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Страна и мир Михаэль Шумахер впервые за 11 лет появился на людях — что известно о его состоянии

Михаэль Шумахер впервые за 11 лет появился на людях — что известно о его состоянии

Легенда «Формулы-1» посетил свадьбу своей дочери

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Михаэль Шумахер впервые за 11 лет появился на людях после травмы головы. О том, что легенда «Формулы-1» присутствовал на свадьбе своей дочери Джины в конце сентября, сообщило издание Daily mail, добавив, что у всех гостей на время церемонии забрали телефоны, чтобы никто не мог сфотографировать бывшего гонщика.

29 декабря 2013 года Михаэль Шумахер на отдыхе с семьей во французских Альпах съехал с трассы, споткнулся о припорошенный свежим снегом камень, упал и ударился головой. Шлем Шумахера разлетелся на части, но именно он, по словам врачей, спас гонщику жизнь.

Сейчас за Шумахером ежедневно ухаживает супруга и медицинские работники в элитном поместье Лас-Бирас на Майорке.

— Все его родные и близкие, все скучают по Михаэлю. Но Михаэль рядом. Пусть он другой, но он здесь, — говорила супруга Михаэля Коринна Шумахер в документальном фильме 2021 года.

По некоторым данным, Шумахер не может сам ходить, есть и говорить. Но за все почти 11 лет с момента происшествия семья не рассказывала о здоровье легендарного гонщика, объясняя это желанием самого Михаэля оставить эту историю пока конфиденциальной.

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