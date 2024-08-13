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Страна и мир «Поставить капельницу отказали»: туристы предупредили о ротавирусе и условиях отдыха в Абхазии

«Поставить капельницу отказали»: туристы предупредили о ротавирусе и условиях отдыха в Абхазии

Публикуем подробный отзыв

431
3 комментария
Пляжное кафе в Абхазии

«До момента посадки в самолет мы как-то плохо верили в происходящее. За стоимость похода в супермаркет улететь в Сочи с Урала! Приземлившись, растерянно оглядывались: всё так быстро произошло, что ни составить плана действий, ни даже забронировать гостиницу мы не успели», — житель Уфы вместе с подругой смогли купить дешевые билеты на самолет и решили рвануть на море.


Прилетев в Сочи, ребята сели на «Ласточку» и отправились в Сухум. Ближайшие несколько дней прошли с приключениями — приятными и не очень. Подробности автор отзыва оставил в канале «Тонкости туризма». Итак, чем же запомнилась россиянам эта поездка в Абхазию?

Напоминает поздние 90-е

Давайте скажем честно: с первого взгляда в Абхазию влюбиться трудно. Потому что сначала попадаешь не в ее великолепную природу, а в довольно обветшалую инфраструктуру того места, куда вы прибыли. Это немного напоминает поздние 90-е. Нет, дела идут, строятся новые гостиницы и рестораны, но слишком долгое время всё оставалось без ухода, многие здания уже не подлежат восстановлению, но и на снос денег нет. Однако уже на второй-третий день глаз замыливается и на такие недостатки перестаешь обращать внимание.

Мы прибыли в Гагру после обеда. Вообще, сама ж/д станция Гагра — это уже Новая Гагра. А самые красоты советской архитектуры и основная часть туристической инфраструктуры расположены в старой части, на станции Гагрипш. Выйдя из поезда, мы обратились к одной из женщин с плакатиком «Комната». Скажу сразу: комната нам не понравилась (маленькая и душная), и мы просто пошли дальше, заглядывая в наиболее чистенькие дома. На улице Адыгаа нам показал светлую комнату с балконом и удобствами в номере мужчина по имени Нестор. Большая четырехэтажная гостиница на 80% пустовала. Там мы и остановились за 1200 рублей в сутки.

Набережная Гагры

Быстро переоделись — и к морю

Новая Гагра — это такой спальный район: везде заборы гостиниц и домов местных жителей. Зато по пути к морю идешь через гагрский рынок. Здесь есть всё. Понравился местный сыр, много видов — сулугуни, брынза, чечил, адыгейский. С разной степенью солености и разной формы.

Мы запомнили определенную хозяйку и брали всё время у нее. Не понравилась ананасная дыня — маленькая дынька чуть больше кулака, красивого оранжевого цвета, но совершенно неопределенного вкуса и дорогая (150 рублей штучка).

Напротив рынка, на улице Саят-Нова, работает магазин, маскирующийся под «Пятерочку» и всегда полный народу. Там мы покупали бутилированную воду, вино, хлеб и вкусняшки к чаю. Чуть выше рынка по той же улице есть столовая «Династия» — вполне себе приличный шашлык, готовят при вас, цены — около 350 рублей за порцию вместе с маринованным луком и лавашем.

До моря оказалось недалеко (город узкой линией вытянулся между горным хребтом и морем). Мы вышли на пляж рядом с рощей экзотических растений, которая, к сожалению, находилась на территории отеля. Хотя на нее и был вход со стороны набережной через разрушенную ограду, мы не рискнули туда залезть и полюбовались со стороны.

Пляж галечный, достаточной мелкий, вход в воду пологий и вполне приемлем для детей. Море в Абхазии чистое на вид и, как мне показалось, немного теплее, чем в Краснодарском крае. Пляж неблагоустроенный — просто пляж и парочка кафе — напоминаю, это окончание Новой Гагры, в центре всё более цивильно.

В первый же день случилась характерная история. На краю пляжа стояла порядком раздолбанная кабинка для переодевания. Ну какая-никакая, но все ею пользовались, так как другой на ближайшие полкилометра не было. И вот на третий день, придя на пляж, я ее не обнаружил — осталось только бетонное основание. Зато там, где были прибрежные киоски, появилась надпись «Душ. Туалет. Переодеться». Естественно, платно.

Связь, курение и бездомные собаки

Местная симка стоила около 800 рублей. Но можно обойтись и без нее, что мы и сделали. Тут в каждом кафе и магазинчике, даже на пляже, есть Wi-Fi, все делают переводы через Сбер или платят наличкой.

В Абхазии, особенно в Гагре, много бездомных собак, но они очень добродушные и безобидные. Ни разу не видел, чтобы хоть на кого-то гавкнули или огрызнулись. Как-то мы шли по узенькой дороже, а поперек нее стоял большой пес и задумчиво смотрел через забор. Навстречу шла местная пара, и мужик прямо открытой коляской, практически ребенком, толкнул этого замешкавшегося пса. Тот спокойно и виновато отошел в сторону, а гордый мужлан проследовал мимо.

Закона о запрете курения в общественных местах тут, похоже, нет. Больше всего напрягает, когда курят водители маршруток и такси. Некоторые деликатно выставляют сигарету за водительское окно, но по причине жары окна в маршрутке открыты и всё затягивает в пассажирские окна. Я пару раз делал замечания, и водители неохотно (без скандала) выбрасывали сигареты, но потом надоело на это внимание тратить.

Типичная еда в Абхазии

Чача с солью от ротавируса?

На следующий день после прибытия в Гагру нас свалил ротавирус. Вечером мы пошли в ресторан в Старой Гагре, но не дошли до него: Любу неожиданно скрутило и стошнило под какую-то развесистую пальму. Мы поняли, что надо сворачиваться, и сели в подошедшую маршрутку.

Доехав до гостиницы, я завел пошатывающуюся подругу домой. В течение вечера положение только продолжало ухудшаться, живот крутило, появилась температура. Ну а к ночи дошло дело и до меня. Тогда мы через хозяина позвонили в скорую, но она к нам приехать не пожелала, сказала вызывать такси и ехать в приемный покой больницы. Хозяин поддерживал нас морально и вызвал знакомого шофера по умеренной цене. Попутно он сказал, но мы не прислушались: «Лучшее средство — это чача с солью». Однако после таких тошнотиков мысль о чаче, да еще и с солью, вызывала сильное отторжение.

Приехали в городскую больницу. В приемном покое никого не было, и только минут через 15 пришла медсестра, которая привела заспанную докторшу. Нам сделали укол противорвотного и еще какой-то. На просьбу поставить Любе капельницу от обезвоживания отказали: видимо, не хотели сидеть и ждать, пока она прокапается.

Я предложил оплатить.

— А вы и так оплатите, — обрадовала меня медсестра. — По две тысячи с человека.

Может, я и заплатил бы, если они прокапали Любу, а тут просто злость взяла из-за этих эскулапов. К счастью, я вспомнил о соглашении между РФ и Абхазией о бесплатном оказании экстренной медицинской помощи и козырнул этим. Медсестра заметно увяла, но капельницу даже за деньги всё равно отказалась ставить. Почему? Я так и не понял.

Зря мы его не послушали

На следующий день я довольно быстро поправился, а вот Люба оставалась в постели еще пару дней. Нестор, глядя, как я таскаю ей в номер манную кашку, еще пару раз предложил чачу с солью, но, видя отсутствие энтузиазма, не стал настаивать. А зря мы его не слушали! На третий день он поймал нас на кухне, сказал: «Глаза мои больше не могут на это смотреть!» — всыпал в стакан чайную ложку соли с горкой, налил воды и велел Любе выпить. Люба выпила, и... на этом всё закончилось.

Если до этого мы после каждого приема пищи тревожно прислушивались к организму, то теперь всё стало намного лучше. Это дело у нас отняло три дня отдыха, и мы жалеем, что сразу не послушали нашего заботливого хозяина Нестора. Кстати, кола от ротавируса вроде помогала, но так неуверенно, а вот соль сразу дала эффект.

В дальнейшем я убедился в однозначной действенности этого народного средства. Через пару месяцев был в Абхазии по работе и снова подхватил ротавирус. Никакого иммунитета, как я надеялся, не выработалось! Так я сразу же вдарил с получасовыми промежутками три стакана круто подсоленной воды. Меня основательно прочистило, и все закончилось буквально за полдня!

Фотозона для туристов

Чем заняться в Гагре?

Мы гуляли по живописной Старой Гагре, заходили в хорошие рестораны (один знаменитый «Гагрипш» чего стоил! Но дороговато, безусловно), даже чачу попробовали — без соли, конечно! Ели фрукты, много лежали на пляже и купались даже в сильное волнение, вызывая естественное раздражение у спасателей.

Покатались на колесе обозрения и посмотрели на Гагру сверху. Ели непревзойденный хачапури с яйцом и перченую сочную самсу.

Маленький лайфхак на пляже: когда вы что-то берете в кафешке, вам сообщают пароль от Wi-Fi для платежа. В дальнейшем вы можете просто расположиться рядом и пользоваться интернетом: роутеры там обычно довольно мощные.

Хоть мы были в Гагре не так долго, привезли из Абхазии восхищение ее природой, добрыми и отзывчивыми людьми. Несомненно, еще не раз вернемся туда.

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Комментарии
3
Гость
13 августа 2024, 20:31
Капельницу в стабильной россии ставят только в москве, московской области и кавказе, говорят можно выпросить в питере
Гость
13 августа 2024, 20:45
Наверное думали, куда ехали? Дикая Страна, дикие люди, почти как в России.
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