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Зима Эксперт Морозы или слякоть? Климатолог рассказал, какую погоду ждать зимой в Центральной России

Морозы или слякоть? Климатолог рассказал, какую погоду ждать зимой в Центральной России

Прогноз на будущий сезон

279
2 комментария
Какая погода будет зимой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКакая погода будет зимой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Какая погода будет зимой

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Климатолог Владимир Клименко рассказал, какую погоду ждать зимой 2025/2026 года. По данным специалиста, она будет теплее обычной, но холоднее прошлогодней.

«Я уверенно говорю, что жители России никогда больше не встретятся с очень холодными зимами», — сообщил заведующий лабораторией глобальных проблем энергетики МЭИ, академик РАН Владимир Клименко.

Климатолог отмечает: последняя по-настоящему морозная зима была в России в 1987 году.

«В тот год средняя температура января была -17,5 градуса, а зимы в целом — -10,5 градуса. Это значит, что как минимум неделю-две стояли тридцатиградусные морозы. Но ничего подобного мы больше не увидим. Никогда. Ну, по крайней мере, в ближайшие 200–250 лет — это я вам гарантирую. А что будет дальше — уже трудно предсказать». 

Зима прошлого года оказалась аномально теплой. Как объяснил климатолог, на погоду влияет глобальное потепление. Вследствие этого температуры зимой повышаются примерно в три раза быстрее, чем летом.

«К примеру, в январе 2025 года средняя температура в Москве оказалась положительной: +0,2 градуса. Это соответствует климатической норме Берлина. Средняя температура всей зимы в этом году в столице России составила -2,3 градуса. Поэтому, даже если в такие зимы случаются холодные дни, в целом зима всё равно остается значительно теплее, чем раньше», — пояснил Владимир Клименко.

Как вы относитесь к прогнозу теплой зимы 2025/2026 года?

Рад(а), зима без морозов — это комфортно
Нейтрально, зима как зима
Жаль, люблю настоящую зиму с морозами и снегом
Тревожно — похоже, глобальное потепление реально
Не верю в такие долгосрочные прогнозы
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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
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Комментарии
2
Гость
5 минут
на завтра доблестные сотрудники Гидрометцентра не могут дать сбывающийся прогноз а тут на зиму 😂
Гость
1 час
Вы чё там, больные, в пятницу, про зиму писать?
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