Вы не ответите 10 из 10. Угадайте страны, отмеченные на карте, — сложный тест

Каждый из нас в школе изучал географию. Вы, вероятно, помните карту, висевшую на доске, и то, как пытались определить, что за государство перед вами. Мысленно перенестись в тот самый урок географии предлагаем вам и сейчас. Портал 72.RU отметил на карте десять стран в разных частях света. Попробуйте их угадать. Итак?
Это государство стало первым в мире использовать биткоин в качестве платежного средства.
Панама
Гватемала
Гондурас
Сальвадор
У этой страны есть ядерное оружие.
Пакистан
Южная Корея
Непал
Бруней
Что за страну мы выделили?
Таиланд
Вьетнам
Мьянма
Лаос
Эта страна была основана бывшими американскими рабами.
Сомали
Чад
Либерия
Нигерия
Какая самая протяженная страна в мире?
Чили
Парагвай
Уругвай
Аргентина
Если говорят о Дракуле, кто-то вспоминает литературного героя, а кто-то — правителя Валахии Влада Цепеша. А откуда князь Тьмы родом, из какой современной страны?
Польша
Германия
Румыния
Болгария
Президентом этой страны был лауреат Нобелевской премии Нельсон Мандела.
Эфиопия
ЮАР
ЦАР
Ботсвана
Одна из богатейших стран мира. Знаменита сыром, шоколадом и банковской системой
Сербия
Австрия
Италия
Швейцария
Горная страна в Юго-Восточной Азии. Какое государство мы выделили?
Восточный Тимор
Индонезия
Филиппины
Сингапур
Эту страну называют «маленькая Венеция», и тут одна из самых высоких инфляций в мире.
Эквадор
Боливия
Колумбия
Венесуэла
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