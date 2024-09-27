На Сахалине школьникам показали видео реального аборта крупным планом: новости 27 сентября

Фото взорвавшейся АЗС в Дагестане Источник: СУ СК России по Республике Дагестан











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 27 сентября.

Скандал на Сахалине

На Сахалине школьникам провели лекцию об «опасности прерывания беременности». При этом им показали видео аборта крупным планом.

Видео крайне подробное и натуралистичное. Ученики рассказали, что многим из них стало плохо во время просмотра.

— Школьникам сообщили, что сейчас покажут процесс абортирования, «кому неприятно, просто не смотрите». По словам старшеклассников, многие закрывали глаза и отворачивались, — пишет телеграм-канал «Осторожно, новости».

Видео из школы в Охе Источник: «Осторожно, новости» / T.me

— Показывали документальный фильм о том, сколько абортов происходит в России каждый час и каждую минуту. Говорили, что нельзя делать аборт, так как для девушки это может быть летально, что она может стать бесплодной, — рассказал каналу один из очевидцев.

Минздрав Сахалина начал проверку. Чиновники сообщили, что с ними этот ролик никто не согласовал.

— В министерстве подчеркивают необходимость придерживаться норм этики и возрастного ценза при проведении любого вида профилактической работы, — заявили телеграм-каналу в министерстве.

Стоит ли показывать школьникам такие видео? Да, это полезно Нет, это слишком Сложный вопрос

Трамп встретился с Зеленским

Кандидат в президенты США Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским.

После того как Трамп отметил, что для него «большая честь» встретиться с Зеленским, экс-президент добавил, что будет пытаться выступить посредником между Россией и Украиной.

— Мы будем очень много работать с обеими сторонами, чтобы попытаться урегулировать этот вопрос, — сказал Трамп, подчеркнув, что у него хорошие отношения с Путиным.

Зеленский, в свою очередь, выразил надежду на то, что США будут поддерживать Украину. Накануне Трамп уже высказывался об украинском конфликте.

— Это позор, что происходит на Украине: столько смертей, столько разрушений, — сказал Трамп.

Умерла Мэгги Смит

Скончалась британская актриса Мэгги Смит. Российскому зрителю она известна по роли профессора Минервы МакГонагалл в фильмах о «Гарри Поттере» (12+, 16+) и графини Вайолет Кроули в сериале «Аббатство Даунтон» (16+). О смерти сообщили ее сыновья.

Во время съемок шестого фильма «Гарри Поттер и Принц-полукровка» (12+) в 2007 году Смит боролась с раком груди и проходила курс химиотерапии. При этом она не нарушила график съемок. Рак актриса победила.

Мэгги Смит играла во всех частях кинофраншизы Источник: кадр из фильма «Гарри Поттер и Философский камень» (12+), режиссер Крис Коламбус, студия Warner Bros, 2001 год











Мэгги Смит было 89 лет. У нее осталось двое сыновей и пятеро внуков. У актрисы есть два «Оскара» — за лучшую женскую роль и актрису второго плана.

Новые иноагенты

Минюст РФ обновил реестр иноагентов. В список попали писатель Александр Генис*, бывший депутат ЗакСо Петербурга Сергей Гуляев*, журналист Георгий Урушадзе*, историк Юрий Фельштинский* и психолог Александр Эткинд*.

Также в реестр внесена организация «Центр „Досье“», учредителем которой является Михаил Ходорковский*.

В качестве обоснования Минюст указал, что перечисленные иноагенты распространяли недостоверные сведения о ВС РФ, выступали против СВО и сотрудничали с иностранными организациями, признанными нежелательными на территории России.

* Внесены Минюстом в реестр иноагентов.

Взрыв на АЗС в Дагестане

В Махачкале взорвалась АЗС Plus. По последним данным, погибли пятеро человек, среди них ребенок. Ранены более десяти человек.

Предварительно, взорвался газовый баллон в здании, где располагались кассы, магазин и кофейня.

— Взрыв произошел из-за возгорания бензина. Кто виновен — сотрудник или посетитель заправки — предстоит выяснить следователям, — пишет телеграм-канал SHOT.

Два взрыва прогремели с разницей примерно в 20 минут Источник: BAZA / T.me