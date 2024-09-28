Израиль ликвидировал лидера «Хезболлах» Хасана Насраллы — его предшественник тоже был убит

Насралла был лидером движения более 30 лет Источник: Hezbollah_ru / Telegram











Армия Израиля официально подтвердила смерть лидера «Хезболлах» Хасана Насраллы после удара по Бейруту в Ливане.

— Глава террористической организации «Хезбалла» — Хассан Насралла — был ликвидирован вчера посредством удара ВВС ЦАХАЛа в Бейруте, — сообщили в telegram-канале военного ведомства.

Также Израиль убил командира ракетного подразделения «Хезболлы» Мухаммеда Али Исмаила и его заместителя Хусейна Ахмада Исмаила. Среди погибших оказались и другие командиры ракетного подразделения. По сведениям 12 канала Израиля, в результате удара скончалась дочь Насраллы.

Хасан Насралла руководил «Хезболлой» с 1992 года. Он возглавил движение после смерти предшественника. Его также ликвидировал Израиль. Насраллам делал ставку на военное превосходство. Он закупал ракеты. При нем движение смогло стать серьезным противником для ЦАХАЛа. Долгое время Насралла призывал к «освобождению» Иерусалима. Он требовал, чтобы все израильтяне вернулись в страны своего происхождения, а на его месте создали объединенную Палестину. Ему было 64 года.

27 сентября Израиль нанес массированный авиаудар по Бейруту. В результате пострадали десятки человек. ЦАХАЛ тогда сообщил, что атаковали центральную штаб-квартиру «Хезболлах», расположенную под жилыми домами в центре Даахи в Бейруте. От построек остались только пепел и пыль. Именно там, по сообщениям израильской армии, находился Насралла.