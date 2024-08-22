VK увеличил скорость загрузки контента в пяти странах

Общий трафик VK Видео с начала года вырос на 30%. При этом отдельные категории показали кратный рост. Так, детский контент вырос с начала года более чем в 4,5 раза, спортивные видео — в 5 раз, а просмотры развлекательных шоу в высоком разрешении — в 10 раз.
В условиях роста трафика VK оптимизировал свою CDN-сеть доставки контента. По данным компании, теперь более 150 CDN-узлов с кэш-серверами охватывают все федеральные округа России, а также страны СНГ. Это обеспечивает скорость загрузки контента на 20–30% для контента для пользователей в России, Казахстане, Таджикистане, Узбекистане и Беларуси.
— Пропускная способность стыков с операторами связи выросла вдвое по сравнению с 2023 годом. А производительность сети VK до 40 Тбит/с. Этого будет достаточно, даже если ежедневная аудитория сервисов VK вырастет одномоментно в два раза, — отметила заместитель вице-президента VK по инфраструктуре и прикладным сервисам Елена Якупова. — Технические улучшения помогут пользователям получать больше удовольствия от сервисов VK независимо от их местоположения. Без задержек смотреть видео в высоком разрешении, слушать музыку, общаться, осваивать новые профессии и решать множество других задач.