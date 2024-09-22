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Страна и мир Подросток в Челябинске избил молотком одноклассников, а у офиса Wildberries была стрельба: главные события недели

Подросток в Челябинске избил молотком одноклассников, а у офиса Wildberries была стрельба: главные события недели

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5 комментариев

В результате происшествия пострадали четыре человека

Семьям с детьми начали выплачивать по 10 тысяч рублей. В Красноярске погибли дети после ужина пельменями и курицей. Украинские дроны атаковали Краснодарский край. А банки перестали выдавать кредиты по программе льготной ипотеки.

Ежедневно в мире происходит множество событий. Расскажем кратко о самых главных за неделю.

Массовые налеты беспилотников

В Тихорецком районе (Краснодарский край) сбили два дрона ВСУ, из-за падения обломков одного из них вспыхнул пожар. Местные жители сняли произошедшее на видео. В селе была объявлена временная эвакуация.

Помимо этого, беспилотники атаковали и другие регионы России. По данным Минобороны РФ, всего в ночь с 20 на 21 сентября на территории России сбили 101 украинский дрон.

— 53 БПЛА перехвачены и уничтожены над территорией Брянской области, 18 — над территорией Краснодарского края, 5 — над территорией Калужской области, по 3 БПЛА над территориями Тверской и Белгородской областей, по одному БПЛА над территориями Смоленской, Курской областей и Республики Крым, 16 БПЛА над акваторией Азовского моря, — сообщили в ведомстве.

Пожар в Тихорецком районе после атаки дронов

Нападение в школе с молотком

В Челябинскую школу № 68 в Ленинском районе 16 сентября пришел 13-летний подросток и напал на одноклассников. Парень принес с собой в класс молотки, пистолет и нож. В результате пострадали четыре человека.

— Трое подростков 13 лет (две девочки и мальчик) и один преподаватель после оказания первой медицинской помощи были госпитализированы, на данный момент их состояние стабильно, медики продолжают оказывать всю необходимую помощь, — прокомментировали в Министерстве здравоохранения.

После того как задержали подростка, напавшего на одноклассников, он признался, что сделал это, чтобы прославиться. Школьник рассказал, как готовился к нападению, как бил молотком по головам детей и что хотел транслировать всё это в прямом эфире.

Сейчас уголовное дело расследуют, но из-за того, что напавший подросток еще не достиг возраста уголовной ответственности, он, вероятно, не получит наказание.

Всё, что известно о ЧП, рассказываем в специальной рубрике. Наши коллеги из 74.RU вели онлайн.

Собрали всё, что известно о ЧП

Семьям с детьми начали выплачивать по 10 тысяч рублей

Российские семьи, в которых есть дети, начали получать выплаты в размере 10 тысяч рублей. Речь идет о деньгах, которые не израсходовали из материнского капитала.

— Со среды родителям начали выплачивать неиспользованный остаток. На текущий день выплаты назначены уже 13,8 тысячи семей, — заявил глава Минтруда России Антон Котяков. Россияне отправили уже 70 тысяч заявлений на получение денег, пишут в Telegram-канале министерства.

Подробнее о том, как получить такие выплаты, читайте в нашей статье.

Ужин с летальным исходом

В Красноярском крае трое детей скончались в больнице после того, как поужинали курицей и пельменями из местного магазина. Остальные члены семьи — 34-летний отец, 32-летняя мать и ребенок — находятся в больнице в тяжелом состоянии.

По данным Следственного комитета, в селе Красная Сопка проживала семья, в которой было четверо детей: 6, 11, 12 и 13 лет. Накануне всем членам семьи стало плохо, и они обратились в больницу с симптомами отравления.

Состояние 6-летней девочки и 13-летнего мальчика ухудшалось, и они скончались в больнице. 22 сентября СК по Красноярскому краю сообщил о том, что спасти 11-летнюю девочку также не удалось.

Банки массово перестали выдавать кредиты по семейной ипотеке

Сбербанк временно приостановил выдачу новых кредитных займов по сниженной ставке из-за того, что лимит исчерпался. По словам заместителя руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяны Решетниковой, еще девять банков также приостановили выдачу, а другие близки к этому, так как у них аналогично почти полностью использована квота на льготные займы.

— Лимит на семейную ипотеку закончился. Вы можете подать заявку, и мы рассмотрим ее, но выйти на сделку получится только после возобновления лимита, — такое сообщение появляется на сайте «Домклик» при попытке подать заявку на семейную ипотеку.

Такое сообщение появляется при попытке подать заявку на семейную ипотеку

А те банки, у которых ещё не исчерпан лимит, скорректировали условия предоставления кредитов. Так, банк ВТБ повысил первоначальный взнос по семейной ипотеке до 50%. Без этого условия воспользоваться сниженной ставкой будет невозможно.

Первоначальный взнос изменится только для тех заемщиков, у которых не подтверждены занятость и доход

Стрельба у офиса Wildberries

У головного офиса Wildberries в бизнес-центре «Романов двор», в 500 метрах от Кремля, днем 18 сентября произошла перестрелка между телохранителями Владислава Бакальчука и охраной компании.

В результате ЧП погибли два охранника: 28-летний Ислам Эльмурзиев и 41-летний Адам Алмазов. Вчера, 21 сентября, их проводили в последний путь несколько тысяч человек. Также пострадали еще семь человек, среди них есть полицейские. Все с ранениями находятся в больнице.

Трагедия стала продолжением громкого скандала после раскола семьи и бизнеса Бакальчуков.

Все, что известно о происшествии, собрали в специальный сюжет. Наши коллеги из MSK1.RU вели онлайн.

Хронология событий

Помимо этого, российские артисты и блогеры за прошедшие семь дней выходили замуж и становились родителями. Комик Вика Складчикова отпраздновала свою свадьбу в пельменной. Блогерша и актриса Анна Хилькевич стала мамой третьей девочки, а 57-летний французский актер Венсан Кассель станет папой в четвертый раз. В нашей статье мы собрали все звездные новости уходящей недели.

ПО ТЕМЕ
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Комментарии
5
Инженер1
1 час
Ещё ракета какая то бумкнула.
Гость
31 минута
В Петергофе закрытие фонтанов-это событие. Стрельба и поножовщина далеко не для всех главные события.
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