НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Ярославле
Погода+20°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +20

0 м/c,

 754мм 64%
Подробнее
2 Пробки
USD 91,29
EUR 101,62
Где отдохнуть на Черном море
Гуляем по заброшенной усадьбе
Пропали срочники
Выплаты за последствия от БПЛА
Нашли тело ребенка в колодце
Что смотреть в Карелии
Отрезаны от центра
Взбунтовались против вышки 5G
Судят фитнес-тренера
Тест по предметам из СССР
Страна и мир Спецоперация на Украине «Их судьбой занимаются»: что сейчас с пленными срочниками из Ярославской области

«Их судьбой занимаются»: что сейчас с пленными срочниками из Ярославской области

Трое парней пропали в Курской области

2 806
6 комментариев

Троих парней внесли в списки на обмен

Троих ярославских срочников, пропавших на границе после вторжения ВСУ в Курскую область, внесли в списки для обмена военнопленными. Об этом 22 августа сообщил ярославский уполномоченный по правам человека Сергей Бабуркин со ссылкой на федерального омбудсмена Татьяну Москалькову.

— Татьяна Николаевна сообщила мне, что она оперативно связалась с Министерством обороны, там подтвердили, что да, действительно находятся в плену, но их судьбой занимаются. Они включены в списки для обмена. Татьяна Николаевна попросила омбудсмена Украины, чтобы он посетил их. Убедился, чтобы с ними было всё в порядке. Принимаются меры к тому, чтобы их вернуть на родину, — рассказал порталу 76.RU Сергей Бабуркин. — Мои сотрудники сообщили семьям.

На днях к региональному омбудсмену обратились три семьи, которые заявили, что их сыновья пропали в Курской области. Позднее в Сети появилось несколько видео, на которых молодые люди представляются ярославцами и говорят, что попали в плен.

В ночь на 6 августа Курская область подверглась атаке ВСУ. Сначала врио губернатора Алексей Смирнов объявил ЧС на территории области, затем в МЧС России признали обстановку ЧС федерального характера. В регионе установлен федеральный уровень реагирования. По последний данным, эвакуированы свыше 120 тысяч человек.

ПО ТЕМЕ
Плен ВСУ Срочники Минобороны Омбудсмен
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
22 августа 2024, 17:17
при Сталине кумире патриотов пленных в тюрьму а их семьи в ссылку
Гость
22 августа 2024, 19:34
Люди, почему вы такие злые!!! Держитесь пацаны!!!
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Вам звонят из горсуда»: мошенники придумали новый хитрый способ выманить деньги
Петр Волосников
юрист
Мнение
Походные премудрости: собираем рюкзак правильно, чтобы не умереть в лесу
Ирина Харитон
Корреспондент NGS24.RU
Мнение
«Тают во рту»: хозяйки делятся рецептами нежных котлет и очень вкусного торта из кабачков
Наталья Тихомирова
жительница Кургана
Мнение
Нечистоты в реке, проблемы с ярославским транспортом, масштабная застройка: главные новости недели
Кристина Геворкян
корреспондент
Мнение
«Пусть платят те, у кого нет детей». Экономист предложила вернуть налог для бездетных — почему
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление