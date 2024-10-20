«Свадебные платья — выкидыши костюмов Киркорова»: как дизайнер из России тайно вышла замуж за турка на его родине

Екатерина переехала в Турцию, там же сыграли свадьбу Источник: Екатерина Гропиус











Турция — популярный у россиян курорт. Но одно дело — отправиться в отпуск, чтобы насладиться солнцем, теплом и хорошим обслуживанием в отелях. И совсем другое — уехать жить в чужую страну и окунуться в атмосферу, которая обычно скрыта от туристов. 29.RU рассказывает историю россиянки, которая вышла замуж за турецкого музыканта.

34-летняя Екатерина Гропиус с недавних пор живет в Турции. Она вышла замуж за турецкого музыканта, причем сделала это втайне от родных и друзей. Екатерина рассказала, как это произошло, чем отличаются местные свадьбы от российских и как она живет в новой стране.

«Почему бы не жить там, где теплее?»

Екатерина выросла в Архангельске. Получила там инженерно-художественное образование, работала графическим дизайнером. Нашла и подработку в сувенирной лавке. Кроме того, устраивала шоу в студии рисования песком.

Затем устроилась в сувенирный отдел в аэропорту и параллельно стала заниматься росписью подарков, а затем подрабатывала в кожевенной мастерской. Когда аэропорт закрыли на ремонт, занималась только своей линейкой сувениров и периодически выходила в антикварный отдел художественного салона. Иногда совмещала сразу две-три работы.

Параллельно успевала заниматься танцами, в театральной студии, быть волонтером в театрах и участвовать в фестивалях.

Впервые за границу Екатерина выехала именно в Турцию. Солнце, теплый климат — все производило впечатление после снега и короткого лета в Архангельске. Так, спустя несколько отпусков в этой стране, у Екатерины стали появляться мысли о переезде. Она присматривалась к Турции и ее культуре.

До переезда в Турцию Екатерина бывала там не раз Источник: Екатерина Гропиус











— Когда я узнала, что там квартиры стоят примерно столько же, как в центре Архангельска, я подумала: почему бы за эти же деньги не жить там, где теплее и солнечнее? Мне тяжело дается зима, а солнце — это естественная «батарейка». К тому же в 2023 году на работу в аэропорт мне нужно было добираться через железнодорожный мост, лед, сугробы, трассу и так далее. И я поняла, что больше так жить не хочу.

Екатерина неплохо знает историю Турции, местную географию — признается, что изучала тему еще до переезда, когда смотрела ролики блогеров. От одного из них она узнала о турецкой «инстасвахе» и вскоре попала к ней в клуб знакомств. Так, не сразу, но Екатерина нашла будущего мужа — его зовут Мехмет.

— Мне принципиально, чтобы человек был творческий, потому что у турок в основном увлечения — посмотреть футбол, погрызть семечки и посплетничать, — говорит Екатерина. — Рядом с таким человеком мне будет скучно, поэтому я нашла музыканта. Мы подписались друг на друга и несколько дней пообщались. Я на тот момент была в отпуске в Мармарисе, он предложил встретиться, но я ответила, что улетаю в Россию. Он очень расстроился и говорит: «Тогда давай останемся друзьями».

Екатерина в одну из поездок по Турции Источник: Екатерина Гропиус

«Если турок влюбился — это, считай, на всю жизнь»

Но на этом общение не закончилось — Мехмет продолжил писать Екатерине раз в неделю, потом стал делать это чаще и чаще. А уже через месяц заявил, что она ему по душе и он готов жениться. Но россиянка решила не торопить события.

— Я попросила так быстро не принимать решения, потому что знаю, что турки очень горячие: скоропалительно одной признались в любви, через неделю написали другой, потом переключились на третью… — рассуждает Екатерина. — Хотя если турок влюбился, то это, считай, на всю жизнь, если он нормально воспитанный, с хорошими намерениями. А если взять курортных, то они «Наташу» себе ищут на пару ночей, и все. Я его попросила хотя бы два месяца продержаться. Спустя два месяца общения он пишет: «Все, я прошел твое первое задание, что дальше?» Я говорю: «Давай еще месяц пообщаемся, если нас все устраивает, то уже будем говорить о встрече».

Античный город Анамур Источник: Екатерина Гропиус











Спустя еще месяц Мехмет сказал, что купит Екатерине билет на самолет в одну сторону, чтобы она прилетела в Турцию уже в статусе невесты. Она согласилась и начала готовить документы. При этом девушка даже не стала оповещать друзей, — по ее словам, вряд ли они поддержали бы ее, а маме сказала, что просто надолго уедет. Так она улетела вначале в Анталию, где встретилась с женихом, а затем — в более провинциальный город Анамур, где они и живут.

Почему турки любят жениться на иностранках

Может сложиться впечатление, что для турка жениться на россиянке — раз плюнуть, но это совсем не так. Екатерина говорит, что бездумная свадьба на иностранке в Турции невозможна — только если за счет самой невесты. Много сил и времени уходит на оформление документов, перелет в другую страну и подготовку к празднику. А бонусом идет… медкомиссия. По местному закону, будущие супруги должны проинформировать друг друга о наличии у них смертельных заболеваний.

— В Турции молодожены обязательно должны сдать кровь на наличие заболеваний, может быть, еще и флюорографию отправят сделать, — рассказывает Екатерина. — Если потом вскроется какая-то болезнь, это может быть основанием для развода. Но там вообще есть очень странные поводы для этого. Например, женщина развелась из-за того, что ее муж не мылся и не чистил зубы. Ее развели и еще присудили 500 тысяч компенсации. Или еще один интересный повод для развода: мужчина может подать на него, если жена не смогла родить ему ребенка.

Улочки турецких городов Источник: Екатерина Гропиус











По словам Екатерины, в последние годы турки стали жаловаться на землячек из-за их запросов и взглядов на быт. Отсюда и желание найти невесту в другой стране.

— Они капризные, много требуют, шумные, — перечисляет претензии мужчин Екатерина. — Турчанка может требовать от жениха перед свадьбой квартиру, машину, золото. Для них это норма. Поэтому частично турки любят жениться на иностранках. Мы не требуем от них квартир, машин, быть упакованными по всем правилам, потому что с детства нас учили быть скромными и немеркантильными. Мы привыкли жить наравне с мужчинами, поработать — не проблема, хозяйство распределить — тоже не вопрос. А молодые турчанки иногда и домом не хотят заниматься.

Для женитьбы рассматриваются дамы из разных стран, не только из России. Например, много браков заключается с немками, которые очень открыты, и к тому же турецкий и немецкий языки похожи по форме словообразования. Еще больше браков заключается с украинками (по словам Екатерины, они близки туркам южным менталитетом), татарками и казашками (из-за единого этноса, религии и схожих языков).

— А славянок турки очень любят из-за внешности — их привлекают светлые волосы, кожа и глаза. Для них светлые глаза — это «на удачу», а голубые глаза — экзотика, — объясняет Екатерина.

Впрочем, как она замечает, иностранки обходятся туркам не сильно дешевле, чем местные невесты. Всё дело в тратах на документы, дорогие и дефицитные нетурецкие продукты (к которым привыкла невеста у себя дома), поездки за границу — как минимум на родину жены. А также кафе, бьюти-сферу, музеи, концерты — всё то, что любят многие россиянки.

В турецкой провинции можно легко встретить пасущихся лошадей Источник: Екатерина Гропиус











Конечно, турецкие невесты также присматриваются к женихам — подойдет не каждый. Как правило, турки женятся после тридцати лет, уже состоявшись в жизни и обеспечив доходы. Если у мужчины после тридцати ничего нет, то его не рассматривают как перспективного жениха. Его доходы на момент свадьбы — гарант того, что он в будущем сможет содержать семью и ребенка.

«Мама и папа были в шоке»

Вначале Екатерина и Мехмет не планировали играть свадьбу, им достаточно было просто расписаться в турецком загсе. Но на празднике настояли родители жениха, а в Турции слово родителей — это закон.

В России же о готовящейся свадьбе знало буквально несколько человек: подруга, сестра и начальница Екатерины. Родным она решила рассказать обо всем уже после церемонии.

— У подруги первая реакция была: «А что тебе, наших не хватает? Почему не за казаха или за азербайджанца?» — вспоминает Екатерина. — Потом успокоилась и благосклонно к этому отнеслась. А маме я сообщила после свадьбы уже, когда мы поехали перекусить. Она, понятное дело, была в шоке: «Ну поздравляю, конечно…» Папа еще больше в шоке был, весь распереживался. Но в целом я даже удивлена, что от людей не было негатива из раздела: «Почему вышла не за русского?» Меня поздравляли, поддерживали. Кто-то, конечно, молча отписался, но это были не самые ценные для меня люди.

Источник: Екатерина Гропиус

Подготовка к свадьбе вышла хлопотной и волнительной. Оказалось, если невеста не хочет выглядеть как покрытая мусульманка или яркая модель, придется попотеть, чтобы найти платье по вкусу.

— Свадебное платье — это была моя отдельная боль, — рассказывает Екатерина. — Турецкие праздничные костюмы — это натуральная цыганщина. Местные платья — это выкидыши костюмов Киркорова: перья, блестки, всё очень вычурное. Либо это мусульманские платья с рукавами-фонариками, все закрытые. Мое мы нашли чуть ли не в подвальном помещении с обычной одеждой. А еще у меня нестандартная нога, не для местных туфель. К счастью, я увидела в магазине белые кроссовки на платформе. Но это оказался хороший вариант: они были очень удобны для танцев на пляже.

Другой проблемой оказался выбор обручального кольца. Турецкое желтое золото невесте не нравилось, к тому же местные кольца тоже были слишком вычурными.

— Потом нам родственники посоветовали посмотреть зеленое золото, а зеленым золотом они называют наше, обычное. Но и тут мы ничего не нашли, и в серебре тоже. Мне предложили: есть антикварные кольца. Одно приглянулось, правда, оказалось большим, поэтому его пришлось уменьшать.

Екатерина не видела, чтобы турки приходили на свадьбы со своей едой — едят они обычно дома.

— Нередко в приглашениях указывают: «приходить сытыми» или «будет стол». Однако гости могут приносить алкоголь и тихонечко разливать его под столом.

Традиционные турецкие свадьбы безалкогольные, а на современных и интернациональных свадьбах алкоголь чаще всего стоит на столах.

Ночь хны — для всех родственников, друзей и соседей

Екатерина говорит, что сама свадьба была не так интересна, в отличие от ночи хны, которую она попросила провести. Исторически это был обряд инициации невесты, ее прощание с девичеством и родительским домом. В прошлом он проводился исключительно в женском кругу, а из мужчин на нем присутствовал только жених. Сейчас же это больше похоже на веселый девичник абсолютно для всех гостей. Обычно его назначают за день или два до свадьбы.

Почему используется именно хна: издревле это был целебный порошок, который наделяли лечебными и мистическими свойствами. Им посыпали молодых и для всех благ, и от сглаза. Таким образом показывалось, что невеста с женихом предназначены друг другу судьбой.

— Ночь хны мне очень импонирует как обряд, — говорит Екатерина. — Невеста чаще всего облачена в красное либо в бордовое, но возможны варианты с зеленым или черным. На женихе — богато расшитый кафтан в османском стиле. Хной намазывают руки и накидки. Невесте наносят на ладошку круг и туда вкладывают золотую монетку. Ей покрывают голову красной вуалью, а жениху — зеленой.

Небольшое видео о ночи хны Источник: Екатерина Гропиус

Другая традиция у турок, когда невеста сидит с закрытыми ладонями, а будущая свекровь должна с помощью монетки — выкупа — заставить ее раскрыть их. А затем на место, помазанное хной, вкладывают монетку, закрывают ее и сверху надевают перчатку.

— У нас ночь хны была довольно скромная. Организацией занимался брат мужа, и площадка была выбрана между двумя жилыми домами, то есть на ней присутствовали не только родственники и друзья семьи, но еще и все соседи. Помимо самого обряда, было много турецких танцев, поэтому еще до свадьбы я устала от турецкой музыки. Честно говоря, было мне довольно скучно, но надо было держать лицо и удивлять людей тем, что я умею двигаться как они, — признается Екатерина.

«Знала, что мне будет скучно только под турецкие песни танцевать»

Турецкая свадьба сильно отличается от типичной российской: обычно на ней гораздо большее количество гостей, но при этом не принято накрывать большой стол. Звучат турецкие песни, а гости танцуют традиционные местные танцы — не самые подвижные и ритмичные. Екатерина решила изменить этот обычай и добавить той музыки, которую бы хотела слышать сама.

— На свадьбу, конечно, хотелось разнообразной музыки, под которую хочется потанцевать. Но поскольку гостей с моей стороны не было, то и танцевать под нее было некому. Хотя здесь на интернациональных свадьбах иностранная музыка всегда присутствует, когда есть гости со всех сторон. На моей музыке настоял муж, потому что он хотел добавить частичку необычного. Еще пришлось долго ломать голову по поводу музыки для медленного танца — я никогда в жизни не представляла себе, как я в свадебном платье танцую под какой-то подобный трек. В итоге медленный танец прошел под Duran Duran, а затем у нас был уже быстрый танец под «Видели ночь» в исполнении Zdob si Zdub. Потом она прозвучала снова, а на третий раз уже вышли танцевать все, поскольку относительно ее знали. Зато я потом эту песню долго не могла слушать.

После церемонии Источник: Екатерина Гропиус











Еще одна особенность турецкой свадьбы: гости выстраиваются шеренгой, чтобы дарить подарки молодым. Иногда рядом встают дамы, которые ведут запись: кто, что и в каких количествах подарил. Делается это для того, чтобы потом на свадьбе у этого человека сделать подарок по такой же стоимости. Правда, эта традиция уже отмирает.

— Сейчас, конечно, чаще дарят деньги, — говорит Екатерина. — Еще в Турции принято дарить золото монетами в четверть грамма, полграмма и грамм. Это такие инвестиционные монетки: золото с каждым годом дорожает. Плюс еще украшения — турчанки иногда просто выносят в свет все свои браслеты, чтобы похвастаться. Для них это способ показать всем, насколько муж ее любит и инвестирует в ее украшения.

А еще на некоторых свадьбах здесь устраивают «денежный дождь»: молодых во время танцев осыпают купюрами. Считают, что чем больше денег летит, тем лучше будет благосостояние семьи.

Кстати, часто на местных свадьбах для антуража и красивых фотографий арендуют пластиковый макет торта, а настоящий в это время разрезают и выносят гостям по кусочкам. У Екатерины искусственного торта не было — только обычный, съедобный, а также немного другой еды. Расписали молодоженов на свежем воздухе — на берегу моря.

Свадьба в Турции — не такое сытное, как в России, мероприятие Источник: Екатерина Гропиус

— Стол был — открытый буфет. Но для меня вся свадьба была голодной, потому что меня все время куда-то звали. Знаю, что бабушка мужа напекла очень много пахлавы, тортик был натуральный, сделали зону с чаем и соком, и все. А то, что у нас свадьба была на берегу моря, я увидела только на фотографиях.

«С мужем общаемся на английском»

Медовый месяц Екатерина и Мехмет провели в Каппадокии — красивом туристическом регионе Турции. А город, где живут молодожены, называется Анамур. Он находится на самом юге Средиземноморского побережья, где очень длинный летний сезон. Половину города занимают банановые теплицы: анамурские бананы — местный бренд. Еще там выращивают клубнику и авокадо, поэтому местные по большей части фермеры.

Медовый месяц новая семья провела в Каппадокии Источник: Екатерина Гропиус











— Люди здесь простые, малообразованные, но при этом город входит в топ богатеев побережья. А с учетом того, что он маленький, цены невысокие, туристов нет, люди живут более-менее дешево по сравнению с другими городами на побережье. Поэтому для местных остальные турецкие города — всегда дорого.

Муж Екатерины — музыкант-инструменталист, играющий на свадьбах и других местных праздниках. Она же помогает ему в организации и проведении этих выступлений, а также занимается хендмейдом — расписывает деревянные сувениры северными узорами, вяжет шали и пледы и осваивает ткачество. Многие работы отправляет из Турции в родной Архангельск. Параллельно присматривается, какое еще рукоделие может «выстрелить» в Турции. Кроме того, иногда выступает на свадьбах вместе с мужем и всячески ему помогает.

— За год я участвовала в выступлениях трижды: играла на дарбуке, бонгах, кахоне и тамбурине, — говорит она. — Это всё было без подзвучки, только для массовки — для Турции это норма. Также в новогоднюю ночь провела дискотеку в отеле для туристов из семи стран. Но чаще всего делаю фото, видео для контента и помогаю с дискотеками для иностранцев. Хотя все вокруг «пинают» меня в певицы.

Если для сферы обслуживания знания турецкого языка у россиянки хватает, то для повседневного бытового общения — нет.

Вид с горной трассы Анамур — Газипаша Источник: Екатерина Гропиус

Екатерина говорит, что знание языков в стране зависит от города. Как правило, Турция зациклена на своей культуре, а в провинции это обостряется. Иностранные языки многим изучать незачем. Исключение составляют регионы, находящиеся ближе к Европе. А в Анамуре, по ее словам, буквально три человека англоговорящие.

— С мужем мы общаемся минимально на английском, то есть он понимает, что я ему говорю. А я его английский пытаюсь расшифровать с уклоном в турецкий, пытаюсь понять, что он имел в виду. Турецкий язык очень сложен для понимания, потому что он идет наоборот. Если мы скажем: «Завтрак после душа», то в турецком будет обратное — «Душа после завтрак». Вот он и английские предложения так же выстраивает. Но потихоньку он учит фразы на русском. А если нужно что-то конкретное по работе, общаемся через Google-переводчик.

Источник: Екатерина Гропиус











«Я туда возвращаюсь только ради мужа»

Екатерина признается, что спустя год в Анамуре может сказать, что жизнь в этом небольшом городке ей не очень нравится: одно дело приезжать сюда туристом, а другое — жить именно в «Турции для турок». Сфера рукоделия здесь невостребованная, поскольку люди не хотят платить за хендмейд-вещи. Екатерина считает, что стоит попробовать пожить в разных городах, чтобы понять, нравится ли тебе турецкая жизнь вообще. Зато она ничуть не разочарована в супруге.

— Восхищение растет все больше и больше, потому что я впервые столкнулась с таким количеством заботы, доброты и уважения, — улыбается Екатерина. — В моих прошлых отношениях были и оскорбления, и даже рукоприкладство, и еще пристрастие к алкоголю. А муж без вредных привычек. Конечно, по религиозным соображениям мне тяжеловато, потому что я — атеист, а он — мусульманин, скорее по привычке, потому что так воспитали. Но я довольна мужем, и в Турцию после визита в Россию возвращаюсь только ради него.

В пример она приводит местную традицию: у турок главное слово, связанное с семьей и взаимоотношениями, — это «уважение». Когда в прошлом родители сватали детей и те видели друг друга только в день свадьбы, то по факту это были чужие люди. И первое, что им нужно было воспитать в себе, — уважение друг к другу. Эта мысль до сих пор передается в Турции: в первую очередь уважать супруга.

Муж Екатерины хочет побывать на ее родине — в Архангельске Источник: Екатерина Гропиус











— Он не просто обещает, а действительно делает, и у меня это вызывает восхищение. Конечно, чем больше человека узнаешь, тем больше он раскрывается и тем больше теплых чувств к нему возникает. Мы разные ситуации пережили, и то, как он себя достойно вел, от этого у меня просто натуральный восторг, — признается Екатерина.