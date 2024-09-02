НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+27°C

Сейчас в Ярославле
Погода+27°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +28

1 м/c,

ю-в.

 762мм 45%
Подробнее
5 Пробки
USD 90,00
EUR 99,26
День знаний в Ярославле
Куда съездить на выходных
Автокатастрофа с бензовозом
Ваше мнение о работе
Отзыв на отдых в Грузии
Крутой бизнес России
Популярные направления в вузах
Сбили беспилотник
Когда бабье лето?
Пропала маршрутка
Страна и мир Спецоперация на Украине «Был стимул — позор снять». История вагнеровца, который отправился на СВО из колонии и потерял зрение: видео

«Был стимул — позор снять». История вагнеровца, который отправился на СВО из колонии и потерял зрение: видео

Он рассказывает, как начал свою жизнь заново на Урале

91
Боец потерял зрение на СВО и стал массажистом

Свои боевые медали Садам различает только на ощупь: у него несколько наград за отвагу, которые он получил на СВО. Там же — в зоне спецоперации — он потерял зрение. Его слепота — результат осколочного ранения.

— Где-то через шесть дней я понял, что больше никогда ничего не увижу. Начал учиться жить сам, самостоятельно, прямо в больнице, — вспоминает Садам. — Значит, так суждено, значит, так и должно было быть. В первую очередь я грешить не буду глазами. Во вторую очередь — это [может помочь] замолить так грехи.

Грехи Садама вписаны в судебную картотеку. В 2015-м он с приятелем ограбил ювелирный магазин: сообщники связали продавщиц и вынесли золото на 6 миллионов рублей. Их задержали в другом регионе и приговорили к 8 годам. В колонии Садам вступил в ряды ЧВК «Вагнер».

— Решение было осознанным. Дело вовсе не в условиях, которые были в колонии. Просто кто такой мужик? Он воин. И, когда приходит время, в каждом мужике рождается этот воин, — говорит наш собеседник. — Кроме того, у меня был стимул заодно свою честь и достоинство восстановить. Позор снять. Так сказать, от этого пятна себя очистить. Хотя я и не считаю, что это пятно, но судьба дала мне шанс — и я им воспользовался.

Вернувшись с СВО, Садам первое время жил с семьей в Чечне, а потом переехал на Урал — в город Березовский. Здесь ему помогли оформить инвалидность и пособие. Слепой окончил курсы массажа и снял квартиру под кабинет. Теперь он помогает другим бойцам восстанавливаться после ранений.

Еще мы рассказывали, как живет уральский солдат, ставший тяжелым инвалидом после издевательств в армии.

ПО ТЕМЕ
Слепой массажист Инвалид Участник СВО Вагнер Зрение Ранение Новая жизнь Слепота Слепой Ранение в бою
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
ТОП 5
Мнение
«Учебник практически не открывал». Школьник рассказал о том, как год учился на дому
Анонимное мнение
Мнение
«Впечатляет бессмысленность этих усилий». Автожурналист — о крахе рынка электромобилей в России
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Мнение
«Ведут себя как животные»: студентка объяснила, почему носит оверсайз и боится быть красивой
Анонимное мнение
Мнение
«Денег либо очень мало, либо совсем нет». Откровения 15-летнего школьника, который путешествует на электричках по России
Владислав Крутов
автор канала «Krutov's live»
Мнение
«Тают во рту»: хозяйки делятся рецептами нежных котлет и очень вкусного торта из кабачков
Наталья Тихомирова
жительница Кургана
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление