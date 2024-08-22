VK увеличил скорость загрузки контента в пяти странах

Скорость загрузки разогнали на 30% Источник: Дарья Селенская











Общий трафик VK Видео с начала года вырос на 30%. При этом отдельные категории показали кратный рост. Так, детский контент вырос с начала года более чем в 4,5 раза, спортивные видео — в 5 раз, а просмотры развлекательных шоу в высоком разрешении — в 10 раз.

В условиях роста трафика VK оптимизировал свою CDN-сеть доставки контента. По данным компании, теперь более 150 CDN-узлов с кэш-серверами охватывают все федеральные округа России, а также страны СНГ. Это обеспечивает скорость загрузки контента на 20–30% для контента для пользователей в России, Казахстане, Таджикистане, Узбекистане и Беларуси.