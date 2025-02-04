Что нужно обязательно посадить в феврале: лунный календарь для садоводов

Срок посадки зависит от места, где будет в итоге плодоносить растение Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Февраль — самое время рассады цветов и овощей на ближайший сезон. Этим важно заняться вовремя, потому что потом можно остаться без урожая. Чтобы этого не случилось, мы вместе с опытными агрономом подготовили список того, что обязательно нужно посеять, и приложили к нему лунный календарь, который наглядно покажет — когда стоит браться за семена, а когда лучше отложить их в сторону.

Что сажать в феврале

В феврале главными культурами для посева станут перцы и баклажаны. В первую очередь нужно заняться ими. Месяц не очень загружен дачными делами, поэтому можно смело браться и за семена репчатого лука.

Среди цветов в самом начале месяца нужно досеять эустомы. Также стоит заняться рассадой петунии, лобелии и дилихондры.

В феврале начинается посевной сезон Источник: Юрий Орлов / NGS.RU











В течение месяца можно сеять землянику, сельдерей и лук-порей.

Важно помнить, что в феврале и марте любую рассаду, кроме лука, придется досвечивать минимум по два часа утром и вечером. Иначе растения будут вытягиваться и станут слабыми.

Когда сеять перцы и баклажаны

Чтобы рассада перцев и баклажанов была крепкой и готовой к высадке и при этом не переросла, важно высчитать правильное время посева. Между ним и высадкой на постоянное место должно пройти 65–75 дней в зависимости от сорта.

— Слишком переросшая рассада хуже приживается и дает меньше урожая, поэтому слишком торопиться не нужно, — предупреждает агроном Людмила Шубина. — Растение с маленькими перчиками не будет в полной мере плодоносить. Возникнут проблемы и с корневой системой.

Людмила Шубина — агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Позднеспелые сорта перцев и баклажанов для отапливаемых теплиц сеют с 10 февраля , для неотапливаемых теплиц — с 20 февраля . Скороспелые культуры для открытого огорода нужно посеять с 1-го по 15 марта , самый поздний срок — 20 марта .

По лунному календарю садовода перцы и баклажаны следует сеять в феврале: 1, 2, 4, 9, 10, 11, 12, 13-го , в марте: 8, 9, 12, 20, 27 . Самые неблагоприятные дни для посева — это 27 февраля и 28, 29, 30-е марта .

Когда сеять сельдерей, лук и землянику

Сельдереи всех видов можно сеять в течение февраля — листовой, черешковый, корневой. Посев поверхностный, семена заглублять в грунт не нужно. Такая же ситуация с земляникой садовой или еще ее называют клубникой. Лучше, конечно, завершить посев до середины февраля, но срок больше зависит от выбранного сорта.

Все виды лука также стоит посеять в феврале, когда дачных дел не так уж и много. Лучше всего заняться этим вопросом в третьей декаде месяца.

По лунному календарю садовода лучшие дни для посева сельдерея в феврале: 1, 2, 4, 9, 10-е . Любой лук стоит сеять 5, 6, 9, 10, 19, 20, 25 февраля. Землянику садовую можно сеять 1, 2, 7, 8-го . Не нужно заниматься рассадой 27 февраля .

Что делать в феврале на даче

Если есть возможность посетить дачу, то даже в феврале там найдется работа.

— Нужно хорошенько утоптать снег вокруг всех деревьев в саду, чтобы защитить их от грызунов. Также стоит подкормить птиц — они наши хорошие помощники, — отметила Людмила Шубина. — Набросайте побольше снега в теплицу, чтобы талые воды весной напитали землю.

В домике и в хозпостройках нужно разбросать яд от грызунов, проверить проводку и водяную систему.

Что еще почитать про сад и огород

Эустома не теряет своей популярности у дачников, а новые сорта с потрясающими расцветками только подстегивают попробовать посеять этот капризный цветок.

Выращивание лука через рассаду может дать такой же богатый урожай и не займет много места и времени.