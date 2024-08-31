«Не дай Бог заболеть!» О каких ужасах и ценах на лечение рассказывают туристы, вернувшиеся из Абхазии

Шикарная буйная природа Абхазии — самый главный ее плюс Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Абхазия — одно из самых популярных зарубежных направлений этого лета для туристов из России. Этому способствует достаточно демократичные цены по сравнению с соседним Сочи, а также удобная транспортная логистика. Прилетаешь в Адлер — и через час ты уже в другой стране. Продажи туров в Абхазию по раннему бронированию выросли на 8% по сравнению с прошлым годом.

Как сообщил Российский союз туриндустрии, туроператоры фиксируют рост объемов продаж туров за рубеж на осенние каникулы и Новый год. В Абхазию за первое полугодие совершено 2,16 миллиона поездок, в том числе с целью туризма. То есть и на осенний отдых республика уверенно держит свои позиции. Журналист SOCHI1.RU спросила у туристов, которые этим летом отдохнули на курортах Страны души, почему они их выбрали и как прошел отдых.

С Абхазией хорошая логистика Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Окна с видом на свалку и отит

Туристка из Липецкой области Светлана Гвоздева впервые отдыхала в Абхазии вместе с тремя подругами. Выбрали хороший отель в Новом Афоне. Искали по отзывам, поскольку размещение было не из дешевых — 7 тысяч рублей в сутки. Поскольку в Абхазии нет отелей, которые работают по программе «всё включено», выбрали «полный пансион» с трехразовым питанием. Номера взяли с видом на горы, чтобы пить по утрам кофе на террасе и любоваться.

— Горы действительно были, но прямо перед нашей террасой стоит заброшка, где организовали свалку. Там всё время пасутся коровы, всё вокруг обкакано, и естественно, аромат стоит на всю округу. По вечерам там снуют крысы, и мы старались вообще не выходить на балкон, чтобы этого ничего не видеть, — рассказала Светлана. Отель был действительно приличный, с уборкой номеров, только горничная могла вломиться в любое время, да еще и высказывать недовольство, что отдыхающие остались в номере, а не ушли на пляж.

— Мы ее просили прийти позже, когда мы соберемся и поедем на экскурсию, но она буквально начала орать, что некогда ей туда-сюда ходить и под каждого подстраиваться. Начала прямо при нас мыть полы какой-то грязной тряпкой. О своем недовольстве мы сообщили администратору, а на следующий день горничная Астанда нас за это просто отматерила и вообще перестала убираться в номере, — говорит Светлана. Никакие жалобы руководству отеля не работали, Астанда в упор не видела именно этих туристов и больше ни разу не убралась. В отеле есть еще несколько горничных, но за ними были закреплены другие этажи. По словам туристки, всем, кто собирается в Абхазию в первый раз, нужно просто оставить завышенные ожидания от отдыха. Даже если вы снимите номер в самом дорогом отеле, не факт, что вы получите исключительный сервис. В Абхазии очень красивая природа, прекрасные широкие природные пляжи, которые вообще никто не отсыпает, именно за этим нужно ехать в республику, любителям хорошего сервиса делать там нечего. Одной из подруг Светланы понадобилась медицинская помощь — у нее начался отит. Неделя лечения в местной больнице обошлась ей в 30 тысяч рублей. На туристах врачи стараются нажиться, утверждает россиянка.

Зато лежаки в Абхазии дешевые Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











За деньги — да

Запомните, если вам стало плохо в Абхазии, не факт, что вам помогут, либо придется выложить крупную сумму. Об этом рассказал турист из Московской области Тимур Мамедов, который встретился корреспонденту SOCHI1.RU во время перехода границы из Абхазии в Россию. Тимур вез на инвалидной коляске свою беременную жену. Женщина сломала ногу во время экскурсии на озеро Рица.

— Когда мы фотографировались, жена оступилась и сломала ногу. Мы были на туристическом автобусе. Просили экскурсовода организовать нам отдельный трансфер с Рицы, потому что ни о каком продолжении экскурсии не могло быть и речи. Но нам отказали, сказали выпить обезболивающее и ждать, когда закончится экскурсия и всех привезут туда, откуда взяли, — утверждает Тимур. Вызвать такси на Рицу невозможно, найти руководство нацпарка также не получилось. Поэтому семье пришлось договариваться с россиянами, которые также приехали на Рицу на своем автомобиле. Водитель согласился отвезти семью в больницу, пока его родственники осматривают достопримечательность.

— Он нас отвез в Гудауту, где мы и отдыхали, в местную больницу. Там нас приняли, но за деньги, российский полис не работает. Оплачивали вообще всё — прием врача, рентген, лекарства, перевязочные материалы — просто в карман врачам. Всё очень долго, искали сначала хирурга, потом рентгенолога. Наложили гипс и отправили восвояси, — говорит Тимур, при этом на вопрос, как дальше действовать и как доставить беременную женщину со сломанной ногой в Россию, только пожимали плечами. Мужчина просил связаться с российским Минздравом, но и эту его просьбу проигнорировали. Пришлось жену нести на руках в отель, на следующий день сам связался с Минздравом, там сказали, что лечебное учреждение должно выйти на них и тогда начинает работать схема взаимодействия. В сочинские больницы травмированных туристов доставляют абхазские скорые. Если захотят, конечно. Тимур поменял билеты и принял решение лететь домой.

— У нас эта схема не сработала. Мне пришлось купить инвалидную коляску за бешеные деньги в Абхазии, чтобы добраться до аэропорта Сочи. Там нас уже встретили представители специальной службы, везде возили жену и даже в самолет доставили. Коляску я просто оставил в Сочи, — рассказал Тимур в телефонном разговоре с корреспондентом SOCHI1.RU. Сейчас беременная жена прошла обследование в подмосковной больнице и оказалось, что абхазские врачи наложили гипс неправильно, еще бы чуть-чуть — и начался некроз тканей. Перелом ноги семье Мамедовых в Абхазии обошелся почти в сто тысяч рублей.

На отдыхе в Абхазии остается надеяться на свой иммунитет Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Круглую сумму пришлось выложить за лечение ротавируса в Гагрской районной больнице Инне Кузевановой из Твери. Ее 14-летнему сыну стало плохо на отдыхе. Поднялась температура, появились другие неприятные симптомы. Пытались вызвать скорую, но она не приехала. При повторном звонке посоветовали самостоятельно добираться в лечебное учреждение.

— Приехали на такси. Ждали часа три, когда нас примет врач. Сама больница обшарпанная, ремонта давно не было. В целом полная антисанитария. Врачи не собирают анамнез, не спрашивают, есть аллергия или нет. Но при этом персонал очень приветливый, так же мило навязали кучу ненужных обследований — например, ЭКГ за 500 рублей. Цену сразу не называют, ставят, так сказать, перед фактом. За каждый укол и каждую капельницу берут отдельно. В результате пришлось выложить 5 тысяч рублей. Правда, дали все необходимые рекомендации, — рассказала Инна. Она считает, что если в Абхазии отдыхают в основном российские граждане, которые постоянно там болеют ротавирусом, то власти России и Абхазии должны как-то договориться о медицинском обслуживании.

Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











В Минздраве Абхазии корреспонденту SOCHI1.RU рассказали, что правила платного и бесплатного медицинского обслуживания граждан России в Абхазии действуют на основе соглашения государств, которое было подписано в 2013 году. Оказывается, россияне могут получить бесплатную экстренную помощь. Но только в медицинских учреждениях Абхазии и только в течение одного дня. Если пациент поступает в больницу на скорой помощи либо в приемный покой и его жизнедеятельности угрожает реальная опасность, отметили в Минздраве. Однако, судя по отзывам, ни один российский турист еще не получил бесплатную экстренную помощь в Абхазии.