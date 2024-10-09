Бесплатные горячие источники, но дорогая коммуналка: россиянин — о жизни в нетуристической Болгарии

Борислав Башлиев уже пять лет живет в Болгарии Источник: Борислав Башлиев











Россиянин переехал в Болгарию еще до пандемии. Для жизни выбрал город Софию. Здесь тоже есть горячие источники, но власти ими не занимаются. Кивок значит «нет», а дни рождения не отмечаются. Какая она — нетуристическая Болгария? Нашим коллегам из 72.RU откровенно рассказал Борислав Башлиев, который раньше жил в Тюмени. Далее — от первого лица.

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Почему уехал из России

Переезд был случайным на самом деле. Моя мать — русская, а отец — болгарин. Я решил сделать себе болгарское гражданство и поехать в Болгарию. Если у тебя есть родственники, то оформление документов занимает около 2–3 месяцев. Поехал я 18 сентября 2019 года из Тюмени, тогда даже планов оставаться здесь не было.

Подал документы на гражданство, дальше нужно было выждать два месяца для их готовности. Посчитал и понял, что ехать обратно выйдет мне дороже, чем остаться в Болгарии на это время. И вот 22 ноября 2019 года я уже получил документы. За те два месяца жизни в Болгарии вдруг решил, что хочу переехать в Лондон — это была моя мечта со школы, я учил английский с детства и грезил этим городом, не знаю почему. Но денег в кармане на Лондон не хватало, поэтому принял решение пока остаться здесь. А как только удастся накопить — ехать воплощать мечту.

Один из десятков храмов в Софии Источник: Борислав Башлиев

Я ездил в Болгарию как турист много раз, навещал отца и родственников. Болгарский язык знал с рождения, потому что мой отец говорил со мной на нем.

Работу я нашел за два дня в Софии. Это было несложно, я просто подал свое резюме в одну международную компанию, где искали продажников со знанием русского и английского языков. Меня взяли сразу, потому что, помимо этих знаний, у меня был еще и опыт в продажах.

Далее надо было решить вопрос с жильем. В 2019 году я нашел себе квартиру в аренду за 250 евро в месяц, коммунальные платежи оплачивал отдельно — это еще около 70 евро. Зарплата у меня была в то время 750 евро, плюс были различные премии — 100–300 евро в месяц.

Когда только осваивался в новой для себя стране, казалось всё таким интересным: места, тусовки, традиции. Но со временем вся эта эйфория прошла и перед мной предстала реальная Болгария — со всеми своими достоинствами и минусами.

Реальная жизнь в Болгарии: работа

Работал я себе спокойно, всё было хорошо, а потом внезапно наступила пандемия. Мне пришлось остаться в Болгарии. В этом году уже 5 лет, как я тут живу. За это время сменил три работы, купил квартиру и завел собаку. В общем, живу свою обычную жизнь и пока ни разу не пожалел о своем выборе. Хотя здесь есть и свои минусы…

За последние три года всё очень подорожало, в принципе, думаю, как и во всём мире. Зарплаты, увы, не растут так быстро.

За счет низких корпоративных налогов в Болгарии очень много международных компаний. Здесь есть представительства практически всех мировых гигантов. Поэтому работы много. По зарплатам в Болгарии обстоят дела примерно так: минимальная — 500 евро, средняя — где-то 1200–1500 евро в месяц, но если ты айтишник, то твои шансы получить большую зарплату сразу увеличиваются в разы.

Типичный вид в Софии Источник: Борислав Башлиев

Жилье и коммуналка

Найти жилье в Софии нетрудно, намного легче, чем в других европейских столицах. Нужен только депозит и оплата за месяц вперед. Квартира с одной спальней выйдет в 500–550 евро в месяц — аренда сильно выросла за последние годы. Купить такую квартиру стоит 130–150 тысяч евро примерно. Цена будет зависеть от района, ремонта и комплектации (есть ли мебель и так далее).

Коммуналка в Болгарии считается дорогой. Электричество выходит в 40–50 евро — летом за квартиру площадью 55 квадратов. Зимой, если ты отапливаешься на кондиционере, то платеж может доходить до 60–90 евро.

Вода — около 10 евро в месяц. Отопление: если у тебя ТЭЦ, то здесь ты уже выходишь на новый уровень. Счет за месяц зимой может доходить до 100–150 евро — и это только за отопление, а надо еще заплатить за горячую воду и тепло в подъезде. В конце года приходят выравнивающие счета, где пишут, сколько ты должен или сколько ты переплатил за период. Так происходит потому, что счетчик тепла нереально замерить с точностью.

У меня дома газ. Поэтому у меня счета выходят меньше: зимой за газ плачу 35–40 евро (это в самые холодные месяцы), а летом — 10–12 евро. С июля этого года убрали ночной тариф за электроэнергию. И цены на электричество тоже подняли, вроде на 5%.

Центральная улица Софии Источник: Борислав Башлиев

Общественный транспорт

Общественный транспорт в Софии развит хорошо: есть метро, автобусы, трамваи. Годовой проездной стоит 180 евро. Если его покупаешь, то можешь пользоваться любым транспортом, когда хочешь. Дороги не очень хорошие, но это терпимо. Автобусы новые и электрические, а вот поезда старые и вонючие — они постоянно задерживаются. Метро чистое, никаких бездомных нет.

Жить в Софии очень круто, если любишь путешествовать. Можешь взять билеты в Рим на выходные за 50 евро, можешь поехать в Грецию — это всего три часа на машине или автобусе, а можешь доехать до Стамбула на поезде или автобусе за 60 евро туда-обратно.

Цены

В Софии есть рынок в самом центре города. Он работает каждый день — обычно здесь все и закупаются. Можно купить помидоры за 50 центов килограмм, огурцы примерно так же. Виноград (1 евро за килограмм), персики (1 евро), фермерские молоко, сыр, брынзу, масло сливочное, орехи. Обычно я хожу туда раз в две недели и закупаюсь примерно на 20–25 евро.

По поводу курортной Болгарии скажу так: стало всё очень дорого. Большинство болгар предпочитают ездить в Грецию на Средиземное море, ехать туда 3–4 часа на машине от Софии, это быстрее и ближе, чем до Черного моря. После санкций отдых в Греции выходит выгоднее, чем в Болгарии, наверное, поэтому русских туристов почти не стало, в основном немцы, англичане, поляки. Для них Болгария всё еще дешевое место отдыха.

Общественные места: плюсы и минусы

Парков в Болгарии очень много. Примечательно, что они остаются почти дикими, правительство и местные люди считают, что не нужно лезть в природу. В Софии, где я живу, есть несколько огромных парков, один из них — Южный парк, он больше Центрального парка в Нью-Йорке. Там есть водоемы с утками, на территории живет много белок, птиц. В других городах в парках даже дикие свиньи встречаются. И никто этому не удивляется: для болгар это нормально.

Источник: Борислав Башлиев

В Болгарии много национальных праздников. В эти дни отдыхает вся страна, ничего не работает. Впрочем, София и после 20–21 часа вымирает. На улицах пусто, все по домам, круглосуточно практически ничего не работает.

Русские девочки, которые здесь живут, жалуются на салоны красоты, все-таки русские мастера лучшие. Да и сервис в целом. Часто слышу от друзей, что в той же Тюмени даже рестораны вышли на новый уровень.

Чем похожи София и Тюмень? Здесь тоже есть свои горячие источники, только вот правительство ими не особо занимается. Да, в Болгарии полно курортов с минеральными водами, но в самой Софии только работают бесплатные фонтанчики с питьевой минеральной водой, она бежит теплая. Люди приходят и набирают ее себе.

Раньше в Софии были общественные бани с горячими источниками, но в итоге все закрылись. И властей будто это совсем не волнует. Хотя София считается самым богатым местом по запасам минеральной воды в мире.

Какие проблемы волнуют болгар

С момента, как я приехал, здесь не было стабильного правительства. Постоянно проходят выборы, это происходит по несколько раз в год, и людей это бесит. В 2019–2020-м постоянно были митинги. Одно правительство ушло в отставку, но по сути ничего не поменялось.

До выборов назначается служебное правительство, потом идет голосование, и если никто не может договориться, то снова назначается служебное правительство и идут выборы. Так уже 5 лет.

Обычный будний день в Софии Источник: Борислав Башлиев

Люди просто ворчат на власть и продолжают ходить на выборы. Болгары считают своим долгом голосовать, их не завлекают подарками. Это обычный день для всех. Вся страна уже привыкла к этому.

Со школами и детскими садами в Болгарии большие проблемы. Если ты хочешь, чтобы твой ребенок пошел в сад или школу рядом с домом, то тебе нужна регистрация по месту жительства. Новых мест почти не строят. В школе учатся 12 лет.

Врачей тоже не хватает. Здесь нет государственных клиник, они все частные, но основные болезни всё же оплачиваются «здравной кассой» — страховкой. Например, во время ковида у нас не было бесплатных тестов. Каждый стоил 35 евро.

Если хочешь бесплатное обследование, то получишь его только по направлению личного врача. Интересно, что здесь за каждым жителем закреплен определенный врач, что-то типа терапевта. Но в целом болеть в Болгарии — роскошь. Поэтому в стране распространены услуги фирм, которые предоставляют частную страховку дополнительно. Но даже платно иногда приходится ждать запись к специалисту несколько месяцев.

Первые два дня больничного оплачивает работодатель в размере 70%, остальные дни покрываются как раз этой здравной кассой в размере 80% до конца больничного. Кстати, стоматология здесь недорогая. Гигиеническая чистка зубов — 20–30 евро. Поставить пломбу — где-то 40 евро.

О людях и странных традициях

Люди здесь достаточно простые и открытые. В России любят наряжаться, здесь всем без разницы на внешний вид. Если это мероприятие, то в России все как на показе, здесь никто не парится по этому поводу.

Люди любят сидеть в кафешках, пить кофе с друзьями по утрам, особенно это распространено в маленьких городах, но в Софии нет времени особо, если ты не пенсионер.

Летом принято выходить на ужин в ресторанчики на улицах. В России я помню, что завтрак всегда был дома и должен был быть сытным. Здесь многие завтракают баницей (слоеное тесто с брынзой или брынза со шпинатом, разные начинки) и айраном. Утром можно наблюдать за тем, как люди бегут куда-то с баницей и айраном или бозой. Боза — это пшеничный напиток, я его не люблю.

Источник: Борислав Башлиев

По менталитету мы очень схожи.

Необычных свиданий у меня не было. Все знакомятся в барах и клубах. Можно легко завести разговор даже во время прогулки с собакой. Люди приветливые, все здороваются, желают доброго утра.

В Болгарии очень много праздников. Например, здесь есть праздник вина, и, пока 14 февраля весь мир празднует День святого Валентина, болгары отмечают Трифона Зарезана. Есть целая легенда про него. В Болгарии вообще много православных праздников, именины празднуют вместо дня рождения. А именины сами приурочены к церковным праздникам: День святого Георгия, Бориса, Марии и так далее. Мой отец, например, не отмечает день рождения.

Хоть Болгария и православная страна, но Рождество отмечают 25 декабря. Это семейный праздник. Все готовят постную пищу 24 декабря, собираются дома, а 25-го уже начинают праздновать. А еще интересно, что, как правило, к Рождеству закалывают свинью.

На Новый год все готовят большую баницу, внутрь прячут монетку. Считается, что тому, кому кусочек с сюрпризом достанется, будет везти весь год.

София на Рождество становится пустая. Здесь нет машин, почти никого на улицах. Все уезжают в гости к родственникам, родителям по своим селам.

Кивок головой здесь значит «нет», а когда мы головой показываем «нет», здесь значит «да». То есть всё наоборот. Помню, как-то мои двоюродные братья и сестры спросили меня, хочу ли я в клуб. Ну, я кивнул. А они начали меня уговаривать пойти, спрашивали, почему я отказываюсь… Забавно было. У меня ушло где-то полгода, чтобы привыкнуть.

Заметил интересную особенность: в Болгарии можно сесть за руль после выпитого бокала пива или вина. При этом в стране пьяные ДТП далеко не редкость. Камеры на улицах есть, но многие не работают, и людям об этом известно.

Жалел ли я когда-то, что переехал? Нет. Здесь климат мягче, зимой редко становится холодно. Самая низкая температура, которая при мне здесь была, — минус 15 градусов. И как правило, этот «мороз» не держится дольше пары дней. Здесь очень солнечно, вкусная еда, много свежих фруктов и овощей.

До этого мы рассказывали про другого сибиряка, сменившего место жительства. Он уехал покорять Москву — какие плюсы и минусы в этом мегаполисе он нашел.

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