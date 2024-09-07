Под Воронежем перекрыли 50 километров трассы после взрывов: новости 7 сентября

Одно село в Воронежской области эвакуировали после атаки Источник: Полина Листопад / Voronezh1.ru











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 7 сентября.

Супертайфун в Азии

Супертайфун «Яги» накрыл островную часть провинции Хайнань на юге Китая. По меньшей мере два человека погибли, 92 получили ранения.

Тайфун обрушился на островную часть Китая Источник: Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы / T.me

Стихия движется дальше во Вьетнам и Таиланд, снося всё на своем пути.

Туристический корабль опрокинулся на бок во вьетнамском городе Халонг Источник: Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы / T.me

Пожар в Подмосковье

В подмосковном Одинцово произошел крупный пожар: там загорелась многоуровневая парковка. Предварительно, в одной из машин взорвался газовый баллон. Сгорели 20 автомобилей, погибли два человека.

Сейчас пожар уже потушили, но огонь нанес зданию большой урон Источник: 112 / Telegram

Атаки ВСУ

Под Воронежем ночью отражали атаку беспилотников. Один БПЛА был подавлен и уничтожен силами ПВО и средствами РЭБ, упал, и от этого возник пожар. Огонь перешел на взрывоопасные предметы, началась детонация.

В районе взрывов ввели режим ЧС, перекрыли 50 километров федеральной трассы. Предварительно, гражданские лица не пострадали.

Обломки другого беспилотника нашли в лесу под Калугой. Две управляемые авиационные бомбы сбили в Курской области. В Белгородской области дрон ударил по автомобилю — мужчина внутри получил осколочные ранения головы, груди, рук и ног. Он в тяжелом состоянии.

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