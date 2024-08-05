На телефонах с Android нашли вирус, который следит за россиянами: новости 5 августа

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 5 августа.
Задержание вербовщиков
В Тюмени задержали двух религиозных деятелей, которые вербовали россиян и отправляли их к террористам в Сирию. По данным Следственного комитета, вербовке подверглись 19 человек.
Также россиян склоняли к сбору денег для финансирования террористической организации «Исламское государство» (деятельность запрещена на территории РФ). Внимание силовиков привлекло видео проповеди, размещенное в Сети одним из задержанных. В нем эксперты нашли признаки оправдания и пропаганды террористической деятельности. Проповедников отправили под арест.
Хищение в парке «Патриот»
Директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова и заместителя начальника ГУ инновационного развития Минобороны России Владимира Шестерова задержали по делу о мошенничестве. Ахмедов уже заключен под стражу, а меру пресечения Шестерову суд еще не избрал.
По версии следствия, они причастны к хищению бюджетных средств, выделенных парку «Патриот» и конгрессно-выставочному центру. Сумма хищений при госзакупках составляет более 40 миллионов рублей, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Им грозит до десяти лет лишения свободы.
Подробнее о подозреваемых мы рассказывали в этом материале.
Wildberries — всё
Маркетплейс Wildberries официально объединился с рекламным оператором Russ Outdoor. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Изменения вступили в силу в офертах 5 августа. При этом в ежедневной работе платформы ничего не изменилось: доставка, хранение и выдача заказов выполняются в обычном режиме.
О скандальной сделке и ее последствиях можно прочитать здесь.
Слежка через Android
Специалисты «Лаборатории Касперского» нашли вирус, который используется Android-устройствами для слежки за россиянами. Софт получил название LianSpy, сообщает ТАСС.
Троян мимикрирует под системные приложения и финсервисы. Он может собирать список контактов с зараженного девайса, данные журнала звонков, списки установленных приложений и даже записывать экран смартфона при открытии определенных приложений, преимущественно мессенджеров.
По данным «Лаборатории Касперского», вирус мог шпионить с середины 2021 года, но обнаружить его удалось только весной 2024-го.
Падение биткоина
Этим утром курс биткоина упал ниже 50 тысяч долларов. Это самое низкое значение с января 2024 года и самое резкое падение криптовалюты с 2021-го, сообщает РБК.
За сутки общая капитализация крипторынка просела более чем на 400 миллиардов. Объем ликвидаций позиций трейдеров превысил 1 миллиард долларов, большинство из них — лонги по Ethereum и BTC.