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Страна и мир обзор Власти России сказали, как атака по Курской области повлияет на мирные переговоры. Новости за 14 августа

Власти России сказали, как атака по Курской области повлияет на мирные переговоры. Новости за 14 августа

Что произошло за сутки

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Уничтожение танка ВСУ показало Минобороны

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 14 августа.

Ход СВО

В Курской области продолжаются бои. Минобороны России отчиталось, что ВС РФ пресекли попытки прорыва мобильных групп ВСУ в районах Скрылевки, Левшинки, Семеновки, Алексеевского и Камышного.

Главное о событиях на границе мы собрали в отдельном материале. Прочитайте также, что о своей трагедии рассказывают беженцы.

За ночь Россию атаковали 117 беспилотников и четыре ракеты. Под ударом оказались сразу несколько регионов. Обломками повреждены здания, некоторые из них загорелись.

— Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре тактические ракеты и 117 БПЛА самолетного типа, — сообщило Минобороны.

В Белгородской области БПЛА атаковал автобус, двое мужчин получили ранения. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков планирует обратиться к правительству, чтобы ввести режим ЧС федерального масштаба.

МИД РФ — об атаке по Курской области

Посол по особым поручениям МИД РФ провел брифинг. На нем он заявил, что атака ВСУ поставила на паузу тему мирных переговоров.

— Есть констатация, что именно террористическими действиями на курском направлении Украина как минимум поставила на долгосрочную паузу трек, связанный с мирными переговорами, — передает ТАСС слова дипломата.

По оценке Мирошника, это было сделано «абсолютно сознательно».

— Потому что ведение переговоров с абсолютно неадекватным противником на сегодняшний день просто противоестественно. И об этом сказал президент [России Владимир Путин]. Поэтому вопрос о том, с кем вести переговоры, сегодня остается абсолютно актуальным, — сказал Мирошник.

Два военных самолета разбились во Франции

Во Франции случилась авиакатастрофа с участием двух военных самолетов. Об этом сообщают местные СМИ BFMTV и L'Est Républicain.

Речь идет о многоцелевых истребителях Rafale. Один из пилотов успел катапультироваться — он выжил, но получил ранения. Инструктор и курсант второго самолета всё еще разыскиваются. Два истребителя столкнулись друг с другом.

Новое дело о хищении

Чиновницу из Минобороны и модельера обвиняют в хищении почти 400 миллионов рублей. Детали дела рассказало издание «Коммерсантъ».

Речь идет о хищении денег при закупках медицинского оборудования в период пандемии коронавируса. В деле фигурируют двое: экс-замдиректора ФГУП «Главное военное строительное управление № 4» Лариса Леонтьева и ее приятель, московский модельер узбекского происхождения Ферутдин Закиров.

По данным следствия, весной 2020 года, в период разгара COVID-19, Леонтьевой поручили найти поставщика медоборудования, средств индивидуальной защиты и аппаратов ИВЛ для 16 медицинских центров Главного военно-медицинского управления Минобороны. Из-за закрытых границ и ряда ограничений, которые в тот момент устанавливали в некоторых странах, найти поставщика было непросто. Но помочь в этом деле вызвался модельер Закиров. На него Леонтьева вышла через общих знакомых.


Чиновница решила поставленную перед ней задачу, и весной 2020 года Минобороны получило 350 аппаратов за 400 миллионов рублей. Но заявленные аппараты ИВЛ оказались приборами для улучшения качества сна пациентов с апноэ. Как итог, цена за прибор была в десять раз выше рыночной.

Другие новости

ТАСС: 85 российских спортсменов получили аккредитации для участия в Паралимпийских играх в Париже. Еще 7 атлетов проходят проверку.

В Ингушетии был объявлен режим ЧС. Причина — гибель урожая от аномальной жары, которая превышала +40 °С. Региональный Минсельхоз отчитался, что принял все необходимые меры для снижения рисков потерь урожаев, но их оказалось недостаточно из-за отсутствия влаги.

ПО ТЕМЕ
ВСУ Атаки Франция Спецоперация Минобороны
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Комментарии
20
Инженер1
14 августа 2024, 21:44
Супер-элитная недвижимость оказалась под угрозой сноса: поместье бывшего заместителя главы МО Тимура Иванова на берегу Волги могут снести из-за того, что у местных властей как-то совершено неожиданно открылись глаза, и они обнаружили, вы не поверите - самострой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Не хибарка, не сарайка, а натуральный дворцово-парковый ансамбль, который ник-то-никто не видел, пока заказчик был на посту, а как пост утратился по не зависящей от заказчика причине - так все узрели и обомлели! И возмутились, конечно же! Ну как не возмутиться таким вот, это же позатейливее пятого измерения, Булгаковым предсказанного, будет! Площадь основного дома составляет 3 тыс. кв. м, внутри имеются СПА-комплекс и бассейн. На участке в восемь гектаров есть небольшие домики для прислуги и вертолетная площадка с ангаром.
Гость
14 августа 2024, 21:01
Никаких переговоров с нынешней Украиной быть не может. Украина должна быть уничтожена. Безжалостно уничтожена!
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