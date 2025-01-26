Время сажать перцы: когда сеять рассаду и какие сорта выбрать

Сроки посева перца зависят от того, когда рассаду пересаживать на постоянное место Источник: Александра Бруня / NGS.RU











Дачники и огородники ценят сладкий перец хотя бы за то, что его достаточно легко выращивать, и в урожае сомневаться не приходится. Но всё это только в том случае, если вы в нужный момент посеете семена. Тогда рассада будет вовремя готова к высадке на постоянное место и не перерастет. Кажется, настало время разобраться в тонкостях выращивания перцев и в самых продуктивных сортах.

Когда сажать рассаду перца в 2025 году

Перец сеют на рассаду, начиная с конца января и до середины марта. Такой разброс в сроках из-за разницы в сортах и месте выращивания. При посеве нужно отталкиваться в первую очередь от возраста рассады. Она должна прожить 65–75 дней с того момента, как семечко попало в землю.

— К моменту высадки у перцев должно быть 7–12 темно-зеленых листьев, крепкий ствол и первые бутоны, — объясняет агроном и кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина. — Если уже будут перчинки, то урожай в полной мере не получится собрать. Его будет значительно меньше, поэтому важно вовремя посеять растения.

Перцы любят тепло и хорошо всходят при температуре выше +25 градусов Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Позднеспелые сорта для теплиц с отоплением можно сеять с конца января, для обычных — с 20 февраля и до начала марта. Для открытого грунта перцы на рассаду сеют с 1 по 15 марта.

По лунному календарю садовода самые благоприятные дни для посева перца в январе — 22 и 23. А 29 января за семена лучше не браться. В феврале лучшие дни — 1, 2, 4, 6, 9, 10-е. Не стоит заниматься посевом 27 февраля.

Лучшие сорта перца

Среди ранних сортов стоит обратить внимание на «Колобок», «Иволга», «Клаудио». В теплице можно выращивать «Магно», «Стенли», «Фонтан», «Адиге». Все они прекрасно вызревают и дают хороший урожай. Для открытого грунта подойдет «Аркано», «Белозерка», «Сарно».

— У «Валентина» на кустах плоды направлены вверх, а не вниз, как у других сортов, и это смотрится необычно, — отметила агроном. — Дает стабильный урожай. У перца сладковатый вкус.

Из необычных сортов стоит отметить «Ода фиолетовый». Из названия понятно, что при полной спелости перец будет фиолетового цвета. Растение низкорослое — до 50 сантиметров и хорошо будет расти как в открытом грунте, так и в теплице.

Как сеять перец на рассаду

Перец можно сеять, как в отдельные горшочки, так и в один. Чаще всего дачники выбирают второй вариант, хотя при пикировке и можно потерять пару растений, но один контейнер для сеянцев экономит место. Высота горшка должна быть не менее 5 сантиметров, лучше 7 сантиметров. На дне обязателен дренаж. Грунт должен быть некислым, питательным и достаточно рыхлым.

Глубина заделки семян должна быть не меньше 1 сантиметра Источник: Александра Бруня / NGS.RU











Глубина заделки семян: 1–1,5 сантиметра, расстояние между бороздками 1,5–2 сантиметра, между семенами не менее 1 сантиметра.

— Бороздки нужно пролить слабым раствором марганцовокислого калия. Потом аккуратно разложить семена и заделать их влажным грунтом, — объяснила специалист. — Важно посеять на достаточную глубину. Если посев будет поверхностным, то рассада получится с «шапочкой» — твердой оболочкой от семечка. Такое растение придется выбросить.

После посева горшок нужно накрыть пленкой, которую стоит открывать хотя бы раз в день, чтобы дать рассаде подышать. В зависимости от сорта сеянцы покажутся на 10–12 день. Грунт нужно регулярно увлажнять и не допускать его пересыхания.

Как ухаживать за рассадой перца

Перец очень требователен к температурному режиму. На всходах должно быть тепло — выше +25 градусов. При показателях в +22 градуса и ниже растения будут развиваться в разы хуже.

— Нельзя допускать подсушивания грунта в горшках. Тогда перцы плохо растут, у них преждевременно одревеснеет стебель, и это, конечно, приведет к снижению урожая, — объяснила Людмила Шубина. — Всё необходимое для развития растения нужно заложить в грунт, тогда не придется заниматься подкормками.

Здоровая рассада перца должна быть высотой в 17–25 сантиметров, поэтому важно не допускать вытягивания рассады. Для этого горшочки нужно досвечивать минимум по два часа утром и вечером вплоть до апреля. Длина светового дня в итоге должна составлять не менее 12–14 часов.

— Если у рассады бледно-зеленый цвет, то ей не хватает азота, а при чрезмерно интенсивном росте нужно внести фосфор, — подчеркнула агроном. — Поливать перцы нужно умеренно, но не давая пересыхать почве.

Важное по дачной теме

Желание поэкспериментировать неизменно толкает дачников на поиски, и выращивание из семян лобелии или дихондры поможет утолить потребность вырастить что-то очень красивое и необычное.

Как выбрать хорошие семена и грунт — важный вопрос в начале дачного сезона. Для их правильного выбора нужно учитывать пять важных правил.