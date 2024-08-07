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Страна и мир «VK видео» стали устанавливать в 4,5 раза чаще на фоне проблем с YouTube

«VK видео» стали устанавливать в 4,5 раза чаще на фоне проблем с YouTube

Пользователи скачивают приложение более 250 тысяч раз в сутки

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3 комментария
На фоне сложностей с популярным видеохостингом россиянам приходится искать альтернативы

Приложение «VK видео» в августе стали устанавливать в 4,5 раза чаще в сравнении со средними данными за июль на фоне сложностей с доступом к видеохостингу YouTube. В настоящее время регистрируется более 250 тысяч инсталляций в сутки, сообщает 7 августа ТАСС со ссылкой на данные от самой соцсети.

Также за указанный период выросли суточное время просмотра видеороликов всеми пользователями (на 25%) и количество поисковых запросов (на 86%). Чаще всего в приложении ищут популярные развлекательные передачи, каналы блогеров, научно-популярный, детский и образовательный контент, а также новости с Олимпиады.

Ранее видеохостинг YouTube, принадлежащий компании Google, перестал воспроизводить видео в высоком разрешении почти во всех браузерах на десктопных компьютерах в России.

«Ростелеком» объяснял это «техническими проблемами» в работе оборудования, принадлежащего Google, влияющими на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов. При этом Google опровергла информацию о том, что сбои в работе YouTube являются следствием технических сбоев или проблем с их оборудованием.

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Комментарии
3
Гость
7 августа 2024, 20:14
Сказочники, на фиг они нужны смотрю Ютуб и телегу иногда
Гость
7 августа 2024, 20:29
Если You Tube не понимает русский язык, не хочет выполнять российских законов, вводит сплошные запреты на российскую информацию, не поддерживает свою аппаратуру, то мы здесь не при чем. За что боролся американский агент, на то и напоролся.
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