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Зима репортаж «Круто! Мы это увидели!» Что происходит в субтропическом Сочи, где третий день валит снег

«Круто! Мы это увидели!» Что происходит в субтропическом Сочи, где третий день валит снег

Как переживают стихию сочинцы и гости курорта

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3 комментария
Мимоза расцвела и не ожидала такого подвоха в виде снега | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RUМимоза расцвела и не ожидала такого подвоха в виде снега | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Мимоза расцвела и не ожидала такого подвоха в виде снега

Источник:

Субтропический Сочи третий день продолжают терзать сильнейшие снегопады. Коммунальщики хоть и отчитываются, что ситуация под контролем, улицы и дороги вовремя очищаются — на самом деле, нет. Даже в Красной Поляне, на уборку которой город якобы бросил все силы, улицы остаются заваленными. Ну не ожидали местные власти такого подвоха в конце зимы — сильнейших метелей. Сочинцы набрались терпения, не пользуются автомобилями, предпочитая ходить пешком. Подробности — в материале SOCHI1.RU.

Лучше пешком | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RUЛучше пешком | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Лучше пешком

Источник:

Снег в Сочи — ничего удивительного

— Смотри, какая красота вокруг, когда такое еще увидишь? — говорит мужчина, с которым мы вместе выбирались из засыпанного снегом сочинского села. Оказалось, что это коренной житель курорта Сергей Рыбаков. Он уверен: Сочи уже не тот. Вот во времена его детства, которое пришлось на 70-е годы, были снегопады, неделями откопаться из домов не могли. Мело часто и обильно, утверждает Сергей.

Заснеженный лес | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RUЗаснеженный лес | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Заснеженный лес

Источник:

— Тогда были настоящие зимы и не было никаких вредителей, их подмораживало. А мы катались с горок, лепили снеговиков и готовились к зиме серьезно, не то, что сейчас. Небольшой снежок, и все застонали, город встал, — говорит Сергей. — А раньше — печки в каждом доме и поленницы во дворах, не заготовишь — замерзнешь. Провода часто обрывались под снегом, и сочинские сёла погружались во тьму.

Самый надежный транспорт на все времена | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RUСамый надежный транспорт на все времена | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Самый надежный транспорт на все времена

Источник:

— Это новые сочинцы теперь шокированы снегопадом: этот Сочи сломался, несите новый. Они постят как сумасшедшие фотографии пальм под снегом в соцсетях. Для нас снег в Сочи — ничего удивительного, — говорит Сергей. Он уверен, что местные коммунальщики провалили свою работу, а ведь могли раз в год постараться и нормально убирать снег с улиц, а не только отчитываться.

— Автобус в наше село уже третий день не приезжает. Такси вызвать не смог: никто не едет по опасным дорогам. Достаточно же просто пустить грейдеры, а потом полить морской водой дороги, и все будут рады, — говорит мой собеседник, но признаётся, что прогуляться по морозцу с утра тоже неплохо.

Фото на фоне заснеженной пальмы | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RUФото на фоне заснеженной пальмы | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Фото на фоне заснеженной пальмы

Источник:

Пусть туристы радуются, а мы переживаем

Необычно видеть пляжи и набережные Сириуса в снегу, как будто не в субтропиках прогуливаешься, а в Сибири. Несмотря на обильный снегопад, у моря много людей: когда еще можно сделать уникальные фотографии пляжей в снегу? Местным жителям некогда любоваться: они бегут по делам.

Сочинцы достали все свои теплые одежды | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RUСочинцы достали все свои теплые одежды | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Сочинцы достали все свои теплые одежды

Источник:

— Туристы пусть радуются, а мы просто переживаем эти дни. Транспорт еле ходит, на дорогах каша, мокро, на работу сложно добираться. Чему нам радоваться-то? — говорит пробегающая мимо жительница Сириуса Нина Малинина. И она согласна, что раньше зимы в Сочи были намного суровее и снег даже у моря выпадал часто, а не раз за зиму.

Снег&nbsp;— не повод отказываться от бега | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RUСнег&nbsp;— не повод отказываться от бега | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Снег — не повод отказываться от бега

Источник:

Это очень красиво

А туристы, кстати, действительно радуются снегопаду: хоть у моря сейчас прохладно, промозгло и сыро, когда еще увидишь пляжи и пальмы в снегу?

Не зря верхушки пальм связывали | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RUНе зря верхушки пальм связывали | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Не зря верхушки пальм связывали

Источник:

Ирина Мозолевская приехала в отпуск из Москвы. «Там в этом году особо большого снега не было», — говорит туристка, зато в Сочи наблюдает его уже три дня.

— Это очень красиво. Фотографии солнечного Сочи есть у всех, кто здесь был. А вот снег на пальмах и других растениях — это редкость. Мне нравится: тепло, снежок падает крупными хлопьями, море шумит. Берешь горячий кофе и идешь смотреть и дышать, — говорит Ирина.

Снеговичок пригорюнился | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RUСнеговичок пригорюнился | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Снеговичок пригорюнился

Источник:

Туристы из Сургута Марина и Илья Неволины шокированы таким Сочи. Они ехали за солнцем и зеленью, а тут прямо как в Сургуте, только чуть теплее.

— Читали, что в это время в Сочи цветут розы и другие цветы, тепло до +20 градусов, а по факту — снег. Не повезло, холодно очень, хотя температура воздуха плюсовая. У нас еще неделя отдыха, может, еще наладится погода, а пока тут тоска, — говорит Марина. По ее словам, заняться на курорте в такую погоду особо нечем, не нагуляешься. Сходили в кино, в торговый центр, в спа — вот и все развлечения.

Запомним до следующей зимы | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RUЗапомним до следующей зимы | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Запомним до следующей зимы

Источник:

А вот молодая семья Ивлеевых из Санкт-Петербурга просто в восторге: всегда мечтали увидеть снег на черноморском побережье. Приезжали несколько лет подряд в горы кататься, всегда останавливались в отеле у моря и никогда не видели там снег.

— Круто! Мы это увидели! Здесь вообще снег совершенно другой, чем по всей России. Мокрый, тяжелый, ароматный — такое впечатление, что морем напитанный. Нам всё нравится: и сочинские склоны, хоть и закрываются трассы часто из-за погодных условий, и сам город, и его природа, — рассказала Настя Ивлеева. Фотографии из заснеженного курорта набирают в ее соцсетях тысячи лайков, ведь россияне думают, что Сочи — это только солнце, пляжи и пальмы: оказывается, нет.

Снег на пляже&nbsp;— редкость | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RUСнег на пляже&nbsp;— редкость | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Снег на пляже — редкость

Источник:
Немного морозца субтропической растительности не повредит | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RUНемного морозца субтропической растительности не повредит | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Немного морозца субтропической растительности не повредит

Источник:
Необычный пейзаж | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RUНеобычный пейзаж | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Необычный пейзаж

Источник:
Желающих искупаться в бассейне нет | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RUЖелающих искупаться в бассейне нет | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Желающих искупаться в бассейне нет

Источник:
Всё равно уютно | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RUВсё равно уютно | Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Всё равно уютно

Источник:

К слову, если туристы снегу рады, чего не скажешь о коммунальщиках, то несладко сейчас и спасателям. Накануне на южном склоне горы Аибги сошла снежная лавина. Произошло это за пределами оборудованных трасс курорта «Роза Хутор» на прилегающей к границам курорта зоне катания. Два фрирайдера, которые находились рядом с сошедшей лавиной и самостоятельно не могли вернуться на территорию курорта, передали спасателям свои координаты. Их удалось спасти. Третий турист пропал, никакой информации о нем так и не появилось, спасатели остановили поиски из-за сложных погодных условий. Известно, что друзья сами пытались откопать из-под снега товарища, но их накрыло новой лавиной. СКР начал проверку по факту исчезновения человека.

Обстановка в Сочи начнет меняться только в четверг: циклоны, наступающие из Скандинавии, вытеснят к берегам Черного моря антициклон, располагавшийся ранее в средней полосе Русской равнины. Под его натиском снеговые тучи будут вынуждены отступить к предгорьям Урала, а в южных регионах страны погода наконец-то пойдет на поправку. В результате выглянувшее солнце начнет прогревать воздух. С четверга осадки прекратятся, и холодная аномалия начнет сокращаться: в субботу, днем, уже до +8 градусов. Таким образом, к выходным главный курорт России полностью избавится от сугробов.

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Комментарии
3
Гость
9 часов
ПОФИГУ 👎 мы на кавказ не ездим и не поедем к ним никогда 😡👎
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