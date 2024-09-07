Вы не ответите 10 из 10. Угадайте страны, отмеченные на карте, — сложный тест

Каждый из нас в школе изучал географию. Вы, вероятно, помните карту, висевшую на доске, и то, как пытались определить, что за государство перед вами. Мысленно перенестись в тот самый урок географии предлагаем вам и сейчас. Портал 72.RU отметил на карте десять стран в разных частях света. Попробуйте их угадать. Итак?

Эту страну называют «маленькая Венеция», и тут одна из самых высоких инфляций в мире.

Одна из богатейших стран мира. Знаменита сыром, шоколадом и банковской системой

Если говорят о Дракуле, кто-то вспоминает литературного героя, а кто-то — правителя Валахии Влада Цепеша. А откуда князь Тьмы родом, из какой современной страны?

Что за страну мы выделили?

У этой страны есть ядерное оружие.

Это государство стало первым в мире использовать биткоин в качестве платежного средства.

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