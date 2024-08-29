Тихий ботаник с ядерным реактором: что известно о гениальном брате Павла Дурова

Николай Дуров обычно не стремится попадать в объективы и ведет непубличный образ жизни Источник: Телеграмер / Youtube.com











С каждым днем в сериале под названием «Задержание Павла Дурова» появляются всё новые интересные подробности. Теперь французские СМИ рассказали, что власти страны объявили в розыск старшего брата миллиардера — программиста Николая Дурова. Поговаривают, что он участвовал в создании «ВКонтакте» и что это именно он придумал и создал Telegram, а Павел был, так сказать, рекламным лицом предприятия. Так кто же на самом деле Николай Дуров?

Николай Дуров в соцсетях

Николай Дуров — математик и программист. Родился 21 ноября 1980 года. Как рассказывал Павел Дуров в своем интервью Такеру Карлсону, уже в трехлетнем возрасте Николай умел читать, а в десять — решать кубические уравнения.

В детище семейства Дуровых, «ВКонтакте», у него есть пара страниц. На одной из них Николай появлялся всего однажды — 8 марта 2015 года наделал кучу репостов со страницы своего младшего брата и в тот же день ушел в небытие.

На аватарке второго аккаунта красуется Нестор Махно — революционер времен Гражданской войны, мастер партизанской войны, который умудрялся терроризировать и Красную армию, и белых, и Украинскую Народную Республику.

Источник: Николай Дуров / Vk.com











На этой странице у Николая тоже в основном репосты. Например, о том, как распознать психологическое насилие, как нарциссы, социопаты и психопаты манипулируют людьми, про расщепление восприятия и байесовскую интерпретацию вероятности, которая говорит о том, что вероятность отражает степень доверия событию, которая может измениться, когда будет собрана новая информация, в отличие от фиксированного значения, основанного на частотном подходе. Вместе с тем с этой страницы Николай поздравляет друзей и подписчиков с важными праздниками — Днем открытого космоса, днями зимнего и летнего солнцестояния.

Из всего этого можно понять, что Николай — человек самого широкого кругозора. А еще он человек непубличный, и известно о нём в основном по рассказам людей, которые с ним когда-то встречались.

«Выдающийся совершенно человек»

Например, Сергей Рукшин — математик, профессор кафедры математического анализа РГПУ имени Герцена, Народный учитель РФ и учитель Григория Перельмана — в одном из своих интервью рассказывал, что Николай после первых наметок Павла писал тот самый большой «ВК».

Николай Дуров (слева) всегда был человеком разносторонним — и чертеж ядерного реактора нарисует, и из пистолета постреляет Источник: личный архив Антона Розенберга











— Николай Валерьевич Дуров — выдающийся совершенно человек. Во-первых, это уникальный человек, у него семь медалей международных олимпиад: три по математике и четыре по информатике. Он занимался у нас в математическом центре, у моего ученика Голованова, а я Колю готовил к международным олимпиадам по математике, — рассказывал Рукшин.

Николай Дуров (снова слева) в компании друзей перед Международной олимпиадой по математике в Тайване впервые ест рис палочками Источник: личный архив Антона Розенберга











А вот с Павлом Дуровым учителю поработать не удалось.

— Павел же филолог. По образованию, по увлечениям. То, что он научился программировать так, что первая версия «ВКонтакте» была написана им, это бонусная вещь, — отметил учитель.

Одними только математикой и программированием старший брат Дурова не ограничивался. Однажды он приехал к своему учителю в гости, и вместе они обсуждали романские языки, достоинства и недостатки переводов с иностранных языков стихов Самуила Маршака.

— Как правило, эти люди вовсе не однобоки. На самом деле их способности довольно многогранны. И многие из них могли бы полноценно, ярко, с пользой для человечества реализоваться в очень многих областях.

«Мечтал построить ядерный реактор»

Еще один «свидетель Коли Дурова», Антон Розенберг, работал заместителем технического директора «ВКонтакте», а с самим программистом был знаком еще с детства. В 1993 году, будучи шестиклассником, Розенберг пошел в кружок по математике, где и познакомился со старшим братом основателя «ВК». Николаю на тот момент было 9 лет.

— Он чем-то напоминал внешне Колю Герасимова из фильма «Гостья из будущего» (6+), да и характером тоже, — вспоминает Антон Розенберг. — Из первого летнего лагеря его выгнали в середине смены — за то, что пошел гулять за территорию лагеря к соседней станции железной дороги, опоздал на автобус и в итоге вернулся через час после отбоя. Отдельно мне запомнилась его тетрадка с идеями и проектами: в частности, там была схема ядерного реактора, который он мечтал построить, — с ограничительными стержнями, охлаждающим контуром и турбинами для генерации электричества.

Николай Дуров (по центру) образца 1994 года. Фото сделано в летнем математическом лагере Источник: личный архив Антона Розенберга











Вместе с Дуровым Розенберг участвовал в олимпиадах, учился на матмехе СПбГУ, проходил военные сборы под Лугой. После университета их пути разошлись: Антон к тому моменту давно работал программистом, а Николай ушел в математику и поехал учиться в Германию.

— А 13 февраля 2007 года на форуме Новосибирского академгородка я наткнулся на сообщение от Павла Дурова, в котором он рекламировал свой проект, некий «закрытый справочник студентов и выпускников элитных вузов России» — так я впервые узнал о «ВКонтакте», — рассказал Розенберг.

Антон быстро разобрался в проекте, оценил скорость регистрации новых пользователей и, вычислив нужный момент, стал обладателем id77777. Параллельно с этим выявил несколько багов, с помощью которых можно было легко обойти приватность, и наткнулся на страницы троих своих однокурсников. Одним из них был Николай Дуров.

— Ему я и написал, спросив, куда направлять все эти баг-репорты. А он предложил писать напрямую своему брату, Паше Дурову, — рассказал Розенберг.

Вскоре Антон стал первым системным администратором «ВКонтакте», а после испытательного срока — заместителем технического директора, которым был Николай Дуров.

Николай Дуров (теперь справа) и первые сервера «ВКонтакте» Источник: личный архив Антона Розенберга











— Вдвоем мы занимались администрированием всего оборудования, настройкой новых серверов, балансировкой нагрузок и восстановлением после аварий, защитой от DDoS-атак и даже исправлением php-кода, а иногда и разработкой новых сервисов, — вспоминал Антон Розенберг.

Отношения Антона с Николаем изменились в 2017 году.

— Я узнал, что этот человек, с которым я дружил с детства, о котором заботился еще со школы, олимпиад и военных сборов, этот тихий ботаник, похожий на героя сериала «Теория большого взрыва» (18+), которого я всю жизнь уважал за ум и эрудицию, принципиальность и честность, втайне меня ненавидит, потому что влюблен в мою девушку и будущую жену и проявляет к ней знаки внимания у меня за спиной, — гневался Розенберг. — Поначалу она принимала это за дружеские жесты, потом не решалась рассказать, так как знала, что мы дружим с детства, да еще и работаем вместе. К тому же, она сама незадолго до этого устроилась на работу в ту же компанию.

Впрочем, в 2017 году к «ВКонтакте» Дуровы отношения уже не имели.

Гениальный брат Павла Дурова

В 2013 году Павел Дуров покинул «ВКонтакте», продал свою долю и покинул Россию. После этого Дуровы занялись работой над мессенджером Telegram.

— Я подумал, что было бы неплохо создать приложение для обмена сообщениями с надежным шифрованием, — рассказывал Павел о создании Telegram. — И мой брат, будучи гением, смог создать стандарт шифрования, который мы используем по сей день, с небольшими изменениями.

Сам же Дуров, по его признанию, занимался интерфейсом Telegram и функциями приложения. Придумывал, как сделать эмодзи баклажаны более привлекательными.