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Зима На Ярославскую область обрушится метель. Экстренное предупреждение о погоде

На Ярославскую область обрушится метель. Экстренное предупреждение о погоде

Сколько продлится ненастье

985
3 комментария

Погода в Ярославской области изменится в ближайшие часы

Источник:

На Ярославскую область обрушится метель. В Министерстве региональной безопасности рассказали, что ненастье придет в регион вечером 22 января. Оно продлится всю ночь.

— Сильный снег, метель, усиление южного ветра порывами 12–14 м/с ожидается местами по Ярославской области в ближайшие 1–3 часа с сохранением в ночь с 22 на 23 января. В связи с усилением порывов ветра проверьте тягу в дымовых и вентиляционных каналах при пользовании газом, — рассказали в Министерстве.

В региональном ГУ МЧС сообщили, что возможны чрезвычайные ситуации, связанные с обрывом проводов, нарушением работы всех видов транспорта, обрушением рекламных конструкций и башенных кранов.

Ранее эксперты центра «Фобос» рассказывали, что в Ярославской области, как и во всей Центральной России, после краткосрочных январских морозов вновь потеплеет. К следующей неделе прогнозируют плюсовую температуру. А в Гидрометцентре России сообщали, что в ночь на 23 января похолодает до -7 °С. Также предупреждали о снегопаде.

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Комментарии
3
Гость
33 минуты
Завтра протопчем крысиные тропики в темноте! Ярославль Иваново Кострома настолько нищие что даже обычного песка нет посыпать тротуары Хотя всё проще наверное мы зона гетто резервация территория выживания
Гость
32 минуты
Ледяная нищая тёмная пустыня
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