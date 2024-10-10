«Торнадо в 20 минутах от нашего дома». Что говорят россияне, которые застали смертельный ураган «Милтон» в США

На Флориду в США обрушился мощный ураган «Милтон»: американские СМИ сообщают об отключении электричества, серьезных разрушениях и жертвах. Жители штата подробно рассказали об обстановке на побережье.
Ураган достиг суши вечером 9 октября, около 4 часов ночи по московскому времени. По словам местных жителей, предупреждать о надвигающейся стихии их начали за несколько дней. Ожидалось, что мощность «Милтона» превысит показатели самой опасной, 5-й категории. Власти предупредили жителей штата о необходимости эвакуации.
— Люди начали выезжать со страшной силой со всех зон — округа Флориды разделены на специальные зоны эвакуации. Ближайшие свободные гостиницы находятся в 7–8 часах езды, с учетом пробок это все 12–18 часов, — объяснила свое решение переждать ураган дома Кристина Смирнов, живущая в Майами. — Тех, кто остался полицейские предупреждают, что лучше покинуть свои дома, потому что в случае ЧС им никто не сможет помочь.
Девушка живет на восточном побережье, а ураган должен был пройти по западному, поэтому она сочла эвакуацию нерациональным решением.
— Единственное, что у нас может случиться, — отключение электричества, затопление и, конечно, торнадо. Их видели уже в 20 минутах от нашего дома, — рассказала Кристина в соцсетях.
Штат бесплатно предоставляет людям мешки с песком и места в шелтерах, то есть бесплатных убежищах. Даже те, кого по прогнозу стихия должна была миновать, прятали машины и засыпали их песком. Как оказалось, не зря: ураган буквально разбрасывал автомобили по улицам американских городов.
Эвакуация началась еще в понедельник, сообщается, что из штата выехало более миллиона человек. Как пишет CNN, ураган лишил электричества более 3 миллионов потребителей.
Второй смертельный ураган за две недели
Президент США Джо Байден отменил зарубежные поездки, узнав о приближающейся стихии. Политик даже заявлял, что «„Милтон“ похож на шторм столетия». Усиленные меры эвакуации связаны в том числе с тем, что это уже второй мощный ураган за последние две недели.
Разрушительный ураган «Хелен» накрыл юго-восток США 26 сентября. Ему присвоили 4-й из пяти ранг опасности. Шторм породил катастрофические наводнения и многочисленные торнадо, которые унесли жизни более 230 человек.
— Накануне ведущий ТВ-программы, который рассказывал про «Милтон», даже заплакал, — рассказала другая жительница Майами Светлана. — «Хелен» оставил серьезные разрушения: из города еще не успели вывезти весь мусор.
— Для Флориды ураганы — это не необычное явление, — объяснил переехавший в США журналист Виталий Атаев-Трошин. — Сезон ураганов начинается в конце лета и продолжается несколько месяцев. Например, в 2018 году был «Майкл» на этом побережье. Он снес здесь всё подчистую, но дома «выросли» снова как грибы.
По словам местных, из-за паники многие заправки на побережье остались без топлива. По состоянию на утро среды почти каждая четвертая заправочная станция во Флориде опустошена.
Последние данные о пострадавших
На данный момент «Милтон» уже разрушил около 125 домов. Жители Флориды сообщают о торнадо в разных районах Флориды. Одно из них настигло дом престарелых в городе Форт-Пирс.
— Мы потеряли несколько человек, — заявил шерифа округа Сент-Луси Кит Пирсон.
Официально подтвердили информацию о двух погибших. Еще несколько человек доставлены в больницы.
«Милтон» не оправдал пугающих ожиданий и дошел до Флориды уже ослабевшим. Его силу на пике оценивали как ураган третьей категории. Сейчас его мощность уже снизилась до первого ранга.
Несмотря на это, американский город Венеция частично оказался под водой, а в Сент-Питерсберге сорвало крышу стадиона. Наводнение дошло до парка «Дисней-Ленд» в Орландо.
Ранее мы публиковали историю 40-летнего Александра Ураева, который решил переждать ураган «Милтон» у себя дома.
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