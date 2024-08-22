«Их судьбой занимаются»: что сейчас с пленными срочниками из Ярославской области

Троих парней внесли в списки на обмен Источник: правительство Ярославской области











Троих ярославских срочников, пропавших на границе после вторжения ВСУ в Курскую область, внесли в списки для обмена военнопленными. Об этом 22 августа сообщил ярославский уполномоченный по правам человека Сергей Бабуркин со ссылкой на федерального омбудсмена Татьяну Москалькову.

— Татьяна Николаевна сообщила мне, что она оперативно связалась с Министерством обороны, там подтвердили, что да, действительно находятся в плену, но их судьбой занимаются. Они включены в списки для обмена. Татьяна Николаевна попросила омбудсмена Украины, чтобы он посетил их. Убедился, чтобы с ними было всё в порядке. Принимаются меры к тому, чтобы их вернуть на родину, — рассказал порталу 76.RU Сергей Бабуркин. — Мои сотрудники сообщили семьям.

На днях к региональному омбудсмену обратились три семьи, которые заявили, что их сыновья пропали в Курской области. Позднее в Сети появилось несколько видео, на которых молодые люди представляются ярославцами и говорят, что попали в плен.