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Страна и мир обзор Под Воронежем перекрыли 50 километров трассы после взрывов: новости 7 сентября

Под Воронежем перекрыли 50 километров трассы после взрывов: новости 7 сентября

Что произошло за сутки

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5 комментариев

Одно село в Воронежской области эвакуировали после атаки

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 7 сентября.

Супертайфун в Азии

Супертайфун «Яги» накрыл островную часть провинции Хайнань на юге Китая. По меньшей мере два человека погибли, 92 получили ранения.

Тайфун обрушился на островную часть Китая

Стихия движется дальше во Вьетнам и Таиланд, снося всё на своем пути.

Туристический корабль опрокинулся на бок во вьетнамском городе Халонг

Пожар в Подмосковье

В подмосковном Одинцово произошел крупный пожар: там загорелась многоуровневая парковка. Предварительно, в одной из машин взорвался газовый баллон. Сгорели 20 автомобилей, погибли два человека.

Сейчас пожар уже потушили, но огонь нанес зданию большой урон

Атаки ВСУ

Под Воронежем ночью отражали атаку беспилотников. Один БПЛА был подавлен и уничтожен силами ПВО и средствами РЭБ, упал, и от этого возник пожар. Огонь перешел на взрывоопасные предметы, началась детонация.

В районе взрывов ввели режим ЧС, перекрыли 50 километров федеральной трассы. Предварительно, гражданские лица не пострадали.

Обломки другого беспилотника нашли в лесу под Калугой. Две управляемые авиационные бомбы сбили в Курской области. В Белгородской области дрон ударил по автомобилю — мужчина внутри получил осколочные ранения головы, груди, рук и ног. Он в тяжелом состоянии.

Другие новости

  • Российские школьники завоевали четыре золотые медали на Международной олимпиаде по информатике. Она прошла в Египте, ни одна из 92 других команд не показала такой результат.

  • В Москве открыли первый участок новой Троицкой линии метро — уже шестнадцатой для города. Четыре станции расположили на участке в 8,3 километра. Москвичей поздравили Путин и Собянин.

  • Дональд Трамп пообещал отменить санкции против России, если его изберут президентом США.

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Комментарии
5
Гость
7 сентября 2024, 19:38
Когда я увижу руины жилых районов Киева, других украинских городов? Почему уж три года там существует электричество, водопровод, отопление, газоснабжение? Почему украинцы не бегут на Запад? Мы ждем, когда вдобавок к руинам Донбасса, Новороссии, Курской, Белгородской области добавятся руины других областей России? Так этого ждут и страны Запада. Их такое течение СВО вполне устраивает.
Гость
7 сентября 2024, 19:22
скоро построим многополярный мир и все также заживут?
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