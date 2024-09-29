«Когда приезжает министр, я дарю ему ушанку». История «русского мэра» в Колумбии — в одном видео

Источник: Елена Вахрушева / MSK1.RU

В начале 2024 года россиянин стал мэром города Тунха в Колумбии. Михаил Краснов учился в Саратове, Вологде, затем переехал в Берлин, а оттуда — в Латинскую Америку. К 46 годам он получил образование в экономике, социологии и выучил несколько языков.



На выборы он пошел без опыта в политике и поддержки местных партий. Сейчас Краснов признаётся: победить ему помог креативный подход. В отличие от других кандидатов «русский профессор» — так его прозвали в Колумбии — придумал себе яркий образ супергероя, который борется с коррупцией в городе, и даже напечатал комиксы.

— Я целый год собирал подписи. Ходил пешком, потому что не было денег. Вставал, ложился, участвовал в дебатах. Мы активировали детей, подростков, и они ходили, тянули там за юбки матерей: «Давайте, голосуйте за русского, голосуйте за русского!» Всё это я придумал сам, с нуля.

Спустя восемь месяцев работы мэром Краснов взглянул на проблемы города по-новому: из-за кредитов, взятых его предшественником, Тунха оказалась в долгах. Сейчас саратовец борется с бюрократией и «административным бардаком». Местные жители тем временем сменили милость на претензии.

— Когда ты кандидат, тебя никто не критикует. А теперь ты мэр, надо уже критиковать. Теперь, мол, всё в твоих руках — делай, — поделился он в разговоре с нашими коллегами из MSK1.RU. — Я же не виноват, что 12 лет не ремонтировали дороги и мне надо отремонтировать 260 километров дорог в городе. Это можно от Москвы до Рязани доехать и еще дальше. И всё это надо отремонтировать.