поднял и зафиксировал верхние полки, чтобы было больше простора и воздуха.

Еще я сразу докупил три дополнительных комплекта постельного белья за 340 рублей каждое, чтобы у меня в распоряжении оказались общим итогом четыре пледа-одеяла и четыре подушки, и можно было устроить себе из них максимально комфортное лежбище. Ну и чтобы раз в два дня я мог менять постельное белье на свежее.

И конечно, в первый же час я попросил у проводника эржедешный подстаканник, с которым не расставался затем на протяжении всей поездки. Их дают бесплатно.

Какое путешествие на поезде без такого стакана? Источник: Никита Словиковский

Сразу скажу по поводу чистоты. В современных вагонах-купе фирменного поезда к тебе два раза в день с пылесосом заходит проводник. В туалетах наводят чистоту каждый час, и раз в три часа качество уборки контролирует начальник поезда.

«Часами смотрел в окно на несущуюся мимо страну»

В первые сутки мы быстро преодолели расстояние Москва — Екатеринбург, а на вторые сутки проехали участок Екатеринбург — Новосибирск.

Таким был вид за окном в Москве Источник: Никита Словиковский

Это меня удивило. Я, признаться, всегда думал, что Новосибирск — это где-то далеко в Сибири. А он вот, рукой подать от нас. Как до Москвы, только в противоположную сторону.

А это уже пейзаж в Сибири Источник: Никита Словиковский

Еще сутки ушли, чтобы доехать из Новосиба до Иркутска и Улан-Удэ. А дальше — три дня каких-то небольших и неизвестных населенных пунктов.

Из крупных городов там была только Чита. И затем, уже в самый последний день, Хабаровск, а всего через 12 часов от него — Владивосток.

Очень интересно было наблюдать из окна смену климатических зон. Я выезжал 19 сентября, и в центральной России была ранняя осень. Деревья только начинали желтеть, а вот на Урале и сразу за ним осень была уже максимально золотой.

И, господи, как это было красиво! Я прямо максимально заряжался и наполнялся от этих пейзажей за окном!

В районе Улан-Удэ начались степи, сопки и много лиственниц! Там осень была уже местами даже поздней.

Но потом мы въехали в Приморье, и осень снова уступила место лету, листья снова позеленели.

Во Владивостоке Никита вернулся в лето Источник: Никита Словиковский

И чем ближе мы подъезжали к Владивостоку, тем чаще стали встречаться незнакомые деревья с массивными кронами и тонкими стволами. Такие, знаете, будто немного тропические.

Не скучно ли мне было ехать семь дней? Вот вообще ни разу! Мне никогда не скучно наедине с самим собой. Никита Словиковский

К тому же я запасся фильмами и книгами в дорогу. Но, кстати, в первые дни ни читать, ни смотреть что-то мне особо не хотелось. Вместо этого я часами смотрел в окно на несущуюся мимо страну и просто залипал. При этом даже мыслей особо никаких у меня не было.

Как изголодавшийся от жажды в пустыне пьет воду, так и я пил эту тишину и это безвременье дороги. Большими глотками.

«Отдохнул лучше, чем мог бы за неделю в Турции у моря»

Начиная с четвертого дня я почувствовал, что наконец замедлился. Я уже и забыл, что это такое. И знаете, такой кайф от этого замедления словил!

Захотелось даже, чтобы эта дорога длилась и длилась. Получилось выключиться из всех стратегий, задач, планов, обязательств. Никита Словиковский

Обнулиться в хорошем понимании этого слова. Собственно, за этим я и ехал.

Во многом моему замедлению способствовало практически полное отсутствие связи. Она была только на длинных остановках. Там я выходил в Сеть и иногда всё-таки вяло отбивался от летящих в меня сообщений и задач. И делился эмоциями от поездки с друзьями и близкими.

Потом, на четвертые сутки, я мощно взялся за книги. С огромным удовольствием дочитал «Темный лес» — это вторая часть трилогии «Память о прошлом Земли» от китайского фантаста Лю Цысиня. Вторая часть мне зашла даже больше, чем первая — «Задача трех тел».

А по вечерам, когда темнело, я смотрел фильмы, скачанные на «Кинопоиске» в память своего старенького планшета. Посмотрел, наконец, последнего «Майора Грома» (16+) и «Министерство неджентльменских дел» (18+).

Из более сложных посмотрел «Белую птицу: Новое чудо» (18+) и «Меч Короля» (Ваstarden) (18+). Всё понравилось, рекомендую.

Это было прекрасное и очень наполнившее меня путешествие. Мне кажется, что я отдохнул лучше, чем мог бы за неделю в Турции у моря. Никита Словиковский

А ведь впереди у меня еще был Владивосток, который тоже очень сильно дополнил эту поездку.

Список обязательных вещей, которые стоит брать в такое путешествие:

Полотенце (душ в поезде я принимал каждый день, он бесплатный). Спортивную одежду, шорты и футболку (я бегал на месте в купе по 30–40 минут в день, чтобы разогнать кровь). Но это опция по желанию, я просто в принципе люблю бегать. Много вкусного чая, а если вы пьете кофе, то фильтр-кофе в дрип-пакетах и сливки. Комплект нижнего белья, носков и чистых футболок на семь дней. И всякой уютной домашней одежды. Теплые шерстяные носки и кроксы, чтобы не мерзли ноги и можно было сразу в них выходить на перрон на стоянках. Ну и много разных фруктов, овощей, семечки, шоколад, орешки разные. Это база.

«Владивосток оказался младшим братом Питера»

Я, признаюсь, очень сильно недооценил Владивосток, когда закладывал на посещение столицы Приморья всего три дня . Думал примерно так: «Ну это же не Питер и не Москва, что там смотреть? Трех дней хватит за глаза».

Я спал по пять часов в сутки, чтобы успеть посмотреть всё, и не увидел и половины того интересного, что тут есть. Никита Словиковский

Если поедете сюда — минимум неделю закладывайте. Реально. Просто поверьте.

А теперь давайте по фактам разложим.

Что я знал о Владике до посещения? Что оттуда родом группа «Мумий Тролль», крупнейший ретейлер бытовой техники DNS и полюбившийся мне в последние месяцы ресторан Supra. Ну и что там базируется Тихоокеанский флот ВМФ России.

Но по факту Владивосток оказался младшим братом Питера. Город такой же креативный и творческий . К тому же строили его питерцы.

На улицах полно молодежи, атмосферных мест и стрит-арта. Ресторанная культура на очень высоком уровне.

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А еще тут военные корабли гордо запаркованы в самом центре города.

Ракетный крейсер «Варяг» в центре Владивостока Источник: Никита Словиковский

Но много общего у Владика еще и с Калининградом . Тут тоже теплый климат и возможность летом купаться в своем собственном море.

И как в прошлом жители Калининграда мотались на шопинг в Польшу, так жители Владивостока гоняют в Китай, на машине тут два часа езды до границы. И в Японию ездят, правда, после 2022-го сильно реже.

Нельзя приехать во Владивосток и не сделать фото с одним из двух легендарных мостов Источник: Никита Словиковский

Впрочем, есть и отличия от упомянутых мной городов. Как тут говорят местные: «Широта Крымская, долгота Колымская».

Несмотря на очень теплый климат, плодородных черноземных почв тут нет. А значит, и продукты в большинстве своем привозные: из Китая, центральной России или Казахстана. А от того — дорогие.

Нет тут и привычных торговых сетей и магазинов. Нет «Перекрестка» и «Магнита», нет «Кофемании», да и «ВкусВилла» с «Жизньмартом» тоже нет, как и их аналогов.

Зато присутствует весьма интересный формат общепита. Вот вы знаете, есть, скажем, «МакАвто» — вы заезжаете туда на машине, не выходя из нее, делаете заказ, получаете и едете дальше.

И у них там во Владике множество разных заведений такого автоформата. Так, у нас в Екб обычно «кофе ту гоу», а у них «кофе ту драйв».

У них там целая сеть кофеен Coffee Machinе, у которой 28 таких автоточек разбросано по всему городу. И еще куча по другим городам Дальнего Востока.

Источник: Никита Словиковский

Хотя, думается мне, дело еще и в том, что до них пока не добрались модные газпромовские заправки, и рынок дорожного фастфуда, в общем, пустой.

А еще Владик — город креативных названий. «Ксерокоп» меня просто покорил!

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«Владик — город для автомобилистов, не для пешеходов»

Ну и Владик — это, конечно, город для автомобилистов. Не для пешеходов. Тротуаров для пешеходов мало, многие в печальном состоянии. И ужасно узкие . А о безбарьерной среде тут похоже вообще не слышали: даже в подземных переходах в самом центре нет пандусов.

— С точки зрения «Яндекс.Карт», щебенка вдоль железки — это дорога. Легендарные тротуары Владивостока, — отмечает автор Источник: Никита Словиковский

Во Владивостоке очень узкие тротуары без какого-либо забора, а рядом проезжая часть, где машины несутся со скоростью 80 км/ч Источник: Никита Словиковский

Я уж молчу о том, что это город на сопках, и тут повсюду огромное количество лестниц со ступеньками внутри жилых кварталов. Как без пандусов там умудряются пробираться мамочки с колясками — для меня так и осталось загадкой .

Только один плюс этого я увидел: самокатчиков в городе тоже немного.

Из-за того, что весь город стоит на сопках, у некоторых домов вход в подъезды с третьего этажа Источник: Никита Словиковский

Еще я хочу сказать пару слов о рынке недвижимости. Туда (как и в Хабаровск) по-прежнему можно инвестировать.

Дальневосточная ипотека там отлично поддерживает спрос, и рост цен там будет один из самых высоких в РФ в ближайшие годы.

Если говорить о самом Владике, то тут какое-то неприличное количество видовых квартир в домах, живописно раскинувшихся на склонах сопок, с обзором на море, на залив или на город.

Но совершеннейшая беда с дворовыми пространствами. Тут их прямо мало либо они крошечные. И городских парков в силу этих же ландшафтных причин тоже практически нет.

На фото ниже — парк «Нагорный». Его за свой счет для горожан построил владелец сети DNS, прямо как Галицкий в Краснодаре.

Фишка тут в том, что по всему парку спрятаны скульптуры маленьких животных, и их все нужно найти, чем я и занимался.

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Боевые дельфины Владивостока

В пригородах Владика есть бухта, в которой когда-то была база подлодок. И военные совместно с биологами запустили там еще в 70-х центр обучения дельфинов противодиверсионной работе. Ну знаете, есть сторожевые собаки, а они натаскивали на это дельфинов.

Эти тихоокеанские дельфины-афалины плавали в акватории бухты и, если их эхолокация замечала приближение других судов или субмарин, нажимали на специальную кнопку на дне моря, запускающую сигнал тревоги. Если корабль был вражеский, «разведка» обнаруживала его сильно раньше, чем он того хотел.

Источник: Никита Словиковский

Также дельфины умели обезвреживать вражеских водолазов. Они выталкивали их на поверхность воды, где те были видны как на ладони, и вся скрытность, необходимая для диверсий, пропадала. Либо дельфины просто таранили диверсантов-водолазов кинжалом, прикрепленным к их головной части в конструкции, похожей на намордник.

Еще эти дельфины умели доставлять мины к вражеским судам, которые затем магнитились к их бортам и взрывались, когда животные отплывали на достаточное расстояние.

Всего таких дельфинов в середине 80-х было порядка десяти, но сейчас на весь город остался всего один обученный боевой дельфин по кличке Голиаф. В 90-е весь этот проект был почти похоронен: то время не щадило никого.

«Самое крутое во Владивостоке — невероятной красоты природа»

Ну и раз уж мы говорим о морской фауне, стоит отметить, что во Владивостоке не так давно построили грандиозный Приморский океанариум со своим дельфинарием, который занимает три этажа и выглядит как современный мультимедийный музей.

— У океанариума очень интересная архитектура в виде морских волн, и одновременно здание немного похоже на медузу. И оно огромное, — пишет Никита Источник: Никита Словиковский

И пока это лучший музейно-познавательный комплекс из всех, в которых мне когда-либо удалось побывать. У меня рот открывался с частотой в пять минут!

Я провел там всего час: нужно было ехать на самолет. Но с удовольствием провел бы и целый день. Нет, не рыбов разглядывая, а изучая многочисленные мультимедийные панели, вставки и примечания.

А такие скульптуры установлены рядом с океанариумом Источник: Никита Словиковский Источник: Никита Словиковский

Сам океанариум находится на острове Русский, куда дорога ведет через Русский мост.

И от него у меня тоже челюсть отпала, когда я впервые по нему проехал . Высота опорных пилонов моста (324 метра) по размерам сопоставима с Эйфелевой башней, а длина пролета между пилонами самая большая в мире — 1104 метра.

Его построили и открыли в 2012 году, а затем даже изобразили на двухтысячной купюре.

Источник: Никита Словиковский

Идем дальше. Продолжим рассказ о том, что еще там в городе интересного.

Мне очень понравилась историческая часть Владивостока и дореволюционный чайнатаун.

Еще мне зашел рельсовый трамвай-фуникулер. Это у них такой городской общественный транспорт. Проезд — 28 рублей.

Очень понравилась огромная набережная-фуд-корт, но самое крутое во Владивостоке — это невероятной красоты природа.

Я ездил в тур одного дня на мыс Гамова — и это просто разрыв сердечка! И таких локаций там вокруг города в избытке.

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— Нет лучше велика, чем Mitsubishi Delica, — так говорят местные.

Это у них там во Владике вместо наших «уазиков». Ездил на этой табуретке на мыс Гамова, там по местным буеракам только такие могли проехать. Но по трассе в них ехать, конечно, некомфортно.

Ехать по бездорожью на таком авто — самое то, но вот по трассе будет менее комфортно Источник: Никита Словиковский

Ну и завершить череду моих охов и восхищений я хочу рассказом о приморцах. О людях, которые проживают в этой далекой точке России.

Они очень душевные, как и сибиряки — и щедрые, и добрые. В одном месте группа местных ребят просто так угостила меня гребешками и всякими закусками. У них был пикник, они узнали, что я не местный, и позвали к столу.

Это фото тоже из парка «Нагорный» Источник: Никита Словиковский

Владивосток пробрался ко мне в самое сердечко, и я считаю его очень достойным к посещению местом. Не только на Камчатку можно летать в те края.

Ну и я точно сам еще обязательно вернусь сюда. Хочу пробежать городской марафон, там трасса проходит через оба легендарных моста — Русский и Золотой.

— Русский мост на закате с воды сфотографировал. Наверное, это лучшее мое фото за всю поездку, — пишет Никита Источник: Никита Словиковский

А это уже Золотой мост Источник: Никита Словиковский

И вам рекомендую сюда как-нибудь съездить. Но лучше так же в самом начале осени, сразу после ДВЭФ, тут как раз в это время бархатный сезон.

Только не говорите, что Владивосток слишком далеко — 8,5 часа на самолете из Москвы, и даже визы не надо. Вообще легко, по сравнению с семью днями на поезде!

И сколько всё это стоит?

Общая стоимость поездки вышла примерно в 160 000 рублей. Ниже — подробные расчеты:

билеты на поезд Москва — Владивосток (все места в купе по тарифу «Купе целиком») — 75 835 рублей;

стоимость полного питания на одного в поезде на все семь дней (завтрак, обед, ужин) — 8800 рублей;

постельное белье, три дополнительных комплекта — 1020 рублей;

еда с собой в дорогу (дополнительно) — 3500 рублей;

отель Port May, номер с двуспальной кроватью на трое суток без завтраков (отдельно 800 рублей по желанию) — 21 600 рублей;

авиаперелет из Владивостока в Екатеринбург, прямой рейс «Уральскими авиалиниями». Удобный вылет в 17:00 из Владика, прилет в 20:30 в Екатеринбург, без багажа — 26 347 рублей;

средняя стоимость такси во Владивостоке — 300–400 рублей поездка;

Билет на вечернюю обзорную экскурсию на корабле по бухте «Золотой рог» с выходом в Японское море и ночными мостами — 2500 рублей;

тур одного дня на Мыс Гамова с компанией «Летотур» (аналог наших «ДоскиЛыжи») — 5800 рублей.

А вы были во Владивостоке? Да, понравилось Да, не понравилось Нет, но хочу Нет, и не хочу Я просто в шоке, что можно добровольно неделю ехать на поезде!