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Страна и мир «Здесь всем всё равно»: студентка из Ярославля показала изнанку жизни в Китае

«Здесь всем всё равно»: студентка из Ярославля показала изнанку жизни в Китае

Рассказ девушки об азиатском быте — в видео

328
2 комментария

Елизавета рассказала, как попала в Китай, и что ее там удивило

Елизавета Кишинская из Ярославля выиграла грант на бесплатные языковые курсы в Китае. Она уехала в Чунцин на 5 месяцев. Теперь она живет в местном общежитии и подмечает особенности азиатского менталитета. Девушка говорит: многое из того, что для китайцев привычно, россиянину может показаться диким.

— Плюнуть, харкнуть на улице — для них норма. Чавкать и очень громко есть — знак благодарности к повару, таким образом ты показываешь, что еда приготовлена очень вкусно. Для русского человека — это дико и непонятно, однако стоит привыкнуть, потому что такое встречается везде, — рассказала Елизавета.

Русских туристов китайцы любят, часто подходят фотографироваться к ним. А местные мужчины приглядывают себе среди иностранок невест.

— Им так удобней, не нужно покупать квартиру и машину, не нужно отчитываться за свой годовой доход перед ее родителями. Потому что если у тебя девушка-китаянка, ты несешь огромную ответственность перед ее родителями. Однако китайцы очень скромные по своей натуре, на улице они вряд ли подойдут, а в приложениях для знакомств будут скрывать свое лицо за маской котика, — объяснила ярославна.

О том, какие еще особенности приметила ярославна в Китае — смотрите в видео выше. А вот здесь мы публиковали подробный рассказ Елизаветы о ее путешествии в азиатскую страну.

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Комментарии
2
Гость
22 минуты
Дешевые невесты
Гость
17 минут
Подтверждаю, еда там действительно - огонь!)
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