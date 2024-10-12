Михаэль Шумахер впервые за 11 лет появился на людях — что известно о его состоянии

Источник: Городские порталы

Михаэль Шумахер впервые за 11 лет появился на людях после травмы головы. О том, что легенда «Формулы-1» присутствовал на свадьбе своей дочери Джины в конце сентября, сообщило издание Daily mail, добавив, что у всех гостей на время церемонии забрали телефоны, чтобы никто не мог сфотографировать бывшего гонщика.

29 декабря 2013 года Михаэль Шумахер на отдыхе с семьей во французских Альпах съехал с трассы, споткнулся о припорошенный свежим снегом камень, упал и ударился головой. Шлем Шумахера разлетелся на части, но именно он, по словам врачей, спас гонщику жизнь.

Сейчас за Шумахером ежедневно ухаживает супруга и медицинские работники в элитном поместье Лас-Бирас на Майорке.

— Все его родные и близкие, все скучают по Михаэлю. Но Михаэль рядом. Пусть он другой, но он здесь, — говорила супруга Михаэля Коринна Шумахер в документальном фильме 2021 года.