На Ярославскую область обрушится метель. Экстренное предупреждение о погоде

Погода в Ярославской области изменится в ближайшие часы Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На Ярославскую область обрушится метель. В Министерстве региональной безопасности рассказали, что ненастье придет в регион вечером 22 января. Оно продлится всю ночь.

— Сильный снег, метель, усиление южного ветра порывами 12–14 м/с ожидается местами по Ярославской области в ближайшие 1–3 часа с сохранением в ночь с 22 на 23 января. В связи с усилением порывов ветра проверьте тягу в дымовых и вентиляционных каналах при пользовании газом, — рассказали в Министерстве.

В региональном ГУ МЧС сообщили, что возможны чрезвычайные ситуации, связанные с обрывом проводов, нарушением работы всех видов транспорта, обрушением рекламных конструкций и башенных кранов.