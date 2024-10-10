Живет в Риме, делает сыр. Мальчика из России усыновили итальянцы. Спустя 27 лет он ищет родную маму

Мальчик вырос и захотел найти свою семью Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











Шестилетнего Евгения Филатова из Волгоградской области в далеком 1997 году усыновила семья из Италии с помощью Надежды Фратти, незаконно вывозившей детей-сирот за границу. Спустя годы 33-летний Евгений захотел найти свою настоящую семью. И, как оказалось, увезенный в Италию Женя стал, наверное, единственным, кто смог избежать жуткой трагедии.

Наши коллеги из V1.RU отправились в Даниловку Волгоградской области, где нашли деревянный дом семьи Филатовых, могилу бабушки и дедушки Жени, поговорили с его двоюродной сестрой, дядей и соседями. Именно они рассказали настоящую историю жизни семьи Филатовых, о которой Евгений даже не догадывался.

Источник: Городские порталы

Чем занималась Фратти?

История с судебными разбирательствами по поводу деятельности Надежды Фратти началась еще в январе 2001 года. Тогда уголовное дело по фактам незаконного усыновления волгоградских сирот возбудили в первый раз. Следствие настаивало, что при помощи Фратти, представляющей интересы одной из международных ассоциаций, в 1993–1999 годах за рубеж было незаконно переправлено более 500 волгоградских детей-сирот. Тогда Надежда провела в СИЗО девять месяцев, а в ноябре того же года дело о незаконном усыновлении приостановили.

Фратти обвинили в даче взяток должностным лицам и подделке документов. На скамье подсудимых вместе с ней оказались главврач Михайловского роддома Антонина Текучева, бывший директор Кировского детдома Татьяна Чаплина и бывшая сотрудница Областного комитета образования Валентина Герусова.

Сейчас Надежда Фратти живет в Перми Источник: социальные сети Надежды Фратти

Правоохранители настаивали, что Валентина Герусова обеспечила Надежде Фратти доступ к личным делам воспитанников волгоградских детдомов для выбора детей, которые подошли бы заказчикам. Текучева и Чаплина помогали Надежде Фратти оформить усыновление детей, передавая ей бланки своих учреждений с печатями. В обмен на это все трое побывали в Италии. Как полагает следствие, поездки были полностью оплачены Надеждой Фратти, обвинение сочло их получением взяток в виде выгоды имущественного характера.

В апреле 2002 года все подсудимые были оправданы Волгоградским областным судом из-за недостаточных доказательств вины. После протеста прокуратуры обвиняемых приговорили к условным срокам. При этом каждое очередное выносимое по делу обвинение обжаловалось судом высшей инстанции, пока срок уголовного преследования за преступления, в совершении которых обвинялись Фратти, Герусова, Текучева и Чаплина, не подошел к концу. При этом подсудимые и их защита возражали против прекращения уголовного дела, настаивая на своей невиновности.

Валентина Герусова до сих пор живет в Волгограде Источник: скриншот программы «Малахов» (16+) / Smotrim.ru

В 2010 году Верховный суд окончательно признал Надежду Фратти виновной в даче взяток должностным лицам за совершение ими незаконных действий и подделку официальных документов. Ей было назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с четырехлетним испытательным сроком. Валентина Герусова, Татьяна Чаплина и Антонина Текучева как должностные лица были признаны виновными в получении взяток. Их приговорили к шести годам лишения свободы условно с четырехлетним испытательным сроком, пяти годам лишения свободы условно с четырехлетним испытательным сроком и трем годам лишения свободы условно с годичным испытательным сроком соответственно.

Надежда Фратти и Валентина Герусова во время судебного заседания Источник: скриншот программы «Малахов» (16+) / Smotrim.ru

При этом все фигуранты дела Фратти освобождены от наказания, так как срок давности привлечения к уголовной ответственности истек.

После того, как в эфире ток-шоу «Малахов» на федеральном канале снова заговорили о незаконном усыновлении детей-сирот в Италию, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал от руководителя СУ по Волгоградской области Семенова доложить о результатах проведенных проверок в связи с уголовным делом Надежды Фратти.

«Мне написала итальянская пара»

Не раз за прошедшие годы говорилось и о том, что многие вывезенные в Италию дети из Волгоградской области исчезли там бесследно — и найти их не удалось. Но недавно в социальной сети «Одноклассники» появился пост, где женщина просила помощи в поисках некой Галины Филатовой из Даниловки.

— Уважаемые жители Даниловка. Я разыскиваю человека, Филатову Галину Борисовну 1969 года рождения. В 1991 году проживала по адресу улица Советская, 188. Возможно, у нее сейчас другая фамилия. Если у вас есть какая-либо информация, напишите мне, пожалуйста. Ее очень ищут родственники, — написала женщина.

Евгений начал разыскивать маму через интернет Источник: социальная сеть «Одноклассники»











Корреспонденты V1.RU связались с автором объявления, Мариной Беркутовой. Она рассказала, что к ней обратилась за помощью молодая пара из Италии. Глава семьи, Евгений, написал ей, что родился в Даниловке, но в шесть лет он оказался в детдоме, а сейчас хочет найти родственников.

— Каким-то образом по геолокации они вышли на меня. Думали, что я живу рядом с домом, где раньше жил Евгений, хотя сама я из Урюпинска. Я написала им, что не из Даниловки, но постараюсь помочь, — говорит женщина. — Они не говорят на русском. Мы общались с помощью онлайн-переводчика. Я написала пост в социальных сетях, откликнулись соседи Галины. Многие из соседей даже помнят Евгения маленьким. Все переживали тогда, что он исчез и с ним могло что-то случиться. И никто не ожидал, что сейчас с ним всё хорошо.

В Даниловке до сих пор помнят и знают маленького Женю Источник: Дмитрий Доценков / V1.RU











«Закопала младенца в кучу с углем»

Рабочий поселок Даниловка находится в 220 километрах от Волгограда. На улице Октябрьской до сих пор стоит деревянный дом семьи Филатовых. Несмотря на то что забора нет, некоторые стекла выбиты, а входная дверь подперта несколькими досками, дом сохранился в неплохом состоянии. В комнатах стоят деревянные резные шкафы, на полу — ковер, в кухне — еще целые печка и ванна, валяется посуда, а на столе лежит покрывшаяся пылью фотография маленького светловолосого ребенка.

— Дедушка Жени был краснодеревщиком. Руки золотые, а вот горло дырявое. Построил дом своими руками. В свое время он был шикарным и внутри, и снаружи. Я помню, когда мы в детстве в гости к Галине приходили, у них весь дом был уставлен резными красивыми буфетами, комодами. У них было простенько, но чисто и аккуратно, — рассказывает одноклассница матери Евгения, Галины.

Благополучной, по словам соседей, семья Филатовых перестала быть, когда умерла Раиса, мама Галины. И некогда уютный дом стал местом трагедий и убийства.

— И здесь, на веранде, Галка закопала свою новорожденную дочь в кучу с углем. Она не становилась никуда на учет. Ходили слухи об инцесте в их семье. После смерти бабушки Раисы они жили втроем — Галина, отец ее и брат. Говорили, что Галина спала с отцом. Может, и эта девочка получилась от отца Галины? Кто его знает, — говорят соседи.

Я видела, как Галина теряет свою жизнь, она умирала на глазах. Переживала, что вот исполнится Жене 18 лет, он вернется домой, и что? Его бы ждала та же участь. одноклассница Галины Филатовой

Когда Галина осталась одна в доме с пьющими братом и отцом, ее постоянно меняющиеся сожители, по словам соседей, тоже пили и избивали женщину.

— Мама Галины работала в больнице, кормила больных. Была обычная, нормальная семья, пока была жива бабушка Жени. Если бы теть Рая не умерла, то была бы какая-то помощь Гале. У нее же не было родственников никаких, кроме отца и брата. А мужчины ей попадались плохие, то пили, то били ее. Она с синяками ходила постоянно, — рассказывают местные жители.

«Мы думали, что маленького Жени больше нет»

Ирина Алексеева, близкая подруга Галины, рассказала, что хотела усыновить маленького Женю, но не смогла, потому что и в ее семье были проблемы.

— Первый и последний раз я видела Женю, когда ему было полгодика. Ко мне тогда Галина с ним в гости приезжала, — вспоминает Ирина. — Мы с ней разговаривали, когда ее хотели лишить материнства. Я ей говорила, чтобы она одумалась, исправилась. Это ведь единственный самый родной человек у нее. Но она не смогла. Я хотела взять его себе, но у меня муж пил, бил. Была бы какая-нибудь проверка, нам бы просто не дали Женю. Тогда всё было секретно, кругом тайна. Куда его забрали? Кому отдали? Я так переживала за дитя. И только три года назад узнала, что его усыновили в Италию.

Ирина, подруга Галины, до сих пор не может поверить, что с Женей всё хорошо Источник: Дмитрий Доценков / V1.RU











Галина Филатова (справа) вместе с подругой Источник: Дмитрий Доценков / V1.RU











В выписке из решения Даниловского районного суда, которая оказалась в распоряжении редакции V1.RU, сказано, что 23 марта 1997 года суд лишил родительских прав Галину Филатову, передав мальчика на попечение органов опеки и попечительства, а также взыскал с нее алименты в размере одной четверти от зарплаты или иного дохода в пользу детского дома.

Как рассказали соседи, они хорошо помнят маленького Женю. По их словам, малыш был крепким, щекастым, светловолосым и очень сообразительным мальчуганом.

— Очень хороший малыш был, успел в детский садик чуть походить. А потом его забрали в волгоградский детдом, — вспоминает еще одна одноклассница Галины. — Я подозреваю, что это то самое дело Фратти, из-за которого Евгений попал в Италию. Все же говорили, что дети на органы были проданы. А на самом деле картина неизвестна. Евгений ведь жив и здоров, и говорят, что вырос в хорошей семье.

Мы переживали, что с Женей может что-то случиться, особенно когда по телевидению массово стали говорить о деле Фратти. соседи семьи Филатовых

В Даниловке до сих пор живет двоюродная сестра Евгения. Ее родителей тоже лишили родительских прав, и с пяти лет она воспитывалась в приемной семье. Как рассказала девочка, она уже сообщила отцу о его племяннике Жене.

— Семья была неблагополучной. Сначала маму лишили родительских прав, потом бабушку и папу. Они недалеко жили. Даша пришла ко мне, в ноги упала, говорит: «Возьми, пожалуйста». С 5 лет она у меня, сейчас ей 17, — рассказывает приемная мама девочки, Наталья Васильевна. — Дядя Евгения, Сергей, сейчас работает скотником в Петров Вале у фермера. Часто общается по телефону с дочкой. Она ему рассказала про Женю. Он удивился. Сергей его помнит и не против с ним пообщаться и даже встретиться.

Соседи говорят, что внешне Женя очень похож на своего дядю Источник: Дмитрий Доценков / V1.RU











В каком году умерла мама Жени и где находится ее могила, никто не знает. По словам одноклассниц, когда ее не стало, ей было примерно 25 лет. Касательно смерти Галины также есть несколько версий.

— У Галины последний сожитель бил ее по-черному. Говорили, что он ее и избил до смерти, — рассказывают жители одну из версий. — У Галины был туберкулез, ей дали группу. Почтальон принес ей первую пенсию и позвал в свидетели соседку. Вроде бы, в этот момент ей стало плохо, и она тут же умерла. Хоронил ее муниципалитет. Поставили обычный крест и табличку. Что сейчас от могилы осталось? Только холмик, наверное.

Как выглядит могила Галины, никто не знает Источник: Дмитрий Доценков / V1.RU











Корреспонденты V1.RU отправились на кладбище и нашли там могилу бабушки и дедушки Евгения. На памятнике до сих пор сохранились фото и даже табличка с датами рождения и смерти деда — Бориса Филатова. Найти могилу Галины Филатовой не удалось.

«Помню, как дядя избивал дедушку»

Самому Евгению сейчас 33 года. Он сохранил имя, но сейчас его называют Эухению или Эуджению. И он совсем не говорит и не понимает по-русски. Зато помнит некоторые отрывки из детства: как прятался под кроватью, когда дядя избивал его дедушку, и как в детдоме ел макароны с сахаром. Искать родственников ему помогает его девушка — Мария.

— Эухенио мало что помнит из своего детства, почти ничего. Помнит только, что прятался под кроватью, когда отец смертным боем бил дедушку. Позже мы узнали, что это был не отец, а дядя. Он всегда думал, что это был отец, но это был не он, — говорит женщина. — Лиц родных Эухенио тоже не помнит. Из детдома он помнит только, что ел простые макароны с сахаром. Ему было 6 лет, когда его усыновили, мы не знаем названия детского дома, но он точно находился в Волгограде.

«Я всё время думал, что мама бросила меня»

Как рассказала Мария, детство Евгения в Италии было счастливым. Он всегда знал, что воспитывался в приемной семье. Евгений живет в Риме, занимается производством сыра. Сейчас он хочет найти своего биологического отца, связаться с дядей и когда-нибудь приехать на свою настоящую родину — в Даниловку.