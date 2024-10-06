«Закос под богатство, но на деле всё не так»: путешественница честно рассказала о поездке в Беларусь

В этом материале публикуем впечатления ярославны об отдыхе в Беларуси Источник: Дарья











19-летняя Даша из Ярославля ежегодно выбирается с семьей в отпуск. В этом году их выбор пал на Беларусь.

О том, что ее удивило в Минске, какие места стоит посетить и во сколько обошлась поездка, — в этом материале.

«По сравнению с Москвой выглядит бедно»

В старом историческом доме наша героиня снимала квартиру Источник: Дарья











Отпуск в Беларуси у Даши с семьей длился пять дней. Они добирались до Минска на поезде.

— У нас было два варианта, куда поехать: в Питер или в Минск. Поскольку в Северной столице России были в прошлом году, то решили поехать в Беларусь, — рассказала путешественница 76.RU. — До Минска можно добраться либо на самолете, либо на поезде. Мы решили остановиться на втором варианте, так как выходило гораздо дешевле. Билеты до Москвы вышли около 1,5 тысячи рублей на человека, а из Москвы до Минска — 5 тысяч рублей.

Приятные удивления начались еще на пути в Минск.

— От Москвы до Минска ехали на новом поезде. Мы остались в абсолютном восторге от него, — поделилась Даша. — В поезде были большие сиденья, в салоне есть места для чемоданов, то есть их не нужно закидывать на верхние полки. В общей доступности был кулер с водой. Розетки под сиденьями. И огромные окна.

Вид из квартиры на центральную площадь Источник: Дарья











Общий путь занял около 9 часов: три — до Москвы, и еще 6 — до Минска. Даша с семьей остановились в съемной квартире в центре столицы.

— Минск сам по себе очень масштабный и красивый город, но по сравнению с Москвой выглядит беднее. То есть есть как-будто у него есть закос под богатство, но на самом деле всё не так, — поделилась впечатлениями ярославна.

«На улицах мало людей»

Так выглядит национальная библиотека на главной городской магистрали в Минске Источник: Дарья











Еще одним удивлением для Даши стал размеренный ритм жизни в Минске. Людей на улицах немного, даже в центре. Трафик на дорогах небольшой.

— В Беларуси очень чисто. Но стоит отметить, что и на улицах мало людей. Даже в выходные нет такого столпотворения, как, например, в Москве или в Питере, — отметила наша героиня. — То есть ты гуляешь по улицам и чувствуешь свободу, по ощущениям как-будто люди там счастливее. Удивительно было, что метро совершенно неглубокое. И еще фишка местного метрополитена — жетончики, по которым и происходит оплата проезда.

Так выглядят жетончики, по которым можно пройти в метро Источник: Дарья











Все про цены

Приятным бонусом в путешествии по Минску стали продукты, которые в России не продаются.

Что касается цен, то, как отметила Даша, они приблизительно такие же, что и в Ярославле.

— Билеты туда и обратно на одного человека обошлись примерно в 13 тысяч рублей. Съем квартиры на 5 дней в центре Минска — 30 тысяч рублей. На еду и заведения тоже вышло около 20–30 тысяч рублей. Ну и плюс к этому траты на экскурсии и такси. Но тут не смогу точную сумму указать. Только отмечу, что цены плюс-минус такие же, как и у нас, — рассказала ярославна.

Вид со смотровой площадки в Минске Источник: Дарья











В Беларуси работают российские карты МИР, что, конечно, сильно упрощает жизнь туристам.

— При оплате картой деньги автоматически переводятся на беларусские рубли. Единственное, в метро были проблемы с оплатой по карте, — поделилась Даша. — Также удивило то, что в автобусах нет терминалов. Есть остановки, на которых можно купить билеты, и уже в самом транспорте надо в специальном приспособлении поставить на нем штамп. Это для того, чтобы зафиксировать дату и время поездки.

А что касается местных, по словам Даши, они хорошо расположены к туристам.

— Белорусы очень гостеприимные, добродушные. На улицах к кому не подходили что-то уточнить, узнать, все вежливо помогали нам, поддерживали беседу, спрашивали, откуда мы приехали. Оставили исключительно положительные впечатления.