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Зима «Температура понизится»: Центральную Россию в середине февраля заметет снегом

«Температура понизится»: Центральную Россию в середине февраля заметет снегом

Каких отметок ждать на термометрах

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1 комментарий
В Ярославской области изменится погода | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославской области изменится погода | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области изменится погода

Источник:

В Ярославской области в ближайшие дни похолодает. О том, что столбики термометров в Центральной России опустятся, сообщили в центре «Фобос».

— Небольшие снегопады, наблюдающиеся на Русской равнине, сопровождают поток арктического воздуха. В результате к воскресенью дневная температура в средней полосе и на Северо-Западе понизится до −5…−10 °C, — рассказали в «Фобосе».

По данным специалистов, похолодание начнется с субботы, 15 февраля.

— В Центральной России уже завтра столбики термометров поползут вниз. В Москве после сегодняшних −4 °C температура понизится до −6 °C, а самым холодным днем в столице окажется воскресенье — в полуденные часы около −8 °C. Всё это время будет сыпать небольшой снег, так что снежный покров продолжит восстанавливаться, и к понедельнику его высота достигнет 3–6 см, — рассказали в «Фобосе».

Погода по дням

По данным сервиса «Погода 76.RU» вечером 14 февраля похолодает до −9 °C, пасмурно, небольшой снег. Утром 15 февраля −12 °C, осадки сохранятся в течение всего дня. Ночью 16 февраля −14 °C, снегопад продолжится. К вечеру похолодает до −16 °C, осадки сохранятся.

«Гидрометцентр России» сообщает, что в ночь на субботу, 15 февраля, будет -12 °C, пройдет небольшой кратковременный снег. Днем потеплеет до -8 °C, осадки сохранятся.

Ночью 16 февраля -13 °C, небольшой снег. Днем -11 °C, без осадков.

В ночь на 17 февраля -15 °C, облачно, без осадков. Днем -9 °C, облачно, небольшой снег.

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Комментарии
1
Гость
22 минуты
Да нас ждут страшные снегопады.Гисметео через две недели обещает до 8 см. снежного покрова.Это ужасно!
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