На телефонах с Android нашли вирус, который следит за россиянами: новости 5 августа

По данным «Лаборатории Касперского», вирус мог шпионить с середины 2021 года Источник: Дарья Пона / 74.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 5 августа.



Задержание вербовщиков

В Тюмени задержали двух религиозных деятелей, которые вербовали россиян и отправляли их к террористам в Сирию. По данным Следственного комитета, вербовке подверглись 19 человек.

Задержание попало на видео Источник: НАК России

Также россиян склоняли к сбору денег для финансирования террористической организации «Исламское государство» (деятельность запрещена на территории РФ). Внимание силовиков привлекло видео проповеди, размещенное в Сети одним из задержанных. В нем эксперты нашли признаки оправдания и пропаганды террористической деятельности. Проповедников отправили под арест.

Хищение в парке «Патриот»

Директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова и заместителя начальника ГУ инновационного развития Минобороны России Владимира Шестерова задержали по делу о мошенничестве. Ахмедов уже заключен под стражу, а меру пресечения Шестерову суд еще не избрал.



По версии следствия, они причастны к хищению бюджетных средств, выделенных парку «Патриот» и конгрессно-выставочному центру. Сумма хищений при госзакупках составляет более 40 миллионов рублей, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Им грозит до десяти лет лишения свободы.



Подробнее о подозреваемых мы рассказывали в этом материале.

Wildberries — всё

Маркетплейс Wildberries официально объединился с рекламным оператором Russ Outdoor. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Изменения вступили в силу в офертах 5 августа. При этом в ежедневной работе платформы ничего не изменилось: доставка, хранение и выдача заказов выполняются в обычном режиме.

О скандальной сделке и ее последствиях можно прочитать здесь.



Слежка через Android

Специалисты «Лаборатории Касперского» нашли вирус, который используется Android-устройствами для слежки за россиянами. Софт получил название LianSpy, сообщает ТАСС.

Троян мимикрирует под системные приложения и финсервисы. Он может собирать список контактов с зараженного девайса, данные журнала звонков, списки установленных приложений и даже записывать экран смартфона при открытии определенных приложений, преимущественно мессенджеров.

По данным «Лаборатории Касперского», вирус мог шпионить с середины 2021 года, но обнаружить его удалось только весной 2024-го.

Падение биткоина

Этим утром курс биткоина упал ниже 50 тысяч долларов. Это самое низкое значение с января 2024 года и самое резкое падение криптовалюты с 2021-го, сообщает РБК.