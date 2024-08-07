«VK видео» стали устанавливать в 4,5 раза чаще на фоне проблем с YouTube

На фоне сложностей с популярным видеохостингом россиянам приходится искать альтернативы Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Приложение «VK видео» в августе стали устанавливать в 4,5 раза чаще в сравнении со средними данными за июль на фоне сложностей с доступом к видеохостингу YouTube. В настоящее время регистрируется более 250 тысяч инсталляций в сутки, сообщает 7 августа ТАСС со ссылкой на данные от самой соцсети.



Также за указанный период выросли суточное время просмотра видеороликов всеми пользователями (на 25%) и количество поисковых запросов (на 86%). Чаще всего в приложении ищут популярные развлекательные передачи, каналы блогеров, научно-популярный, детский и образовательный контент, а также новости с Олимпиады.



Ранее видеохостинг YouTube, принадлежащий компании Google, перестал воспроизводить видео в высоком разрешении почти во всех браузерах на десктопных компьютерах в России.

