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Страна и мир Спецоперация на Украине Удары по Курской области: эксперты — о том, нужно ли объявлять мобилизацию и военное положение

Удары по Курской области: эксперты — о том, нужно ли объявлять мобилизацию и военное положение

Рассказываем, насколько велика вероятность введения ограничительных мер в России

1 589
42 комментария
6 августа на территорию Курской области вошли украинские военные

За последние несколько суток Курская область подверглась масштабному удару. После обстрела в приграничных районах начались бои: по данным Минобороны, группировка из 1000 украинских военных попыталась прорваться на территорию России с «целью захвата территории». А местные региональные власти объявили эвакуацию из обстрелянных районов.

В связи с присутствием украинских военных в приграничных районах Курской области военкоры и общественные деятели стали писать о необходимости введения военного положения или мобилизации в России. Известный политолог и философ Александр Дугин, комментируя происходящее, призвал к объявлению в стране мобилизации. Военкор и автор Telegram-канала «Тринадцатый» (262 тысячи подписчиков) высказался и за то, и за другое.

MSK1.RU опросил военных экспертов на предмет того, введут ли в России режим мобилизации или военного положения в свете указанных событий.

«Военное положение — вещь обоснованная»

Полковник и военный эксперт Михаил Тимошенко в разговоре с MSK1.RU высказался за введение военного положения. Правда, только в тех регионах, где сейчас идут боевые действия: по мнению специалиста, всеобщее военное положение может подорвать авторитет власти.

— Военное положение в областях, прилегающих к границе, — вещь обоснованная. Но если оно будет на территории всей страны, к чему это приведет? Я не думаю, что это повысит авторитет власти, а в результате мы получим новое поколение релокантов, — рассказал MSK1.RU ведущий эксперт программы «Военное ревю».

Всеобщая мобилизация? Можно говорить что угодно. Я застал те времена, когда еще про победу коммунизма говорили. Точно нет.

«Не вижу никаких оснований»

Политолог и президент «Центра системного анализа и прогнозирования» Ростислав Ищенко отметил в беседе с MSK1.RU, что все разговоры о мобилизации и военном положении несут провокационный характер. Как считает Ищенко, сейчас нет ни малейшей вероятности введения какого-либо особого режима в связи с происходящим в Курской области.

— У нас много дураков, которые постоянно галдят про мобилизацию. Вот уже два года как. По любому поводу хотят поставить под ружье пять, десять или тридцать миллионов граждан. Я считаю, что такой вероятности нет. И необходимости тоже, — поделился своим мнением Ищенко с MSK1.RU.

Не вижу никаких оснований для мобилизации.

Полковник и военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин, в свою очередь, полагает, что вопросы мобилизации и военного положения должны обсуждать исключительно в органах власти.

— Самое негодное дело, когда журналисты будут рекомендовать профессионалам, администрациям тех или иных регионов, как им поступать в том или ином случае. Это всё будет решать руководство Курской области и руководство страны, — рассказал эксперт MSK1.RU.

«Что будет завтра, мы не знаем»

Учредитель Ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» и военный адвокат Олег Жердев объяснил, какие последствия повлечет введение военного положения для приграничных областей РФ.

— Военное положение — это особый режим, который вводится на территории, на которой ведутся военные действия. При нём ограничиваются конституционные и иные права граждан. Может вводиться цензура, может вводиться ограничение на свободное передвижение — комендантский час. Также могут создать отряды территориальной обороны и привлечь к ней гражданских лиц, — сообщил MSK1.RU военный юрист Жердев.

Стоит ли его вводить? Я не знаю. Это решение в соответствии с законом принимает президент.

При этом Жердев отметил, что стоит различать понятия «мобилизация» и «военное положение».

— Военное положение — это особый правовой режим. Мобилизация, по сути, это укомплектование или формирование Вооруженных сил и их воинских подразделений — прерогатива Генштаба. Министр обороны занимает позицию о том, что в настоящее время нет необходимости объявлять мобилизацию. Но что будет завтра, мы не знаем, — разъяснил военный адвокат Жердев.

Напомним, в Курской области пострадало 66 человек, из них 9 — дети. В связи с этими событиями власти Подмосковья направили 15 автобусов, которые должны забрать детей из региона и разместить их во временных пунктах в Клину, Подольске и Пушкино.

ПО ТЕМЕ
Мобилизация Военное положение СВО Курская область
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Комментарии
42
Инженер1
9 августа 2024, 07:35
"всеобщее военное положение может подорвать авторитет власти." А власти на наплевать на это отношение не клевретов этой власти?
Гость
9 августа 2024, 08:05
В России штат так называемых "силовиков" больше, чем в любой другой стране мира, так почему периодически появляются строки про мобилизацию? Что все силовики обессилели? Или на заслуженну пенсию в 35 ушли?
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