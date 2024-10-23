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Страна и мир обзор Подросток открыл стрельбу в школе на Ямале. Новости 23 октября

Подросток открыл стрельбу в школе на Ямале. Новости 23 октября

Что произошло за сутки

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9 комментариев

Парень хотел похвастаться оружием перед одноклассниками

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 23 октября.

Ход СВО

За ночь средства ПВО перехватили 14 беспилотников над регионами России, 10 из них — над Крымом, сообщили в Минобороны. Также четыре безэкипажных катера уничтожили в акватории Черного моря, четыре БПЛА — в районе Новошахтинска Ростовской области. Пострадавших нет, заявил губернатор Василий Голубев.

В пресс-службе Российского Красного Креста сообщили, что организация собрала 338 миллионов рублей для пострадавших от обстрелов Курской области. С 7 августа помощь получили более 95 тысяч человек.

Теракт в Турции

На объекте турецкой аэрокосмической компании TUSAŞ произошел теракт. Террористы с автоматами подъехали ко входу на такси и бросили ручную гранату, сообщили в A Haber. Затем боевики открыли огонь по людям.

Муниципальные власти сообщили, что погибли 4 человека, 14 пострадали. Двух из трех террористов удалось ликвидировать, пишет ТАСС со ссылкой на турецкие СМИ.

Момент взрыва

На заводе TUSAŞ прогремел взрыв. Возможно, его источником стал террорист-смертник. После детонации произошла перестрелка. На территории предприятия еще могут оставаться заложники.

У посольства РФ в Турции нет данных о пострадавших при теракте россиянах.

Стрельба в школе

Подросток из ЯНАО принес в школу травматический пистолет и выстрелил из него. Всё произошло в городе Губкинский, сообщает ТАСС со ссылкой на Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа.

По данным SHOT, 16-летний парень хотел похвастаться пистолетом перед одноклассниками. Отведя их в туалет, он случайно выстрелил в ногу одному из друзей. Пострадавшего осмотрели врачи, он отделался синяком.

СМИ отмечают, что школьник уже оставался на второй год и состоит на учете в полиции как трудный подросток. Из-за инцидента следователи возбудили уголовное дело, с директорами местных школ проведут совещание по повышению мер безопасности.

ЧП на эскалаторе

В Санкт-Петербурге четырехлетний ребенок раздробил руку на эскалаторе.

Мальчик упал, его рука попала в подъемный механизм. Как сообщает SHOT, ребенок сломал два пальца, его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Врачи провели операцию.

Происшествие попало на видео

В прокуратуре взялись за расследование инцидента.

Задержание Гуфа

Рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) задержали в Подмосковье за драку. Оппонент артиста утверждает, что ему позвонила сестра и пожаловалась, что ее обижают, а когда он приехал за нее вступиться, ему «ухо набили».

При этом адвокат Долматова Сергей Жорин заявил: информация о том, что Гуф приставал к девушке, за нее заступился брат и из-за этого возник конфликт, не соответствует действительности.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с камер наружного наблюдения у территории банного комплекса. На кадрах видно, что мужчина, похожий на Гуфа, наносит удар рукой по голове оппонента, а затем замахивается на него ногой.

По данным SHOT, Гуфу грозит до четырех месяцев ареста. Проверка идет по двум статьям, в том числе «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

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Комментарии
9
Гость
1 час
полный БРИКС по плану Таврического
Гость
1 час
22 года назад захватили Норд Ост кто-нибудь помнит кто это сделал и как? по ТВ показывают только благостную картину многополярного Зазеркалья
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