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Страна и мир летопись «Нам барабр!»: как живет российский народ, которому 20 тысяч лет, — они помнят шаманские обряды и сохраняют язык через приложение

«Нам барабр!»: как живет российский народ, которому 20 тысяч лет, — они помнят шаманские обряды и сохраняют язык через приложение

Народность бараба сегодня насчитывает не более 8 тысяч человек, а носителей древнего языка — еще меньше

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2 комментария
Бараба — одна из самых малочисленных народностей Новосибирской области

Одна из коренных народностей Сибири, а именно: Новосибирской области — это бараба, или барабинские татары. Это достаточно самобытный этнос, который жил на территориях Куйбышевского и Татарского районов еще во времена палеолита. Ближайший населенный пункт находится под Куйбышевом и называется Аул-Бергуль. Сегодня там проживают около 500 человек. У народности бараба есть свой язык, но он постепенно исчезает — на нём говорят только представители старшего поколения. Молодежь не знает традиций, а письменности у бараба нет. Корреспонденты NGS.RU побывали в гостях у этого немногочисленного народа и познакомились с его культурой.

Бараба — исчезающий язык

Изучением языка барабинских татар занимаются в Институте филологии СО РАН. Исследователи говорят, что еще в начале 2000-х годов культура и язык были вполне жизнеспособными, носителями были даже дети. Но спустя четверть века наречие народности бараба оказалось на грани исчезновения.

Татьяна Рыжикова изучает язык бараба в Институте филологии СО РАН с начала 2000-х годов

Причина, как и в большинстве подобных забвений, — глобализация. Молодежь уезжает в города, и на родном диалекте активно говорит только старшее поколение. А источников письменности у барабинских татар нет.

— Те люди, которые были 20 лет назад детьми, еще владеют языком бараба. Язык абсолютно бесписьменный, традиции письменной нет. Люди пытаются записывать, но в основном используют графику литературного языка, — рассказывает старший научный сотрудник Института филологии СО РАН Татьяна Рыжикова. — Ни о какой стандартизации речи не идет. Это достаточно сложно читать и понимать. Если ты знаешь контекст, можешь догадаться, что за слово написано. А так, несколько человек будут писать один и тот же текст и они все его напишут по-разному, в зависимости от того, какое произношение того или иного слова они считают правильным. Поэтому каких-то архивных данных нет.

Потомки Сунара и Юсупа

Бараба переводили тексты Библии и Корана в аудиоформат, чтобы сохранить и привлечь внимание к исчезающему языку

Чтобы добраться до поселения Аул-Бергуль, где сегодня живут представители народности бараба, нужно проехать от Новосибирска около 300 километров. Внешне это обычное село, каких много в регионе: есть школа, где учатся с 1-го по 11-й классы, магазин, клуб, музей. Мобильная связь здесь работает плохо.

Население деревни — около 500 человек. Тех, кто говорит на родном языке бараба, — еще меньше, в основном старшее поколение. Именно они являются хранителями истории своего народа и носителями языка: взрослые разговаривают между собой именно на языке предков.

— Сибирские татары — это будет неправильно сказано. Именно барабинские татары населяли эту Барабинскую степь. И казахи постоянно совершали набеги на татарских жителей нашей Барабинской степи. И здесь хозяином был хан Кучум. Потом приехал Ермак и победил Кучума, — рассказывает жительница поселения Аул-Бергуль Ханихаят Юсупова. — Потом к нам ехали из Симбирской губернии, из Казани — в основном они ехали из-за того, что там рекрутская повинность была, а здесь у нас, в Сибири, в солдаты наше население не брали. И потому, что у нас свободных земель много было.

Бараба хоть и татары, но со своей самоидентификацией, культурой и языком

Кстати, основателями деревни под Куйбышевом были две семьи, глав которых звали Сунар и Юсуп. Их имена стали корнями самых распространенных фамилий барабинских татар, живущих в Ауле-Бергуль.

— Наш аул образовался в 1676 году, это XVII век. Здесь было большинство коренного населения. Раньше аул вообще располагался не в этом месте, а за озером — там до сих пор находят монеты, артефакты, — рассказывает жительница поселения Аул-Бергуль Зульфия Сунарова. — И почему-то люди там неспокойно жили. Может, это уже байки, легенды: говорят, их одолевала нечистая сила. Они решили оттуда уйти и поселились между вот этими двумя озерами: Ярголь и Бурчаклы, до сих пор у нас вот деревня здесь.

«Возраст наших предков — 20 тысяч лет»

Само происхождение названия народа, бараба, связывают с уходом из этих краев хана Кучума. Он предложил местным жителям отправиться с ним, на что получил ответ: «Нам барабр, где жить», что значит «нам всё равно». Так и назвал Кучум местных: барабр.

Раньше бараба были язычниками и поклонялись куклам-идолам из палок и тряпок

Переселение из Симбирской губернии казанских татар значительно повлияло на культуру бараба. В школах стали преподавать татарский язык, который отличался от местного диалекта, на нём же учили писать. Кроме того, казанские татары привили местным свою религию — ислам. Практически до ХХ века бараба были язычниками.

— В середине ХХ века ученые, которые занимались изучением культуры и истории барабинцев, отмечали наличие у них традиционных языческих верований. У них были верования и в духов природы, и в духов озер, и в духов лесов. Отличительной чертой барабинцев — и я считаю, что это очень их сближает, например, с народом ханты — были верования в кукол. Это были такие домашние божки, которых делали из палок и тряпок, ставили в красный угол в доме. Этим куклам приносили жертвы, их окропляли кровью, их нужно было задабривать. Но сейчас уже люди говорят, что такого нет, — комментирует традиционную религию бараба Татьяна Рыжикова.

Инструмент шамана хранится в музее поселения Аул-Бергуль

В музее деревни Аул-Бергуль хранятся старинная посуда и традиционная вышивка. Есть даже настоящий шаманский бубен, который использовали предки бараба в различных обрядах.

— «Бубен соккан нар!» — говорили и били в бубен. Кожаные перетени (кожаная мембрана бубна. — Прим. ред.) очень старинные, — показывает ценный экспонат Зульфия Сунарова. — Бубен применяли при обрядах языческих, во время весеннего равноденствия, летнего солнцестояния. Раньше наши предки поклонялись по солнечному времени и применяли во всяких обрядах бубны, били, вызывали духов. Когда человек болел, они били в бубен и заклинания читал шаман.

Барабинские татары очень рассчитывают сохранить свою культуру и язык

Внешнее воздействие народов-переселенцев, глобализация и отток молодежи из центров традиционной культуры, как и межнациональные браки, сильно влияют на медленное исчезновение традиций и языка бараба. И это очень беспокоит местных жителей, старшее поколение — тех, кто еще уверенно говорит на родном наречии, помнит историю и традицию. Коренное население Аул-Бергуль опасается, что буквально через 10–15 лет их язык и вовсе может исчезнуть.

Для бараба очень важна самоидентификация. Несмотря на принятие ислама под влиянием казанской культуры, барабинские татары всё же чувствуют свою особенность. Гордо говорят о непреклонном, непокорном характере и показывают справки, которые здесь есть у многих. Это результаты генетических тестов, которые провели сотрудники Кемеровского и Томского университетов в 2014 году.

У многих в деревне Аул-Бергуль есть сертификаты, подтверждающие генофонд коренного народа Сибири возрастом 20 тысяч лет

Эти сертификаты — подтверждение генофонда барабинских татар. Их местные жители показывают с особой гордостью.

— Они сделали забор крови у мужского населения нашего села на определение гаплогруппы. И по результатам этого анализа наша гаплогруппа Q-М242. Это означает, что приблизительный возраст наших предков — 20 тысяч лет, регион заселения — Южная Сибирь. Это говорит о том, что здесь проживает именно коренное население, которые селились по поймам рек, озер, занимались охотой, рыболовством, — показывает сертификат Зульфия Сунарова.

Спасти язык бараба

В Новосибирской и Томской областях достаточно много небольших деревень, где живут представители народности бараба. Помимо Куйбышевского и Барабинского, населенные пункты есть и в Чановском районе.

Жители деревни Аул-Бергуль стараются найти различные способы для сохранения своего родного языка и повышения интереса к нему. И даже решили прибегнуть к современным технологиям.

— Мы участвовали в проекте по сохранению языка барабинских татар, переводили тексты из Корана, Библии. Перевели 26 историй, закончили недавно. Всё это будет загружено в аудиоприложение в телефоне, — рассказывает о планах по сохранению родной культуры Зульфия Сунарова. И выйдет несколько экземпляров книги с рисунками нашего земляка Эльдара Абчелеева, который рисует пальцами ног. Он был у нас художником. С помощью приложения любой желающий может послушать нашу исконную речь, язык бараба.

Ранее мы рассказывали, как известный скульптор Даши Намдаков создает биеннале в глубинке.

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Комментарии
2
Инженер1
23 августа 2024, 17:21
20 тыщ лет? Почему не 200 тыщь?
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